30 сентября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и «Оренбург». Начало встречи — 20:30 мск.

«Ахмат»

Турнирное положение: После 4 туров «Ахмат» идет на последнем месте в группе, набрав три очка. Из четырех встреч грозненцы выиграли лишь одну, также были зафиксированы три поражения.

Последние матчи: В сентябре «Ахмат» провел 4 матча. Команда дважды победила, один раз сыграла вничью и один раз уступила.

До этого в РПЛ «Ахмат» одержал две победы кряду. Подопечным Станислава Черчесова удалось взять верх над «Пари НН» (2:1) и «Акроном» (3:0).

Состояние команды: После назначения Станислава Черчесова «Ахмат» преобразился в РПЛ: команда стартовала с победы над «Зенитом» и с тех пор не проигрывала в чемпионате.

Черчесов, как и большинство тренеров РПЛ, активно меняет состав в Кубке. Потерь у «Ахмата» сейчас нет, поэтому на матч снова выйдет экспериментальный вариант.

«Ахмат Арена» традиционно удачна для хозяев: за десять лет противостояний с «Оренбургом» грозненцы шесть раз побеждали дома, однажды сыграли вничью и лишь раз уступили — в апреле 2024-го. Однако в Кубке баланс совершенно иной: четыре поражения в пяти матчах и ни одной победы при Черчесове.

«Оренбург»

Турнирное положение: Сейчас «Оренбург» находится на второй строчке в группе, набрав 5 очков. У команды две победы и два поражения. Отставание от «Зенита», лидирующего в квартете, составляет 7 баллов.

Последние матчи: Безвыигрышная серия «Оренбурга» составляет 7 матчей.

Ранее команда потерпела в РПЛ два поражения кряду. «Оренбург» уступил московскому «Динамо» (1:3) и «Зениту» (2:5).

Состояние команды: Возвращение «Оренбурга» в РПЛ летом многие считали временным, однако команда сумела удивить: отобрала очки у ЦСКА, «Ахмата» и «Рубина», обыграла «Акрон». Но после паузы на сборные последовали три поражения подряд — от «Пари НН», «Динамо» и «Зенита».

Оренбуржцы в этом сезоне почти всегда забивают на чужих полях: удалось отличиться в матчах против «Акрона», «Зенита» и «Балтики». Лишь в кубковой встрече с «Рубином» команда осталась без гола. Это добавляет оптимизма и перед поездкой в Грозный.

Статистика для ставок

Всего команды провели между собой 18 матчей: «Ахмат» одержал 8 побед, «Оренбург» выиграл 6 встреч, также были зафиксированы 4 ничьих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 1.56, а на «Оренбург» — 5.80, ничью букмекеры оценивают в 4.16.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.03, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.78.

Прогноз: «Ахмат» не уступает в чемпионате под руководством Станислава Черчесова. Серия грозненцев составляет уже семь матчей, в которых были одержаны четыре победы и добыты три ничьи. В предстоящей встрече «Ахмат» постарается выиграть, чтобы покинуть последнее место в группе.

Ставка: победа «Ахмата» с форой (-1) за 1.84.

Прогноз: еще один прогноз, что команды не преуспеют в атаке и за 90 минут не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.03.