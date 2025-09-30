Одержит ли «Аталанта» первую победу в ЛЧ?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

30 сентября в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Брюгге». Начало игры — в 19:45 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов не имеет очков в активе и занимает последнее, 36-е место, уступая зоне выхода в плей-офф по разнице мячей.

Команда по итогам пяти туров итальянского первенства находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6) и на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках пятого тура национального чемпионата клуб из Бергамо на выезде разошелся мировой с «Ювентусом» (1:1).

Ранее в поединке четвертого тура итальянской Серии А коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал разгромную победу над «Торино» с результатом 3:0.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Баккер, Хин, Колашинац, Скальвини, Скамакка и Залевский, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Аталанта» выиграла лишь дважды при трех поражениях и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда пока что не забивала в основном этапе Лиги чемпионов.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» после первого тура имеет три очка и занимает третье место, что в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8) и лишь по разнице мячей опережает зону плей-офф (9-24-я строчки).

Команда по итогам девяти туров бельгийского первенства занимает вторую позицию с отставанием в пять баллов от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз» и с отрывом в один пункт от своего ближайшего преследователя «Мехелена».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках девятого тура национального чемпионата клуб на чужой арене со счетом 2:1 одержал победу над «Стандардом».

Перед этим коллектив в восьмом туре бельгийского первенства набрал только один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся феерической мировой с «Вестерло» — 5:5.

Не сыграют: травмированы — Миньоле и Оньедика, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Аталанта» не выиграла

в трех из четырех последних матчей «Брюгге» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Брюгге» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Брюгге» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

Оба данных сценария были реализованы и в шести из семи последних матчей хозяев.

2.00 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Аталанта» — «Брюгге» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь они превосходят гостей в классе, тогда как в трех из четырех их последних матчей было забито минимум три гола.

2.55 «Аталанта» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Аталанта» — «Брюгге» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: «Аталанта» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.55