прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.55

«Краснодар» встретится с «Зенитом» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 21 сентября и начнется в 19:30 по мск.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» располагаются на 1-й позиции в РПЛ, имея в своем активе 19 очков после 8-и туров. «Краснодар» отстает от ближайшего преследователя на 3 балла.

Да и на своем поле команда выступает очень уверенно, набрав 9 очков из 12-и возможных. По этому показателю «Краснодар» занимает 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем поединке Кубка России команда в гостях обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. До этого «Краснодар» с таким же счетом одолел «Акрон» в РПЛ.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот отрезок «Краснодар» 8 раз победил и однажды сыграл вничью.

Не сыграют: Кобнан, Мартинш (у обоих — травмы) и Диего Коста (красная карточка).

Состояние команды: На старте сезона казалось, что «Краснодар» пробуксовывает, команда действительно теряла очки, а сейчас «быки» определенно одни из лучших в лиге.

В составе подопечных Мурада Мусаева продолжает феерить полузащитник Эдуард Сперцян, у которого какая-то сумасшедшая результативность. Футболист забил 4 гола и сделал 9 голевых передач за 8 встреч в РПЛ.

«Зенит»

Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе после 8-и туров. «Зенит» отстает от лидества в чемпионате на 6 пунктов.

Стоит отметить, что команда далеко не лучшим образом выступает на чужом поле на старте сезона. «Зенит» набрал всего лишь 3 балла из 12-и возможных в гостях.

Последние матчи: В прошлой встрече «сине-бело-голубые» обыграли «Ахмат» со счетом 2:1 в Кубке России, забив по голу в каждом тайме. До этого «Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0).

У команды также продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период «Зенит» 5 раз победили и дважды сыграл вничью.

Не сыграют: Караваев и Москвичев (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Зениту» необходимо налаживать свою игру, особенно в гостях. «Сине-бело-голубые» потеряли достаточно очков на старте сезона, пора догонять лидеров чемпионата.

Стоит отметить, что «Зенит» довольно удачно выступает против «Краснодара» в очных встречах. В последних 3-х матчах «сине-бело-голубые» дважды обыграли «быков».

Статистика для ставок

У «Краснодара» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд

«Зенит» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 7-и встреч

«Зенит» дважды обыгрывал «Краснодар» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.55, победа «Зенита» — 2.85, ничья — за 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Краснодар» все-таки окажется сильнее в предстоящем матче. Команда сделает все возможное, что набрал 3 очка на своем поле.

Ставка: Победа «Краснодара» за 2.55.

Прогноз: «Зенит» также будет упираться до самого конца.

Ставка: Обе забьют за 1.82.