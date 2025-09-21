В воскресенье, 21 сентября, состоится встреча 9-го тура чемпионата России, в которой «Краснодар» примет «Зенит». Начало игры — в 19:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

45+4' И звучит свисток на перерыв! 0:0 в Краснодаре в страшно накалённом матче — голевых моментов не так много, зато эмоции бурлят вовсю. Отдохнём пока!

45+3' Эракович не смог пробить головой после подачи Глушенкова — мяч рикошетом от головы серба улетел на удар от ворот.

45+2' Виктор Са отмахнулся локтем от Мантуана поблизости от штрафной «Краснодара», за что получил жёлтую. Шанс на гол в раздевалку для «Зенита».

45+1' Две минуты добавил к первому тайму Сергей Карасёв.

45' Дуглас Аугусто изящно вынес мяч из своей штрафной ударом через себя после подачи с левого фланга.

Статистика матча 53% Владение мячом 47%

44' Давит «Зенит» в концовке тайма, но остроты всё равно нет. Закончилось всё потерей.

43' Мощно приложился с дистанции Дуглас Сантос, попал в Жубала.

42' Быстрая контратака получилась у «Зенита», но два подряд прострела Мантуана угодили в соперников. А затем сам Мантуан залез в офсайд.

41' Даже первого защитника Оласа не перебил, подавая этот стандарт. От ворот Адамов разыграет.

40' Жёлтая карточка для Педро, который с фолом остановил забегавшего с мячом в штрафную Виктора Са.

39' Редкая затяжная вылазка петербуржцев к штрафной «Краснодара». До удара дело не доходит, пока только навесы и передачи.

38' В чужой штрафной получил мяч Густаво Мантуан, пытался прострелить в центр, но попал в Батчи. Угловой для «Зенита».

37' Соболев считает, что Тормена нарушил правила против него, но свисток Карасёва промолчал — игра продолжается.

36' Глушенков долго тащил мяч по штрафной «Краснодара», затем вышел оттуда и выкатил на Мантуана, который навесил внутрь штрафной — защитники хозяев там разобрались.

35' Нино получил небольшое повреждение, остановка в игре.

34' Довёл «Краснодар» мяч до штрафной соперника после аута, но пробить никому не дали — «Зенит» вынес.

33' Опасный выход Кордобы к воротам «Зенита» наметился. Эракович выбил мяч из-под ног колумбийца за лицевую. А страсти продолжают кипеть.

32' Мусаев рвёт и мечет, Семак негодует, трибуны свистят, игроки на взводе. Что-то намечается.

31' Сергей Семак и почти все игроки «Зенита» пытаются выпросить у Карасёва жёлтую для Аугусто, но бразилец пока без жёлтой.

30' Кривцов потерял мяч на своей половине, пришлось фолить Дугласу Аугусто. Вендел лежит на газоне.

29' Ничего из этого корнера гости не выжали — мяч прилетел к Станиславу Агкацеву.

28' Глушенков подавал туда, где не было никого из своих, но Жубал от греха подальше выбил головой за лицевую. Видимо, не услышал подсказ от Агкацева, которому никто не мешал сыграть на выходе.

27' Ещё одна жёлтая карточка у «Краснодара». Сергей Петров слишком откровенно прихватывал Луиса Энрике в попытках остановить бразильца.

26' Оласа вбросил далёкий аут у чужой штрафной, гости вынесли мяч оттуда, после чего Дуглас Аугусто зарядил на трибуны.

25' Успокоилась игра, темп упал. У петербуржцев в атаке пока совсем ничего не выходит, «Краснодар» смотрится явно активнее.

24' Снова не зацепился за мяч «Зенит». Хозяева начинают новую атаку через затяжное владение.

23' Петров не принял дальний заброс на правом фланге — оборвалась атака «Краснодара», удар от ворот будет.

22' Глушенков закручивал в девятку по неприятной для вратаря дуге — мяч летел мимо, но Агкацев на всякий случай перевёл его на угловой.

21' Оласа завалил Глушенкова, который уже уходил от двоих соперников. Опасный штрафной гости заработали.

20' И ещё одна ошибка Агкацева при розыгрыше от ворот. «Зенит» в атаке.

19' Виктор Са пробил из-за пределов штрафной после передачи от Кордобы — выше ворот.

18' Первое долгое владение «Зенита» на чужой половине закончилось подачей в штрафную, откуда Агкацев выбил кулаками.

17' Неудачно Агкацев выбил мяч из своей штрафной, «Зенит» вбросит из-за боковой.

16' Очень быстро «Краснодар» возвращает себе мяч после потерь. «Зенит» фактически действует лишь на контратаках.

