Во вторник, 30 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов, в котором кипрский «Пафос» примет «Баварию». Начало игры — в 22:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

38' Олисе продолжает кошмарить соперников на правом фланге. На сей раз только подстраховка спасла бедного Костаса Пилеаса — всё закончилось угловым «Баварии».

37' Жажа на правом фланге не обыграл Геррейру — португалец не пропустил бразильца в штрафную.

36' Единственная ещё живая интрига — сколько ещё накидает «Бавария». Год назад, помнится, загребскому «Динамо» 9 забили.

35' ГОООЛ! 0:4! Харри Кейн! Расклеился «Пафос». Кейн всё сам сделал: четверых соперников обыграл по пути к воротам и с близкой дистанции пробил между ног Неофитасу.

34' Ого, первый удар в створ от киприотов! Жажа протащил мяч с центра поля до штрафной соперника, но пробил точно в руки Нойеру.

33' Тяжело «Пафосу». Даже после трёх мячей картина игры вообще никак не меняется — «Бавария» по-прежнему с мячом.

Статистика матча 1 Удары в створ 6 1 Удары мимо 1 30 Владение мячом 70 0 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 5 Фолы 3

31' ГОООЛ! 0:3! Николас Джексон! А вот и дебютный гол новичка «Баварии». Олисе зашёл в штрафную «Пафоса» с правого края, обыграл Пилеаса и катнул на Джексона, который почему-то остался абсолютно один перед воротами. Сенегалец спокойно забил в нижний угол.

30' Николас Джексон нанёс удар из-за штрафной, но опасным он не вышел — вратарь «Пафоса» на месте.

28' И вновь гости катают мяч на подходе к штрафной Неофитоса.

27' Пытаются киприоты хоть немного мячом повладеть, но «Бавария» очень высоко поднимается — из-под такого прессинга «Пафос» выйти не может.

26' Зафиксировал фол на вратаре арбитр после этого корнера и «Пафосу» отдаёт мяч.

25' Киммих подавал в штрафную в направлении Кейна, но того к мячу не пустили. Угловой мюнхенцы всё-таки заработали.

24' Лукассен корчится от боли после столкновения с Диасом, но врачей не просит. Продолжит игру защитник хозяев.

23' Но пока в атаке «Бавария». Олисе рукой на чужой половине поля сыграл, правда.

22' Кажется, интрига в нашем матче умирает довольно быстро — «Бавария» повела 2:0 к середине первого тайма и продолжает контролировать мяч и игру. Пора бы «Пафосу» раскрываться!

21' ГОООЛ! 0:2! Рафаэль Геррейру! Красотища от «Баварии»! Шикарный розыгрыш в штрафной: Олисе на Геррейру, тот в касание на Джексона, Николас обратно на Геррейру, который и расстрелял ворота «Пафоса».

19' Киммих классно забрасывал метров на 40 в штрафную на Олисе, который не сумел там качественно обработать мяч.

18' Ким нарушил правила в центре поля на Жаже.

17' Быстрый гол удаётся «Баварии», дальше должно пойти полегче. Мюнхенцы продолжают владеть мячом.

15' ГОООЛ! 0:1! Харри Кейн! После неудачной подачи со штрафного «Бавария» быстро забрала себе мяч, Олисе отдал с правого угла штрафной на ход Кейну, который покатил низом в дальний угол практически из вратарской!

14' Киммих пробрасывал себе на ход на правом фланге — Пилеас с фолом остановил немца. Штрафной исполнит «Бавария».

13' Геррейру забрасывал мяч в штрафную на ход Джексону, но того оттеснил защитник «Пафоса».

12' Не выпускают немцы даже из своей штрафной киприотов в эти минуты, но до удара не получается довести дело.

10' Вот сейчас уже серьёзно прижимает «Бавария» соперника. «Пафос» пока держится.

09' Штанга! Кейн после подачи с углового пробил через себя с нескольких метров и попал в каркас ворот Неофитоса!

08' А вот и первый сейв Неофитоса! Луис Диас нанёс удар в створ с линии штрафной, но получилось прямо по центру ворот — вратарь «Пафоса» отразил.

07' Долго мяч не держится у игроков «Пафоса». По владению огромный перевес у «Баварии» — 77% пока что.

06' Лаймер не добрался до мяча в штрафной, Неофитос вышел и выбил подальше от ворот.

