В четверг, 18 сентября, «Айнтрахт» примет «Галатасарай» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

44' Доан подал с углового к воротам «Галатасарая», на выходе кулаками подальше мяч выбил Чакыр.

43' Шаиби заработал угловой у ворот «Галатасарая».

40' И вновь отрезок с владением мяча от «Галатасарая». Команды будто концентрируются на поиске ошибок у соперника.

37' Гооол! 1:1. Доан протаранил защиту «Галатасарая» после ошибки Акгюна в передаче около своих ворот. Технично в завершении перебросил японец вратаря.

37' Позиционная атака «Айнтрахта», пока до угроз воротам «Галатасарая» дело не доходит.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 2 Удары мимо 2 43 Владение мячом 57 1 Угловые удары 0 10 Фолы 3

35' Подача Гюндогана со штрафного к воротам «Айнтрахта», отбиваются хозяева.

33' Вновь мяч под контролем «Галатасарая», 57 процентов времени он в ногах у гостей.

30' Подача со штрафного к воротам «Галатасарая», головой скидывал Кох, не попал по мячу Буркардт, однако чуть в свои ворота не занесли мяч гости, выручил их вратарь Чакыр.

28' Шаллаи простреливал вдоль ворот «Айнтрахта», уверенно на выходе сыграл Цеттерер.

27' Мяч под контролем «Галатасарая», свист с трибун доносится, не нравится это болельщикам.

24' Разыграл штрафной «Галатасарая» Гюндоган, бил из пределов штрафной Йылмаз, но не подстроился должным образом под мяч и выше ворот послал его.

23' Опасный штрафной у ворот «Айнтрахта», мяч в руку одному из защитников попал.

22' Йылмаз пробил из пределов штрафной «Айнтрахта», мяч точно в руки вратарю Цеттереру угодил.

21' Не самый высокий темп в игре, предпочитают контроль атаке соперники.

18' Буркардт простреливал в штрафную «Галатасарая», прострел превратился в удар, но мяч мимо ворот проскакал.

15' Йылмазу досталось в верховом единоборстве, но сможет сам продолжить встречу нападающий гостей.

13' Мяч под контролем «Галатасарая», не спешат в атаку гости, перепасовываясь на своей половине.

11' Контр-атаки гостей пока опаснее позиционных хозяев получаются.

08' Гооол! 0:1. Быстрая контр-атака «Галатасарая», Зане протащил мяч через пол поля и переадресовал его Акгюну, убрал на замахе Коллинза турецкий полузащитник, и точно в дальний угол ворот «Айнтрахта» мяч послал.

08' Вновь в атке игроки «Айнтрахта», от обороны начали встречу гости.

05' Желтая карточка показана Буркардту.

04' Активно начинают хозяева, вышли они заряженными на победу.

02' Удар из-за пределов штрафной «Галатасарая» нанес Кнауфф, мяч точно в дальний угол ворот летел, но спас гостей Чакыр.

01' Матч начался! С центра поля начал «Айнтрахт».

До матча

21:55 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена», вмещающем 58 000 зрителей.

21:40 Главным арбитром матча будет Марко Гуида из Италии.

Стартовые составы команд

«Айнтрахт»: Цеттерер, Браун, Коллинз, Кох, Теате, Хойлунн, Шаиби, Доан, Узун, Баойя, Буркардт.

«Галатасарай»: Чакыр, Шаллаи, Санчес, Бардакджи, Эльмалы, Торрейра, Сара, Зане, Гюндоган, Акгюн, Икарди.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт», как и соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря третьему месту в немецкой Бундеслиге. Команда после трех туров немецкого первенства нового розыгрыша занимает пятую позицию и на один балл отстает от зоны главного еврокубка (топ-4), а также на три от лидера «Баварии». В предыдущей игре в рамках третьего тура своего национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Байера» с результатом 1:3. Ранее в поединке второго тура немецкого первенства коллектив уже смог набрать максимум баллов, когда снова-таки в чужих стенах одержал победу над «Хоффенхаймом» (3:1).

В четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл трижды при одном поражении. Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Джан Узун — лучший бомбардир команды в Бундеслиге этого сезона с тремя голами. Травмирован — Нганкам, дисквалифицированных игроков нет.

«Галатасарай»

«Галатасарай», как и соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря титулу чемпиона Турции прошлого сезона. Команда по итогам пяти туров национального первенства нового розыгрыша привычно занимает первую позицию с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя «Фенербахче». В своей последней игре в рамках пятого тура турецкого чемпионата стамбульский клуб на чужой арене одержал победу над «Эюпспором» (2:0). Перед этим коллектив в четвертом туре национального первенства также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах переиграл «Ризеспор» (3:1).

В 21-м последнем матче, которые были официальными и товарищескими, «Галатасарай» 20 раз выиграл и ни разу не проиграл. Это говорит о хороших шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, тем не менее, достичь этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе. Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в турецкой Суперлиге текущего сезона с тремя голами. Травмированы — Гюрпюз и Караташ, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 2 матча. В 1992 году в рамках Кубка УЕФА в 1/16 финала в первом матче во Франкфурте была зафиксирована ничья 0:0, а в ответном матче в Стамбуле, «Галатасарай» победил со счётом 1:0.

