Во вторник, 30 сентября, «Аталанта» примет «Брюгге» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
До матча
19:25 Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» с вместимостью в 24 000 зрителей.
19:15 Приветствуем всех на онлайн-трансляции матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге», стартовые составы команд:
«Аталанта»: Карнезекки, Коссуну, Аханор, Джимсити, де Рон, Пашалич, Белланова, Эдерсон, Бернаскони, Крстович, Лукман
«Брюгге»: Яккерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Ванакен, Сандра, Дзолис, Станкович, Форбш, Трезольди
«Аталанта» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов не имеет очков в активе и занимает последнюю 36-ю позицию, с отрицательной разницей мячей 0:4.
В матче 1-го тура бергамаски уступили в гостях действующим победителям турнира из «ПСЖ».
В Серии А «Аталанта» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков за 5 туров, отставая от лидирующего триумвирата в лицах «Милана», «Наполи» и «Ромы» на 3 балла.
«Брюгге»
«Брюгге» после первого тура имеет три очка и занимает 3-е место в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), имея в своем активе 4 забитых мяча и 1 пропущенный.
Во встрече 1-тура общего этапа клуб из Бельгии на своем поле разгромил «Монако».
В бельгийской Про-Лиге «Брюгге» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков за 9 туров и отставая от лидирующего «Юниона» на 5 баллов.
Личные встречи
Команды играли друг против друга в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов минувшего сезона. Тогда «Брюгге» одержал победу в обеих встречах — 2:1 дома и 3:1 в гостях.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.