прогноз на матч Примеры, ставка за 2.00

23 сентября в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Реал». Начало игры — в 22:30 мск.

«Леванте»

Турнирное положение: команда из Валенсии не очень добротно стартовала в новом сезоне испанского первенства.

За пять туров «лягушки» смогли набрать всего четыре очка и занимают 15-е место в турнирной таблице.

За это время валенсийцы как забили, так и пропустили по девять мячей.

Последние матчи: в прошлых турах «гранатовые» победили «Жирону» (4:0) и сыграли вничью с «Бетисом» (2:2).

До этого же валенсийский коллектив уступил «Эльче» (0:2), «Барселоне» (2:3) и «Алавесу» (1:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: команда Фелипе Миньямбреса стартовал не очень удачно и потерпела три поражения подряд, но теперь «Леванте» постепенно набирает ход и выбирается из ямы.

Учитывая тот факт, что «Леванте» еще в прошлом сезоне выступал в Сегунде (и выиграл ее), то главной задачей команды точно является сохранение прописки в сильнейшем дивизионе, ведь там нужно закрепиться.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив выдал шикарный старт и команду из столицы Испании можно смело называть фаворитом турнира.

«Сливочные» победили во всех пяти матчах, набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Команда из Мадрида за пять матчей забила целых десять мячей, а пропустила же всего три.

Последние матчи: на прошлой неделе «королевский клуб» победил «Эспаньол» (2:0) в чемпионате и «Марсель» (2:1) в Лиге чемпионов.

До этого же мадридцы смогли победить «Реал Сосьедад» (2:1), «Мальорку» (2:1), «Овьедо» (3:0) и «Осасуну» (1:0).

Не сыграют: травмированы в столичном коллективе Ферлан Менди, Антонио Рюдигер и Трент Александр-Арнольд.

Состояние команды: подопечные Хаби Алонсо выиграли все матчи текущего сезона, показывают отличный футбол и играют достаточно стабильно. «Реал», как и всегда, является фаворитом как Примеры, так и Лиги чемпионов.

Если в чемпионате Испании соперником «Реала», по сути, является только «Барселона», то вот в Лиге чемпионов будет достаточно сложно, ведь там уйма сильных команд.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 6 последних матчей

«Леванте» не проигрывает на протяжении 2 последних матчей

В последнем очном матче «Реал» разгромил «Леванте» со счетом 6:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.60, а победа «Леванте» — в 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

Прогноз: «Реал» в отличной форме и намного сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: «Реал» надежен в обороне, поэтому «Леванте» вполне может не забить в этой игре.

Ставка: «Леванте» не забьет за 2.10.