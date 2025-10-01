прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.38

1 октября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и ПСВ. Начало игры — в 22:00 мск.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» в своем чемпионате выступают скромно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» набрал лишь 8 очков в 5 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» одолели «Санкт-Паули» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Боруссию» М (1:1). Да и поединок с «Копенгагеном» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Байер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Патрик Шик — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Фармацевты» нынче выглядят не столь выгодно. Команда несколько забуксовала в плане результатов.

Причем «Байер» традиционно успешно противостоит ПСВ. В двух очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фармацевты» способны прибавить в плане реализации.

ПСВ

Турнирное положение: «Крестьяне» в своем чемпионате не преуспевают. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем ПСВ в 7 стартовых матчах набрал 16 очков. Команда отличилась 21 мячом при 11 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Крестьяне» переиграли «Эксельсиор» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Аякс» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Юниону» (1:3).

При этом ПСВ в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Алассан Плеа, Рубен ван Боммель — травмированы.

Состояние команды: «Крестьяне» весьма крепки, вот только оборона частенько дает сбои. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

При этом ПСВ не проигрывает 2 матча кряду. Вот только поединки с грандами даются команде весьма натужно.

«Крестьяне» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Да и в кадровом плане у команды имеются заметные пробоины.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Крестьяне» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

ПСВ не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Фармацевты» не проигрывают 5 матчей кряду

ПСВ забивает в среднем 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Байер» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона ПСВ частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38