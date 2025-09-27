Выберется ли «Аугсбург» из опасной зоны?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.50

27 сентября в 5-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Баденцы стартовали провально. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» в 4 матчах не набрал ни одного очка. В них команда отличилась 2 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баденцы уступили «Гамбургу» (1:2).

До того команда была бита «Боруссией» Д (0:2). А вот поединок с «Кайзерслаутерном» принес успех (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баденцы пока что твердо стоят на вылет. Да и забивает команда с огромнейшей натугой.

Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «фуггерам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» нынешний чемпионат начали бледно. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» набрал всего 3 очка в 4 стартовых турах. Команда умудрилась пропустить в свои ворота уже 10 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» уступили «Майнцу» (1:4).

До того команда потерпела поражение от «Санкт-Паули» (1:2). А вот чуть ранее она была бита еще и «Гройтер Фюртом» (1:2).

При этом «Аугсбург» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фуггеры» потенциально способны быть в середняках лиги. Да и забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

При этом «Аугсбург» победила в 3 своих последних поединках Бундеслиги. А вот в среднем команда забивает 2 мяча за матч.

Команда уступила в четырех своих последних поединках. Парадокс, но во всех них команда неизменно забивала.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается выбраться из опасной зоны.

Статистика для ставок

«Аугсбург» уступил в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Аугсбург» забивает в среднем фактически 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Аугсбург» находится не на своем месте, к тому же имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, плюс вполне-себе результативно атакуют.

2.50 П2 Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Аугсбурга» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.20 Обе не забьют Ставка на матч #2

Ставка: Обе не забьют за 2.20