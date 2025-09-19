прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 2.35

19 сентября в 22-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Бунёдкор». Начало игры — в 16:30 мск.

АГМК

Турнирное положение: АГМК проводит блеклый сезон. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК на два очка отстает от медальной зоны. Да и пропустила команда 24 мяча в 21 поединке чемпионата Узбекистана.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК уступил «Согдиане» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Хорезму» (3:1). А вот поединок с самаркандским «Динамо» завершился неудачей (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках АГМК забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АГМК относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Причем АГМК традиционно сложно противостоит «Бунёдкору». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована подтянуться к заветной тройке.

«Бунёдкор»

Турнирное положение: «Бунёдкор» проводит довольно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 месте.

Причем «Бунёдкор» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бунёдкор» переиграл «Хорезм» (1:0).

До того команда была бита скромной «Бухарой» (2:4). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Кызылкумом» (1:1).

При этом «Бунёдкор» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бунёдкор» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

При этом «Бунёдкор» вполне способен побороться за второе место. Вот только в плане реализации команда обязана поднатореть.

Команда нынче не блещет стабильностью в плане результатов. Успешные поединки она чередует с откровенно провальными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к тройке лидеров.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

АГМК в среднем пропускает чаще одного мяча за матч

«Бунёдкор» в среднем пропускает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.76.

Прогноз: АГМК способен прибавить в плане реализации, и явно сразу максимально активно понесётся в атаку.

Номинальные гости весьма нестабильны, к тому же АГМК потенциально обязан побороться за медали чемпионата.

2.35 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20