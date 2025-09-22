Трансферный дайджест. 16 — 22 сентября

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 31 год

Туринский «Ювентус» мечтает пополнить свой состав хавбеком «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

Как информирует известное итальянское издание Tuttosport, «старая синьора» планирует подписать 31-летнего португальца летом 2026 года, когда истечет срок его контракта с «горожанами».

Сейчас идут активные переговоры между окружением Силвы и руководством «Ювентуса», и пока они продвигаются довольно успешно. Сам португалец не против попробовать свои силы в итальянской Серии А в случае выгодного для себя предложения.

За «Манчестер Сити» Бернарду Силва играет с лета 2017 года, перейдя из «Монако».

Всего за «Манчестер Сити» хавбек сыграл 413 матчей, забил 72 мяча и сделал 74 голевые передачи. В настоящий момент его цена на трансферном рынке составляет 38 млн евро. Бернарду Силва является действующим игроком сборной Португалии, провел за нее 103 матча и забил 14 мячей.

Наш прогноз: летом следующего года «Ман Сити» расстанется с Бернарду Силвой, а «Ювентус» станет неплохим вариантом для него.

Марк Гехи

«Кристал Пэлас», защитник, 25 лет

Мадридский «Реал» нацелился на центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает издание The Sun.

По данным источника, 25-летний игрок сборной Англии сам желает попробовать свои силы в королевском клубе и ждет оттуда предложения, как только узнал об интересе к нему.

Гехи отдает предпочтение «Реалу» перед «Ливерпулем» и «Челси», которые активно им интересовались в летнее межсезонье. Мадридцы готовы вступить в переговоры по трансферу 25-летнего защитника, однако хотят убедить Гехи дождаться лета, чтобы заполучить его на правах свободного агента.

Еще одним плюс для защитника станет наличие ивуарийского паспорта, на который он имеет право из-за отцовской линии. Футболисты с гражданством некоторых африканских стран не считаются иностранцами в Ла Лиге.

В этом сезоне Гехи сыграл за «Кристал Пэлас» 9 матчей и забил один гол. На портале Transfermarktего оценивают в 45 млн евро. В составе «Кристал Пэлас» Гехи выступает с 2021 года, перейдя из «Челси».

Наш прогноз: Гехи летом 2026 года станет «сливочным» как свободный агент.

Наиль Умяров

«Спартак» Москва, полузащитник, 25 лет

Центральный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров может в ближайшее время перебраться в один из европейских клубов.

По данным Sport24 со ссылкой на свои источники, испанские агенты, представляющие интересы хавбека красно-белых активно занимаются поиском подходящего клуба в одной из Топ-5 лиг Европы. Приоритетом самого футболиста являются Испания и Италия.

На сегодня конкретных предложений от «Валенсии», «Вильярреала», «Комо» и «Аталанты» нет, однако в «Бетисе» фамилия Умярова присутствует в шорт-листе. Пока же испанский клуб не делал запроса в «Спартак», а только обозначил свой интерес к полузащитнику.

Параллельно российские агенты Умярова зондируют почву на предмет перехода в испанскую Примеру и итальянскую Серию А. Сам игрок хочет провести весь сезон-2025/26 в составе красно-белых и вернуться к обсуждению своего будущего по окончании чемпионата.

Контракт Умярова со «Спартаком» истекает в 2029 году, и клуб рассчитывает получить от продажи игрока не менее 12 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в два раза дешевле.

Наш прогноз: Умяров останется и дальше играть в «Спартаке».

Далер Кузяев

свободный агент, полузащитник, 32 года

Московский ЦСКА намерен укрепить свою среднюю линию Далером Кузяевым, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Последние два сезона 32-летний хавбек выступал в составе французского «Гавра», который не стал продлевать с ним контракт.

По данным «Чемпионата», ЦСКА начал переговоры с бывшим полузащитником сборной России и «Зенита» на предмет возможного трансфера.

