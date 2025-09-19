19 сентября в 22-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Бунёдкор». Начало игры — в 16:30 мск.

LiveSport.RuLiveSport.RuРедакционный материалПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

АГМК

Турнирное положение: АГМК проводит блеклый сезон.  Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК на два очка отстает от медальной зоны.  Да и пропустила команда 24 мяча в 21 поединке чемпионата Узбекистана.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  АГМК уступил «Согдиане» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Хорезму» (3:1).  А вот поединок с самаркандским «Динамо» завершился неудачей (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках АГМК забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АГМК относительно преуспевает в плане реализации.  Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Причем АГМК традиционно сложно противостоит «Бунёдкору».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда мотивирована подтянуться к заветной тройке.

«Бунёдкор»

Турнирное положение: «Бунёдкор» проводит довольно продуктивный сезон.  Команда на данный момент находится на 4 месте.

Причем «Бунёдкор» на 8 зачетных баллов отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Бунёдкор» переиграл «Хорезм» (1:0).

До того команда была бита скромной «Бухарой» (2:4).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Кызылкумом» (1:1).

При этом «Бунёдкор» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бунёдкор» имеет относительно надежные тылы.  Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

При этом «Бунёдкор» вполне способен побороться за второе место.  Вот только в плане реализации команда обязана поднатореть.

Команда нынче не блещет стабильностью в плане результатов.  Успешные поединки она чередует с откровенно провальными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Команда постарается подтянуться к тройке лидеров.

Статистика для ставок

  • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
  • АГМК в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
  • «Бунёдкор» в среднем пропускает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73.  Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.76.

Прогноз: АГМК способен прибавить в плане реализации, и явно сразу максимально активно понесётся в атаку.

Номинальные гости весьма нестабильны, к тому же АГМК потенциально обязан побороться за медали чемпионата.

2.35П1 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить

Ставка: Победа АГМК в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.20ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20