ставка за 2.25, прогноз на матч Лиги Европы

«Ницца» встретится с «Ромой» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Поединок пройдет 24 сентября и начнется в 22:00 по мск.

«Ницца»

Перед матчем: Французская команда начинает свой путь в общем этапе Лиги Европы матчем против «Ромы». «Ницца» могла попасть в Лигу чемпионов, но не смогла пройти квалификацию турнира.

Команда не очень здорово стартовала в нынешнем сезоне чемпионата Франции. «Ницца» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 с 6-ю очками в активе после 5-и туров.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Франции «Ницца» крупно проиграла «Бресту» со счетом 1:4. До этого команда обыграла «Нант» (1:0), забив победный гол на 56-й минуте.

В последних 5-и встречах «Ницца» дважды победила и трижды проиграла. За этот отрезок команда забила 6 голов при 9-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Абдель Монем, Абди, Кулибали, Данте, Ндайшимие и Ндомбеле (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ницца» не может похвастаться стабильной игрой на старте сезона. После победы у команды следом поражение, ей необходимо нащупать свою игру.

Стоит отметить, что у «Ниццы» есть проблемы с результативностью. Команда забила всего 6 голов в 5-и туров. «Ницца» только в 1-м матче из 5-и последних забила больше одного гола.

«Рома»

Перед матчем: Итальянская команда в прошедшем сезоне заняла 5-е место в таблице Серии А, напрямую попав в общий этап Лиги Европы, где попытается пошуметь.

Старт сезона 2025/2026 «Рома» провела довольно удачно, занимая 4-е место в таблице с 9-ю очками в активе. Команда отстает от лидерства в чемпионате на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Рома» обыграла «Лацио» со счетом 1:0, забив единственный гол на 38-й минуте. До этого команда уступила «Торино» (0:1).

В последних 4-х встречах «Рома» трижды победила и однажды проиграла. За этот период команда также обыграла «Пизу» (1:0) и «Болонью» (1:0).

Не сыграют: Зиолковский (красная карточка), Бэйли, Бальданзи, Бове, Дибала, Писилли, Васкес Лач, Уэсли и Зелезкий (у всех — травмы).

Состояние команды: «Рома» удачно стартовала в нынешнем сезоне. Команда вполне может дать бой «Ницце» даже в гостях, ведь у французского соперника продолжается не самый лучший период.

В единственном очном поединке «Рома» сыграла вничью с «Ниццей» со счетом 1:1. На сей раз итальянцы сыграют вничью, но все равно являются фаворитами на бумаге.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Ницца» трижды проиграла

В последних 4-х матчах «Рома» трижды победила

В единственном очном поединке команды сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 2.25, победа «Ниццы» — 3.15, ничья — за 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

Прогноз: «Рома» победит. У команды продолжается удачный отрезок с частыми победами.

2.25 Победа «Ромы». Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Ромы» за 2.25.

Прогноз: Для того, чтобы победить «Роме» необходимо забивать больше 1-го гола.

2.08 Индивидуальный тотал «Ромы» 1.5 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал «Ромы» 1.5 больше за 2.08.