Для «Сочи» это будет матч жизни

28 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Сочи». Начало встречи — 17:00 мск.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала с 9 очками идет на 12-м ме сте в таблице РПЛ.

Последние матчи: в 9-м туре команда Хасанби Биджиева ушла от поражения в матче с московским «Локомотивом», забив в компенсированное время. Автором гола стал недавний новичок Миро. «Динамо» Мх пропустило мяч на 54-й минуте, а через 11 минут осталось в большинстве, чем и воспользовалось.

Ранее была победа в Кубке России над «Пари НН» (2:1) и поражение в чемпионате от «Рубина» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Сандрачук (з), Дапо (з).

Состояние команды: этот сезон пока дается сложнее для «Динамо» Махачкала в РПЛ. В прошлом сезоне многие клубы снисходительно смотрели на новичка, теперь же по-иному настраиваются на команду Биджиева. Бюджет у дагестанского клуба не сильно изменился, команда, как и прежде, покупает не самых известных легионеров и воспитывает местных футболистов.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» пока является главным аутсайдером в таблице РПЛ и с одним очком идет последним.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: игра против ЦСКА началась для «Сочи» очень неплохо и первый тайм остался за ними. Счет роскошным ударом открыл Антон Зиньковский. Но после перерыва ЦСКА подтвердил свой класс, забив три безответных мяча, два из них с не самых обязательных пенальти.

До этого было разгромное поражение в Кубке России от «Динамо» Москва (0:4) и поражение в гостях от «Крыльев Советов» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Мелешин (н).

Состояние команды: пока Игорю Осинькину очень тяжело в «Сочи» после Морено. Видно, что команда плохо готова физически и постоянно проседает во втором тайме. Новый тренер вернулся к своей привычной схеме 4-2-3-1 и заметно, что игрокам привычнее по ней играть. Но необходимо время, чтобы набрать кондиции.

Статистика для ставок

Единственный матч в истории команды провели в Кубке России в 2024 году, и тогда в серии пенальти было сильнее «Динамо» Махачкала

После прихода Осинькина «Сочи» проиграл все три матча с разницей 1-9, при разнице 3-3

У «Динамо» Мх в трех последних играх такой баланс: 1+1=1-

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,10, а на «Сочи — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,42.

Прогноз: в прошлом туре ахилессовой пятой "Сочи" стала оборона, а особенно Солдатенков, специально вернувшийся к Осинькину, которые знает его с детских лет, из "Крыльев Советов". По игре южане не сильно уступали ЦСКА и могли зацепиться. Теперь же им предстоит игра с гораздо более слабым соперником, поэтому "Сочи" должен как минимум не проиграть.

1.79 Гости не проиграют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «Динамо» Махачкала — «Сочи» принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Основная ставка: "Сочи" не проиграет за 1,79.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что гости забьют один или больше голов.

2.45 «Сочи» забьет один или более голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Динамо» Махачкала — «Сочи» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на "Сочи" больше 1 за 2,45.