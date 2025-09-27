прогноз на матч Серии А и ставка за 1.88

27 сентября в пятом туре Серии А сыграют «Комо» и «Кремонезе». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после четырех туров нового розыгрыша итальянской Серии А имеет семь очков в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в один пункт от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает как раз нынешний соперник, а также — в два балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финал клуб на своем поле со счетом 3:0 разгромил «Сассуоло» и вышел в следующий раунд.

Перед этим в четвертом туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Фиорентиной» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Диао и Доссена, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Комо» выиграл девять раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Нико Пас — лучший бомбардир команды в новом сезоне Серии А с двумя голами.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» после четырех туров нового розыгрыша итальянского чемпионата находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает шестую позицию в Серии А в зоне еврокубков (топ-6) с отрывом в один балл от седьмого в таблице «Кальяри», а также нынешнего соперника, который занимает следующую строчку.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального первенства клуб на своем поле со счетом 0:0 сыграл вничью с «Пармой».

Перед этим в третьем туре национального первенства коллектив также набрал только один балл, когда с результатом 0:0 теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с «Вероной».

Не сыграют: травмирован — Коллоколо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Кремонезе» ни разу не проиграл в основное время при четырех ничьих и трех победах.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, однако добиться этого будет непросто, если учесть силу соперника, а также фактор чужого поля.

Пять голов команды в новом сезоне Серии А забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в восьми из 11-ти последних матчей «Комо» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Кремонезе» забивали меньше 2,5 голов

в семи последних матчах «Кремонезе» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.50, выигрыш «Кремонезе» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.95.

Прогноз: в восьми из 11-ти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

При этом в пяти из девяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.88 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их семи из 11-ти последних поединков.

2.25 «Комо» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: «Комо» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.25