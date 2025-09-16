ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты Ренна празднуют победуКрасная карточка сломала матч «Лиону»: «Ренн» камбекнул на последних минутах Эрлинг Холанн«Сити» напомнил, кто хозяин Манчестера: Холанн дублем прибил команду Аморима Балтика — Зенит«Зенит» еле унёс ноги из Калининграда! Адамов спас ничью против новичка РПЛ
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 07:28
    • Нуну Эшпириту Санту може возглавить «Вест Хэм»
  • 23:53
    • «Барселона» разнесла «Валенсию»
  • 23:46
    • Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
  • 23:07
    • Германия выиграла Евробаскет, победив в финале Турцию
  • 21:30
    • ЦСКА неожиданно проиграл «Ростову»
  • 20:11
    • «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
    Все новости спорта

    Команды подарят голы

    Рубин — Оренбург: прогноз на Кубок России и ставка на матч за 2.28

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Оренбург Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Оренбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рубин» — «Оренбург»
    «Рубин» встретится с «Оренбурга» в матче 4-го тура Кубка Росси квартета A. Поединок пройдет 15 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 16 Сентября 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 16:30 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: казанский клуб после трех туров в Кубке России занимает третью строчку в квартете A, набрав три очка при одной победе и двух поражениях.

    Последние матчи: в последней встрече Кубка «Рубин» в гостях проиграл «Ахмату» — 0:2. До этого казанский клуб разгромно проиграл «Зениту» (0:3) и обыграл в первом туре «Оренбург» со счетом 2:0.

    Оренбург — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Состояние команды: «Рубин» слабо выглядел в первых трех турах Кубка России, показывая неуверенный футбол.

    Однако у команды остаются шансы на удачный исход групповой стадии турнира. Плюсом для хозяев станет победа в первом матче против «Оренбурга» в гостях. Смогут ли казанцы повторить успех дома?

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Оренбург» замыкает группу A Кубка России, набрав также три очка, однако по личным встречам уступает «Рубину».

  • Финальный аккорд. ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав Энрике Кармо
  • Очередной талант из «Сан-Паулу» оказался в расположении «армейцев»
  • Вчера

    • Последние матчи: в последней встрече «Оренбург» на своем поле был разгромлен «Зенитом» — 3:5. До того команда одержала победу над «Ахматом» (2:1), но проиграла «Рубину» (0:2).

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: ситуация в группе А очень интересная: три команды из четырех имеют по три очка и все шансы для продолжения борьбы.

    Однако у «Оренбурга» наблюдается спад. Команда уже четыре матча в Кубке и чемпионате России не может заработать три очка.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» не выигрывает в 7 последних матчах дома

    • «Рубин» забивает в 5 последних матчах против «Оренбурга»

    • «Рубин» выиграл последний матч между этими командами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубина» — 2.28, победа «Тулузы» — 3.15, ничья — за 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 1.99 соответственно.

    Прогноз: Ожидаем победу хозяев в матче. Это будет основная ставка.

    Ставка: Победа «Рубина» в матче за 2.29.

    Прогноз: Дополнительная ставка заключается в ожидании голов в этом матче. Предлагаем сыграть на ставке ТБ 3 в матче.

    Ставка: ТБ 3 в матче за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Крюгер — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Джойнт — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синякова — Парк
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Понше — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Буассон — Ен У Ку
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хулбук — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рубин — Оренбург: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 16.09.202516:30. Команды подарят голы
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры