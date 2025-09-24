ставка за 2.25 в прогнозе на матч Лиги Европы

«Бетис» встретится с «Ноттингем Форест» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Поединок пройдет 24 сентября и начнется в 22:00 по мск.

«Бетис»

Перед матчем: Команда начинает свой путь в общем этапе Лиги Европы. По итогам прошлого сезона в Примере «Бетис» занял 6-е место, напрямую пробившись в этап еврокубков.

После 6-и туров в нынешнем сезоне чемпионата Испании команда также располагается на 6-й позиции с 9-ю баллами в копилке. «Бетис» отстает от лидерства в лиге на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Испании команда уверенно обыграла «Реал Сосьедад» на своем поле со счетом 3:1, забив ключевые голы во 2-м тайме.

В последних 5-и встречах «Бетис» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, а также однажды уступил «Атлетику» (1:2). За этот отрезок команда также поделила очки с «Леванте» (2:2) и «Сельтой» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Деосса, Иско, Родригес и Руибаль Гарсия (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бетис» уже давно является крепким середняком в чемпионате своей страны. Команда попытается пошуметь в Лиге Европы, но для этого необходимо стабилизировать свои результаты.

Стоит отметить, что в единственном очном поединке «Бетис» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0, забив победный гол на 82-й минуте.

«Ноттингем Форест»

Перед матчем: В прошедшем сезоне АПЛ «красные» выступили отлично, большую часть чемпионата находившись в зоне Лиги чемпионов. В итоге, «Ноттингем Форест» занял 7-ю строчку и пробился в Лигу Европы.

Нынешний сезон «красные» начали не очень здорово. После 5-и туров «Ноттингем Форест» занимает 15-ю строчку с 5-ю очками в активе, опережая зону вылета лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ команда сыграла вничью с «Бернли» (1:1). Матчем ранее «Ноттингем Форест» уступил «Суонси» (2:3) и вылетел из Кубка английской лиги.

«Красные» не могут победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

Не сыграют: Аина, Домингес, Жиро-Хатчинсон и Зинченко (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ноттингем Форест» начинает свой путь в Лиге Европы, но сейчас команда переживает не самые лучшие времена. «Красные» уже давненько не побеждали.

У «Ноттингем Форест» есть нападающий Крис Вуд, который на протяжении нескольких лет довольно результативен. В нынешнем сезоне форвард уже забил 2 гола за 5 встреч.

Статистика для ставок

В последних 6-и матчах «Бетис» проиграл только 1 раз

«Ноттингем Форест» не может победить на протяжении 5-и последних встреч

В единственной очной встрече «Бетис» обыграл «Ноттингем Форест» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бетиса» — 2.15, победа «Ноттингем Форест» — 2.15, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Одна из команд не сможет забить ни одного гола.

2.25 Обе забьют — нет. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Обе забьют — нет за 2.25.

Прогноз: Команды не сыграют результативно. В последнее время «Бетис» не забивает больше 1-го гола.

2.05 Тотал 2.5 меньше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.05.