05' А первый удар в матче нанёс «Пафос»! Задавили хозяева соперника и заставили потерять мяч, на ударную позицию вывели Пепе — но выше ворот пробил португалец.

04' Активно и даже агрессивно на первых минутах действуют киприоты: в оборону не садятся, стараются прессинговать, но и правила время от времени нарушают.

03' Отбился на стандарте «Пафос», но мюнхенцы очень быстро себе вернули владение и продолжают атаковать.

02' И сразу же штрафной на правом фланге заработала «Бавария» — досталось Луису Диасу там.

01' Матч начался!

До матча

21:58 Игроки «Пафоса» и «Баварии» уже выстроились на поле и слушают гимн Лиги чемпионов — через пару минут прозвучит стартовый свисток!

21:53 В Лимассоле сегодня вечером тепло и даже почти жарко — +24 и без осадков.

21:47 Главный арбитр матча на Кипре — молодой 33-летний литовец Манфредас Лукьянчукас. В прошлом сезоне он отработал на четырёх играх общего этапа ЛЧ, в которых, к слову, был весьма добр — ни разу не выписал больше трёх жёлтых карточек.

21:41 Впервые в этом сезоне ЛЧ в старте «Баварии» появляется Николас Джексон: в первом туре против «Челси» он получил лишь несколько минут в концовке. В Бундеслиге сенегалец выходил уже в трёх матчах, но результативными действиями не отмечался.

21:35 Встреча пройдёт на стадионе «Альфамега» в Лимассоле, вмещающем 11 000 человек. «Пафос» вынужден проводить еврокубковые матчи на чужой арене, так как его родной стадион — «Стелиос Кириакидес» в городе Пафосе — не удовлетворяет требованиям УЕФА.

«Пафос»: Неофитос, Давид Луис, Гольдар, Лукассен, Пилеас, Шуньич, Пепе, Жажа, Драгомир, Андерсон, Оршич.

«Бавария»: Нойер, Геррейру, Ким, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Олисе, Джексон, Кейн.

«Пафос»

Клуб с Кипра пробился в ЛЧ впервые в своей 11-летней истории — и сразу же добрался до общего этапа, пройдя три раунда квалификации и не проиграв там ни одного из шести матчей против «Маккаби» из Тель-Авива, киевского «Динамо» и «Црвены Звезды». И в своём дебютном матче на общем этапе «Пафос» сразу же набрал очки — вернее, одно очко: две недели назад киприоты героически отстояли нулевую ничью в Греции против «Олимпиакоса», больше часа отыграв вдесятером.

Состав «Пафоса» входит в тройку самых дешёвых в этой Лиге чемпионов, опережая только «Кайрат» и «Карабах» — звёзд в этой команде просто нет, если не считать доигрывающего 38-летнего Давида Луиса. Но всё же побороться за попадание в топ-24 киприотам вполне по силам: вот суперкомпьютер Opta, например, подсчитал, что у «Пафоса» — самый лёгкий набор соперников среди всех 36 участников общего этапа.

Встречу с «Баварией» из-за красной карточки пропустит нападающий Бруно, все остальные игроки основы в строю и готовы к матчу.

«Бавария»

Команда Венсана Компани тотально доминирует на старте сезона: «Бавария» выиграла восемь из восьми матчей с общим счётом 30:7 — забрала Суперкубок у «Штутгарта», одержала пять побед в пяти турах Бундеслиги, прошла «Вехен» в Кубке и грохнула дома «Челси» (3:1) в первом туре ЛЧ. Во внутреннем первенстве у мюнхенцев по сути нет конкурентов — там можно спокойно ротировать состав и всё равно громить почти всех, потому в этом сезоне «Бавария» готова по максимуму вложиться именно в Лигу чемпионов.

Баварцы показывают яркий атакующий футбол — в последних семи матчах они забивали не меньше трёх мячей. А лидером нападения остаётся Харри Кейн: за восемь игр англичанин наколотил уже 15 голов! И четыре матча подряд уходит с поля минимум с дублем. Против «Пафоса» Кейн, разумеется, выйдет в стартовом составе.

Зато на Кипре точно не сыграют получившие повреждения Станишич и Урбиг. Ну а Мусиала, Ито и Дэвис травмированы уже давно.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Пафос» — «Бавария» с коэффициентом 2.07.