Сам Далер открыт к переходу в стан армейцев. Также претендентом на Кузяева является грозненский «Ахмат», который не так давно возглавил Станислав Черчесов. Он отлично знаком с полузащитником по совместной работе в сборной России и в Грозном.

По данным СМИ, Черчесов готов сделать Кузяева ключевой фигурой в чеченском клубе и строить вокруг него игру. В составе «Ахмата» полузащитник играл с 2014 по 2017 год, а затем перебрался в «Зенит». За сборную России на его счету 51 матч и три забитых мяча.

Наш прогноз: Кузяев отправится к Черчесову в «Ахмат» за хороший бакшиш.

Томас Кристенсен

«Удинезе», защитник, 23 года

«Милан» проявляет активный интерес к защитнику «Удинезе» Томасу Кристенсену и готов подписать его в зимнее трансферное окно, информирует La Gazzetta dello Sport.

Россонери хотели заполучить 23-летнего игрока перед стартом сезона, но тогда не смогли договориться с «зебрами», теперь же сделают еще одну попытку, увеличив свое предложение.

Спортивный директор монегасков Игли Таре вместе с техническим директором миланского клуба Джеффри Монкадой были впечатлены игрой датчанина в победном матче «Удинезе» против «Интера» на «Сан-Сиро».

Высоченный защитник (198 см) выиграл 72% единоборств в этом сезоне Серии А и входит в число лидеров по этому показателю на своей позиции. Также Кристенсеном интересовалась «Астон Вилла» и предлагала за него 15 млн евро, но получила отказ.

За «Удинезе» датчанин выступает с лета 2023 года. Всего за команду сыграл 55 матчей и забил 2 мяча. Сейчас Кристенсен оценивается на трансферном рынке в 6 млн евро

Наш прогноз: «Милан» сможет заполучить Кристенсена зимой, сделав хорошее предложение.

Кобби Мейну

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 21 год

«Ньюкасл» собирается зимой подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну, сообщает Talksport.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау является поклонником 21-летнего хавбека и рассматривает его в качестве футболиста основного состава.

Трансфер станет еще более реальным, если и дальше Мейну будет прозябать на скамейке запасных «МЮ». Даже товарищи по команде удивлены отсутствием доверия со стороны Рубена Аморима и не понимают, почему он так мало играет.

Мейну провел три из пяти матчей «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах в этом сезоне, но лишь один раз вышел в стартовом составе — в проигранном поединке Кубка Лиги против «Гримсби Таун».

Летом полузащитник рассматривал предложения со стороны других клубов из АПЛ, Примеры и Серии А, но все они был заблокированы руководством манкунианцев, не пожелавших отпускать своего талантливого воспитанника.

Наш прогноз: если Аморим не будет уволен из «МЮ», то Мейну будет просить трансфер.

Винисиус Жуниор

«Реал», нападающий, 24 года

Уже в зимнее трансферное окно Винисиус Жуниор может покинуть «Реал», сообщает издание As.

Причиной этого стало отсутствие договоренности о новом контракте с клубом. По данным источника ближайшие месяцы станут решающими для 24-летнего бразильца.

Стороны уже несколько раз пытались договориться о новом контракте с Винисиусом Жуниором, но всякий раз они оканчивались неудачей. Известно, что 25-летний вингер и «Реал» прервали переговоры о продлении контракта после клубного чемпионата мира.

В ходе последней встречи в Мадриде нападающий и его представители значительно уменьшили свои начальные финансовые требования, но все равно не нашли понимания в клубе.

Нынешний контракт бразильца действует до лета 2027 года. На стороне у Винисиуса лежит баснословное предложение со стороны саудовского клуба и если переговоры снова зайдут в тупик, то, возможно, нападающий решится уйти из стана «сливочных».

Наш прогноз: Винисиус Жуниор зимой или летом уйдет из «Реала», он сейчас не ключевая фигура, как было при Карло Анчелотти.