15' Кордоба продавил Эраковича на правом фланге и подал на Са, но тому не позволили нанести удар по воротам. А дальше Сперцян сфолил в атаке.

14' Луис Энрике нанёс первый зенитовский удар в створ — слабо, Агкацев легко справился.

13' Длинный заброс на Виктора Са прилетел к Адамову, который уверенно вышел из ворот.

12' Продолжают игроки толкать друг друга, Карасёв пытается погасить эмоции. Три фола за минуту он зафиксировал.

11' Первую жёлтую в матче получил Жубал за фол на Глушенкове. Также предупреждение досталось помощнику Семака Оливейре. Страсти накаляются.

10' Своим выходом в атаку «Зенит» ответил, но прострел Луиса Энрике с левого фланга не нашёл никого из партнёров.

09' Жубал после подачи с углового добрался до мяча, но не смог пробить акцентированно — мяч с отскоком от газона прилетел в руки Адамова.

08' Ещё один угловой заработали хозяева. Усиливается давление «Краснодара»!

07' Не позволили защитники «Краснодара» Соболеву принять мяч неподалёку от штрафной площади. Не держится мяч у гостей.

06' Ещё шанс у «Краснодара»! Виктор Са классно выкатил под удар Кривцову, который приложился с линии штрафной. В створ не попал, хотя позиция была отличная.

05' Мощная поддержка у хозяев сегодня. Каждое удачное действие своих болельщики встречают аплодисментами, а на долгое владение петербуржцев свистят.

04' Вот и «Зенит» впервые в матче прошёл центр поля, но довольно быстро игроки «Краснодара» вернули его себе.

03' Поджимают хозяева на старте встречи, вообще без раскачки начинают. «Зенит» пытается выбраться со своей половины пока что.

02' На первой же минуте голевой момент у «Краснодара»! Оласа прострелил слева в центр на Батчи, который в касание пробил в створ — Адамов отразил на угловой!

01' Матч начался!

До матча

19:29 Последние приготовления к началу встречи идут. Команды выходят из подтрибунного помещения!

19:22 В Краснодаре сегодня вечером без осадков, не жарко и не холодно — 20 градусов выше нуля.

19:16 Главный судья встречи — 46-летний Сергей Карасёв, один из лучших арбитров России последних лет.

19:10 Состав «Краснодара»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Петров, Дуглас Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба. Главный тренер — Мурад Мусаев.

19:10 Состав «Зенита»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Густаво Мантуан, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев. Главный тренер — Сергей Семак.

19:05 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, вмещающем 35 179 человек.

«Краснодар»

Действующий чемпион более чем успешно начал защиту титула: в 8 турах «Краснодар» набрал 19 очков, наколотил 20 мячей при всего 5 пропущенных и уверенно возглавляет таблицу Премьер-лиги. Хотя две потери очков состоялись как раз в играх с командами из верхней её части (там же находится и «Зенит») — «Локомотивом» (1:2) и ЦСКА (1:1).

Все те, кто тащил «Краснодар» к чемпионству, остались в команде и продолжают делать разницу. Так и не уехавший в Европу Эдуард Сперцян оформил аж 4+9 всего за 8 туров — он лидирует в РПЛ по гол+пас, также по 4 гола забили Джон Кордоба и Никита Кривцов. Встречу с «Зенитом» пропустят Мозес Кобнан, продолжающий восстанавливаться после травмы, и Диего Коста, который был удалён в прошлом туре с «Акроном».

«Зенит»

На старте сезона «Зенит», как и «Краснодар», не обыграл никого из верхней половины турнирной таблицы: вничью закончились встречи с «Рубином» (2:2), ЦСКА (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Балтикой» (0:0), а «Ахмату» Станислава Черчесова петербуржцы и вовсе проиграли на выезде 0:1. Во многом из-за этого поражения клуб, забравший 6 из 7 последних чемпионских титулов, сейчас идёт лишь на шестой строчке.

Из позитивного — «Зенит» не проигрывает уже 8 матчей подряд во всех турнирах, а нападающий Матео Кассьерра забил 7 мячей в последних 7 матчах за клуб и сохраняет приличную форму. Кроме того, у петербуржцев нет свежих потерь из-за травм или дисквалификаций, так что в Краснодаре Семак сможет выставить оптимальный состав.

Личные встречи

Статистика личек с «Зенитом» для южан, прямо скажем, неутешительная. «Краснодар» выиграл у петербуржцев всего 1 из последних 15 матчей, ещё 4 свёл вничью и целых 10 проиграл. Впрочем, та самая единственная победа случилась ровно год назад именно здесь же, в Краснодаре — 2:0 с голами Кордобы и Смолова в самой концовке.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» с коэффициентом 2.55.