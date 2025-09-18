прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.80

18 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Галатасарай». Начало игры — в 22:00 мск.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт», как и соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря третьему месту в немецкой Бундеслиге.

Команда после трех туров немецкого первенства нового розыгрыша занимает пятую позицию и на один балл отстает от зоны главного еврокубка (топ-4), а также на три от лидера «Баварии».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках третьего тура своего национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Байера» с результатом 1:3.

Ранее в поединке второго тура немецкого первенства коллектив уже смог набрать максимум баллов, когда снова-таки в чужих стенах одержал победу над «Хоффенхаймом» (3:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Нганкам, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл трижды при одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Джан Узун — лучший бомбардир команды в Бундеслиге этого сезона с тремя голами.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай», как и соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря титулу чемпиона Турции прошлого сезона.

Команда по итогам пяти туров национального первенства нового розыгрыша привычно занимает первую позицию с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя «Фенербахче».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура турецкого чемпионата стамбульский клуб на чужой арене одержал победу над «Эюпспором» (2:0).

Перед этим коллектив в четвертом туре национального первенства также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах переиграл «Ризеспор» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Гюрпюз и Караташ, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 21-м последнем матче, которые были официальными и товарищескими, «Галатасарай» 20 раз выиграл и ни разу не проиграл.

Это говорит о хороших шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, тем не менее, достичь этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в турецкой Суперлиге текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Айнтрахт» выиграл

в трех последних матчах «Айнтрахта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в 20-ти из 21-го последних матчей «Галатасарай» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.90, победа «Галатасарая» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, где при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Оба данных сценария были реализованы и в шести из 10-ти последних матчей гостей.

1.80 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Айнтрахта».

2.20 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20