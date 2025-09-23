На «Сьюдад де Валенсия» лидер чемпионата встретится с новичком Примеры. «Леванте» наконец почувствовал вкус победы, но впереди у него самая серьёзная проверка — приезд «Реала», который пока идёт без потерь. Следить за ходом матча можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16' Мбаппе пробил выше ворот издали.

15' Винисиус нарушил правила в атаке, попал по лицу Венседору.

13' Очень опасно бил головой Дела после углового! Мог выходить вперёд «Леванте».

12' Эйонг классно ушёл от Франа Гарсии, но не успел опасно пробить, только угловой заработал.

11' Сильный прострел Гарсии прерван защитником.

08' Мастантуоно бьёт мимо дальнего угла, опасно бил аргентинец!

Статистика матча 1 Удары мимо 1 31 Владение мячом 69 0 Угловые удары 2

07' Удар Гюлера из штрафной заблокирован! Классно обработал мяч грудью Арда, но попал в защитника.

06' Винисиус не получил мяч от Каррераса на фланге, защитник «Леванте» здорово сыграл.

04' Венседор мог забивать с линии вратарской! Не попал в створ после паса партнёра.

01' «Реал» начал с центра поля, поехали!

До матча

22:25 В Мадриде отличная погода для футбола: от 15 до 18 градусов, несильный ветер и без осадков. Всё готово для серьёзной проверки для «Леванте».

22:00 Главный арбитр матча — Исидро Диас де Мера Эскудерос, помощники главного — Диего Сантаурсула Агуадо и Рубен Кампо Эрнандес. Четвёртый судья — Пабло Моралес Морено, ВАР — Хуан Луис Пулидо Сантана, ассистент ВАР — Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

21:35 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Леванте»: Райан, Тольян, Эльгесабаль, Матиас, Ману, Мартинес, Рей, Альварес, Оласагасти, Ромеро, Эйонг.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Асенсио, Хёйсен, Каррерас, Фран Гарсиа, Вальверде, Гюлер, Себальос, Мастантуоно, Винисиус, Мбаппе.

«Леванте»

Возвращение в Ла Лигу получилось болезненным: три стартовых поражения отбросили «лягушек» вниз таблицы. Но сентябрь стал месяцем надежды. Сначала боевая ничья с «Бетисом», а затем — разгром «Жироны» (4:0), где главную роль сыграл новичок Этта Эйонг. Форвард мгновенно стал лицом команды: шесть результативных действий в первых турах — для дебютанта это заявка на статус звезды.

Теперь у «Леванте» появляется шанс проверить себя против топа. Поддержка трибун и тяжёлое для соперников поле на «Сьюдад де Валенсия» могут сыграть свою роль. Но главный вопрос — хватит ли команде сил выдержать высокий темп все 90 минут: в концовках матчей «Леванте» традиционно теряет инициативу.

«Реал Мадрид»

Для Хаби Алонсо старт сезона складывается почти идеально: пять побед в Примере, успех в Лиге чемпионов против «Марселя» и ощущение системности, которой «Реалу» часто не хватало. Команда уверенно контролирует мяч, активно прессингует и при этом не позволяет соперникам забивать с игры — два пропущенных гола пришли лишь со стандартов.

Возвращение Беллингема и Камавинги усилило глубину состава, Хёйсен снова доступен после дисквалификации. А в атаке царит Килиан Мбаппе, начавший сезон как суперзвезда: 7 голов и 1 ассист в шести встречах.

Сценарий угадывается заранее: «Реал» будет давить через контроль, «Леванте» — искать шансы в быстрых выпадах и надеяться на форму Эйонга. Главное оружие мадридцев — дальние удары: уже трижды в этом сезоне команда вскрывала оборону соперников мощными выстрелами из-за штрафной.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00