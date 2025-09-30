30 сентября в общем этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пафос» и «Бавария». Начало встречи — 22:00 мск.
«Пафос»
Турнирное положение: после первого тура у «Пафоса» одно очко и место в середине турнирной таблицы ЛЧ.
Последние матчи: в первой игре «Пафос» сыграл с «Олипиакос» в гостях вничью со счетом 0:0. Игра получилась непростой и киприоты могут быть довольны результатом, так как играли с 26-й минуты в меньшинстве и в основном отбивались от атак хозяев.
В чемпионате Кипра «Пафос» выиграл три последних матча: у «Олимпии» (2:1), «Паралимни» (3:0) и «Омонии» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Педрао (п), Мимович (з).
Состояние команды: для «Пафоса» уже попадание в общий этап Лиги чемпионов стало праздником, никогда ранее команде не выступала на таком уровне. Первый матч в турнире сложился для команды удачно, но во втором туре все будет намного серьезнее.
«Бавария»
Турнирное положение: пока «Бавария» имеет три очка и находится в группе лидеров общего этапа Лиги чемпионов.
Последние матчи: «Бавария» стартовала в общем этапе Лиги чемпионов с уверенной победы над «Челси» (3:1). С первых минут преимущество мюнхенцев было подавляющим и команда заслуженно взяла три очка. Дублем отметился Кейн, еще один мяч был забит после автогола.
В Бундеслиге «Бавария» разгромила дома «Вердер» и в гостях «Хоффенхайм» (4:1).
Не сыграют: травмированы — Станишич (з), Мусиала (п), Ито (з), Урбиг (в).
Состояние команды: пока команда Венсана Компани выглядит чуть не мощнее всех в Европе и находится в феноменальной форме, а Кейн забивает почти по два матча в среднем в каждой игре. На второй год работы бельгийского специалиста немецкий гранд превратился в непобедимого монстра.
Статистика для ставок
- Никогда ранее команды между собой не играли
- «Пафос» не знает поражений в 15 последних играх
- «Бавария» подошла к этой игре с серией из 10 побед кряду во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Пафоса» дают 20,0, а на «Баварию» — 1,16, ничью букмекеры оценивают в 8,80.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,81, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,07.
Прогноз: все что было ранее у «Пафоса» до «Баварии» можно сказать не в счет. Только сейчас кипрскому клубу предстоит настоящая проверка на прочность и вряд ли он ее выдержит, просто настолько сейчас сильнее мюнхенцы, что они не замечают более серьезных соперников.
Основная ставка: победа «Баварии» с форой — 2,5 за 2,07.
Прогноз: также можно заиграть победу немецкого клуба через тотал.
Дополнительная ставка: «Бавария» выиграет плюс тотал больше 3,5 за 2.20.