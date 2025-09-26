На «Альянц Арене» царила атмосфера праздника, и хозяева её поддержали. «Бавария» без проблем разобралась с «Вердером», забила по два гола в каждом тайме и установила новый рекорд старта сезона в Бундеслиге. Главным героем вечера стал Гарри Кейн — англичанин оформил дубль и достиг отметки в 100 мячей за мюнхенцев всего за 104 матча.

Схема игры определилась сразу: «Бавария» захватила контроль над мячом и методично раскачивала оборону гостей. Уже на четвёртой минуте Олисе нашёл передачей Кейна, но англичанин промахнулся из выгодной позиции. Вскоре тот же дуэт повторил комбинацию — теперь выручил Карл Хейн, голкипер «Вердера» (или злобный двойник Гарри Кейна).

Выступление перед матчем, посвящённое Октоберфесту globallookpress.com

Бременцы пытались отвечать быстрыми атаками по флангам, но Упамекано и Та легко останавливали эти забеги. Всё чаще игра скатывалась к штрафной гостей, и момент, когда счёт будет открыт, ощущался неизбежным.

Та и Кейн снимают вопросы в первом тайме

На 22-й минуте Олисе вновь проявил себя — подал с правого фланга после углового. Мяч отскочил к Та, и защитник неожиданно пяткой очень эффектно переправил мяч в створ. Сначала казалось, что решающее касание совершил Диас, но гол записали именно на центрального защитника. 1:0, и это полностью соответствовало картине игры.

Игроки «Баварии» после первого гола globallookpress.com

В следующие десять минут Гнабри и Горецка могли удвоить счёт, их удары прошли рядом со штангой. «Вердер» цеплялся из последних сил, но слишком редко выбирался на чужую половину.

Когда «Бавария» уже готовилась уйти на перерыв, Кейн снова оказался в центре внимания. На 43-й минуте он прорвался к штрафной, Фридль неловко поставил подножку, а судья после паузы указал на точку. Кейн пробил безупречно — вратарь прыгнул влево, разминувшись в полёте с мячом. 2:0, и это был 18-й пенальти Гарри в Бундеслиге — все реализованы.

Пенальти Кейна globallookpress.com

К этому моменту стало ясно: у «Вердера» практически не осталось шансов на спасение. Впереди был только вопрос — сколько забьёт «Бавария».

Рекорд Кейна и яркая концовка

После перерыва команда Компани сбавила темп, но всё равно контролировала ситуацию. На 59-й минуте гости впервые реально побеспокоили Нойера: Сугавару вывели на ударную позицию, и японец пробил в верхний угол. Но капитан «Баварии» сыграл надёжно и не дал повода для нервов в своей штрафной.

А уже через несколько минут последовал главный момент вечера. Луис Диас эффектно ушёл от защитников и прострелил на Кейна. Англичанин без проблем замкнул передачу и оформил дубль. Это был его 100-й гол за «Баварию» во всех турнирах — меньше чем за два сезона. Никто в XXI веке не достиг этой отметки так быстро: 104 игры против 105 у Роналду эпохи мадридского «Реала».

Второй гол Гарри Кейна globallookpress.com

Символика победы

После третьего мяча «Бавария» играла уже в удовольствие. Компани дал возможность проявить себя резервистам: на поле вышли Киммих, Геррейро, Николас Джексон. Аплодисменты трибун сопровождали уход Кейна — болельщики в этот вечер отмечали не только Октоберфест.

Тем временем игра продолжалась, и на 87-й минуте Том Бишоф, вышедший на замену, выкатил мяч под удар Лаймеру, и австриец без промедления вколотил в угол. 4:0 — красивое завершение вечера в Мюнхене. Для «Баварии» это уже пятая победа подряд в Бундеслиге с общей разницей мячей 22:3. Никто в истории чемпионата Германии не начинал сезон с такой разницей после пяти туров.

Конрад Лаймер globallookpress.com

Для «Вердера» этот матч — скорее урок: играть на равных с «Баварией» пока не в их силах. Но впереди у них более реальная задача — встреча с «Санкт-Паули».

Календарь и таблица Бундеслиги

А «Баварию» ждёт выезд на Кипр к «Пафосу» в Лиге чемпионов, где точно будет ротация, а затем — настоящее испытание в Бундеслиге против «Айнтрахта» во Франкфурте.