В среду, 24 сентября, «Ницца» примет «Рому» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

04' Пытается «Рома» контролировать мяч, «Ницца» же пробует отвечать быстрыми атаками.

01' «Рома» развела мяч с центра поля, игра началась!

До матча

21:55 Команды готовы к выходу на поле, игра вот-вот начнется!

21:40 Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом.

21:30 Матч пройдет в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», вмещающий в себя 35 624 зрителей.

Стартовые составы

«Ницца»: Диуф, Менди, Ба, Данте, Луше, Ванхауте, Будауи, Бар, Сансон, Бога, Оморуйи

«Рома»: Сливар, Челик, Манчини, Н'Дика, Ренш, Коне, Эль-Айнауи, Цимикас, Эль-Шаарави, Суле, Довбик

«Ницца»

«Ницца» по итогам прошлого сезона Лиги 1 заняла 4-е место и завоевала права на участие в квалификации Лиги чемпионов-2025/2026, но подопечные Франка Эза на стадии плей-офф турнира были остановлены португальской «Бенфикой» — 0:2 дома и 0:2 в гостях.

«Орлы» также в прошлом году выступали в Лиге Европы, где заняли 35-е место в таблице общего этапа турнира и не вышли в плей-офф соревнований.

В текущем сезоне нисуазы выступают крайне нестабильно в Лиге 1, чередуя поражения с победами, и после 5 туров занимают 12-е место в турнирной таблице с разницей мячей 6:9.

«Рома»

В прошедшем сезоне «Рому» откровенно штормовало в первую половину кампании, но ближе к концу Серии А команда при Клаудио Раньери была близка к выходу в Лигу чемпионов, но именно неудачи в первых турах помешали римлянам заскочить в топ-4, уступив 1 очко ставшему 4-м «Ювентусу».

Также «волки» играли в Лиге Европы, где заняли 15-е место в таблице общего этапа и вышли в плей-офф турнира. На стадии 1/8 финала римляне потерпели поражение от «Атлетика» из Бильбао и выбыли из розыгрыша соревнования.

В текущей кампании команда уже под руководством Джан Пьеро Гасперини одержала 3 победы в 4 первых турах и занимает 4-е место в Серии А с 9 очками в активе при разнице мячей 3:1.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 1 матч. Товарищеская игра в июле 2022 года завершилась вничью со счетом 1:1.

