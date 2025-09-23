прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.34

23 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Фулхэм» и «Кембридж Юнайтед». Начало игры — в 21:45 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» стартовали в чемпионате довольно продуктивно. Команда нынче находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» в 5 матчах набрал 8 зачетных баллов. В них команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» переиграли «Брентфорд» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Лидсу» (1:0). А вот поединок с «Челси» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фулхэм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дачники» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 последних матчах.

Причем «Фулхэм» лишь один раз противостоял «Кембридж Юнайтед». Шесть лет назад команда уступила сопернику (1:3).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Дачники» мотивированы продолжить свой победный путь.

«Кембридж Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» нынешний чемпионат начали посредственно. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Кембридж Юнайтед» в 9 матчах набрал 14 очков. Команда сумела отличиться 11 забитыми мячами в четвертом по рангу дивизионе страны.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» одолели «Флитвуд» (2:1).

До того команда не уступила «Гримсби» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Олдхэма» (0:1).

При этом «Кембридж Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Юс» сосредоточены на борьбе за выход в Первую лигу. Да и в Кубке английской лиги команда намерена пошуметь.

При этом «Кембридж Юнайтед» не проигрывает 2 матча кряду. А вот среднем команда пропускает аккурат гол за матч.

Команда априори не боится авторитетов. Да и полпреду АПЛ она точно окажет самое ожесточенное сопротивление.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Кембридж Юнайтед» в среднем пропускает один мяч за матч

«Фулхэм» победил в 2 своих последних поединках

«Дачники» в 2 последних матчах пропустили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.19.

Прогноз: «Фулхэм» на голову сильнее соперника, и уж точно проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева нынче на коне, но и «юс» отнюдь не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.59