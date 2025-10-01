прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.17

1 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Олимпиакос». Начало игры — в 22:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонская команда в чемпионате Англии смогла набрать 13 очков и идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ.

За шесть матчей «канониры» смогли 12 раз поразить ворота соперника и трижды пропустили в свои. В Лиге чемпионов лондонцы стартовали с победы и сейчас идут в группе лидеров.

Последние матчи: в последних играх «красные» победили «Ньюкасл» (2:1) в АПЛ и «Порт Вейл» (2:0) в Кубке лиги.

До этого же коллектив из столицы Англии сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в местном чемпионате.

В Лиге чемпионов команда из Лондона на выезде обыграла «Атлетик» с результатом 2:0.

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Габриэл Жезус, Пьеро Хинкапи и Чуквунонсо Мадуэке.

Состояние команды: подопечные Микеля Артеты является одними из главных фаворитов текущего сезона АПЛ. Многие эксперты верят, что именно «Арсенал» с «Ливерпулем» решат исход чемпионской гонки.

Если говорить о Лиге чемпионов, то «Арсенал» точно выйдет в плей-офф, а вот дальше уже все будет сложнее и будет зависеть от жеребьевки и готовности.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: команда из города Пирей набрала 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице греческого чемпионата.

В пяти матчах «красно-белые» смогли забить 13 мячей, а пропустили лишь трижды. Лигу чемпионов пирейцы начали ничейным исходом и сейчас располагаются в середине турнирной таблицы.

Последние матчи: в прошлых играх чемпионата «легенды» выиграли у «Левадиакоса» (3:2) и сыграли вничью с «Панатинаикосом» (1:1).

Также «Олимпиакос» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0) в Лиге чемпионов и победил «Астерас» (2:1) в Кубке Греции.

Не сыграют: травмированы Юсуф Языджи, Роман Яремчук, Рубен Везу, Густаво Манча и Реми Кабелла.

Состояние команды: подопечные Хосе Луиса Мендилибара являются действующими чемпионами Греции и точно будут делать все, чтобы оставить титул у себя. «Олимпиакос» и является главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

В Лиге чемпионов грекам, конечно, будет намного сложнее и там даже выход в плей-офф будет расцениваться как удачный результат.

Статистика для ставок

«Олимпиакос» не проигрывает на протяжении 12 матчей

«Арсенал» выиграл 4 из последних 5 матчей

В последнем очном матче в 2021 году «Олимпиакос» победил «Арсенал» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.00, а победа «Олимпиакоса» — в 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

Прогноз: обе команды практически всегда забивают, поэтому могут сделать это и сейчас.

Ставка: обе забьют за 2.18.

Прогноз: хоть «Арсенал» и на порядок сильнее, но думается, что разгромного результата может и не быть.

Ставка: победа «Олимпиакоса» с форой+2 за 1.90.