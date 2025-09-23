прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.21

23 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Рексхэм» и «Рединг». Начало игры — в 21:45 мск.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Драконы» стартовали в чемпионате не столь продуктивно. Команда нынче находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Рексхэм» в 6 матчах Чемпионшипа набрал 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 11 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» переиграли «Норвич» (3:2).

До того команда по всем статьям уступила КПР (1:3). А вот поединок с «Миллуоллом» принес три очка (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Рексхэм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в трех последних матчах из четырех.

Причем «Рексхэм» традиционно неудачно противостоит «Редингу». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» мотивированы продолжить свой успешный путь.

«Рединг»

Турнирное положение: «Ройялс» нынешний чемпионат начали крайне посредственно. Команда ныне пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Рединг» в 8 матчах набрал лишь 8 очков. Команда сумела отличиться 9 забитыми мячами в третьем по рангу дивизионе страны.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ройялс» одолели «Лейтон Ориент» (2:1).

До того команда уступила «Барнсли» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Суиндон Тауна» (2:3).

При этом «Рединг» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ройялс» крепки, но крайне нестабильны. Да и в Кубке английской лиги команда намерена пошуметь.

При этом «Рединг» до последней виктории уступил дважды кряду. А вот среднем команда пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда нынче находится не в лучших кондициях. «Ройялс» всего на один зачетный балл опережают зону вылета.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Рединг» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Рексхэм» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

«Рединг» до последней виктории уступил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рексхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.16.

Прогноз: «Рексхэм» выглядит монолитнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева нынче вполне преуспевают, тогда как «Рединг» не блещет пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа «Рексхэма» в 1 тайме за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.66