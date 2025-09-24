В среду, 24 сентября, «Бетис» примет «Ноттингем Форест» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

06' Команды не спешат переходить к атаке, предпочитая розыгрыш мяча в центре поля.

04' Фирпо снес в верховом единоборстве Уильямса, но без предупреждения обошелся защитник хозяев.

02' Желтая карточка показана Гиббс-Уайту.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ноттингем Форест».

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье, вмещающем 57 619 зрителей.

21:40 Главным арбитром матча будет Саша Штегеманн из Германии.

Стартовые составы команд

«Бетис»: Лопес, Ортис, Натан, Гомес, Фирпо, Альтмира, Ло Чельсо, Амрабат, Антони, Бакамбу, Абде.

«Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Миленкович, Морато, Зинченко, Сангаре, Гиббс-Уайт, Луис, Андерсон, Хадсон-Одои, Жезус.

«Бетис»

Команда начинает свой путь в общем этапе Лиги Европы. По итогам прошлого сезона в Примере «Бетис» занял 6-е место, напрямую пробившись в этап еврокубков. После 6-и туров в нынешнем сезоне чемпионата Испании команда также располагается на 6-й позиции с 9-ю баллами в копилке. «Бетис» отстает от лидерства в лиге на 6 пунктов. В прошлом туре чемпионата Испании команда уверенно обыграла «Реал Сосьедад» на своем поле со счетом 3:1, забив ключевые голы во 2-м тайме. В последних 5-и встречах «Бетис» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, а также однажды уступил «Атлетику» (1:2). За этот отрезок команда также поделила очки с «Леванте» (2:2) и «Сельтой» (1:1).

«Бетис» уже давно является крепким середняком в чемпионате своей страны. Команда попытается пошуметь в Лиге Европы, но для этого необходимо стабилизировать свои результаты. Стоит отметить, что в единственном очном поединке «Бетис» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0, забив победный гол на 82-й минуте. Не примут участие в матче Деосса, Иско, Родригес и Руибаль Гарсия (у всех — травмы).

«Ноттингем Форест»

В прошедшем сезоне АПЛ «красные» выступили отлично, большую часть чемпионата находившись в зоне Лиги чемпионов. В итоге, «Ноттингем Форест» занял 7-ю строчку и пробился в Лигу Европы. Нынешний сезон «красные» начали не очень здорово. После 5-и туров «Ноттингем Форест» занимает 15-ю строчку с 5-ю очками в активе, опережая зону вылета лишь на 2 балла. В прошедшей встрече АПЛ команда сыграла вничью с «Бернли» (1:1). Матчем ранее «Ноттингем Форест» уступил «Суонси» (2:3) и вылетел из Кубка английской лиги. «Красные» не могут победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

«Ноттингем Форест» начинает свой путь в Лиге Европы, но сейчас команда переживает не самые лучшие времена. «Красные» уже давненько не побеждали. У «Ноттингем Форест» есть нападающий Крис Вуд, который на протяжении нескольких лет довольно результативен. В нынешнем сезоне форвард уже забил 2 гола за 5 встреч. Не примут участие в матче Аина, Домингес, Жиро-Хатчинсон и Зинченко (у всех — травмы).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 1 матч. Товарищеская игра в июле 2018 года завершилась победой «Бетиса» со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25