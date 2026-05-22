23 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Атырау». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Жетысу — Атырау с коэффициентом для ставки за 2.62.
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» ходит в середняках чемпионата. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Жетысу» на 5 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жетысу» уступил «Ордабасы» (1:2).
До того команда была бита тем же соперником (0:1). Да и поединок с «Женисом» завершился коллизией (2:3).
В пяти своих последних матчах «Жетысу» победил один раз. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Жетысу» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.
Причем «Жетысу» традиционно успешно противостоит «Атырауу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» стартовал посредственно. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Атырау» набрал 12 очков в 10 матчах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Атырау» не уступил «Актобе» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Окжетпесом» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Алтаю» (1:0).
При этом «Атырау» в 5 своих последних поединках разжился одной победой. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Атырау» нынче выглядит довольно прилично. Команда не уступила в 3 своих последних матчах.
При этом «Атырау» имеет весьма надёжные тылы. Пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.
Команда бледновато выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках текущего чемпионата «Атырау» добыл лишь 4 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Жетысу» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.
Прогноз: «Жетысу» намерен побороться за самые высокие места, да и оппонент в гостях выступает не столь продуктивно.
Ставка: Победа «Жетысу» за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится ничейным исходом.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.27
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Жетысу» уже полтора года не проигрывает «Атырау»
- «Атырау» слабовато выступает в гостях
- «Жетысу» в среднем забивает один мяч за матч
- «Атырау» в гостях в среднем пропускает гол за матч
- «Атырау» имеет огромные проблемы в плане реализации