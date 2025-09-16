Рубин — Оренбург: прогноз на Кубок России и ставка на матч за 2.28

«Рубин» встретится с «Оренбурга» в матче 4-го тура Кубка Росси квартета A. Поединок пройдет 15 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: казанский клуб после трех туров в Кубке России занимает третью строчку в квартете A, набрав три очка при одной победе и двух поражениях.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Рубин» в гостях проиграл «Ахмату» — 0:2. До этого казанский клуб разгромно проиграл «Зениту» (0:3) и обыграл в первом туре «Оренбург» со счетом 2:0.

Состояние команды: «Рубин» слабо выглядел в первых трех турах Кубка России, показывая неуверенный футбол.

Однако у команды остаются шансы на удачный исход групповой стадии турнира. Плюсом для хозяев станет победа в первом матче против «Оренбурга» в гостях. Смогут ли казанцы повторить успех дома?

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» замыкает группу A Кубка России, набрав также три очка, однако по личным встречам уступает «Рубину».

Последние матчи: в последней встрече «Оренбург» на своем поле был разгромлен «Зенитом» — 3:5. До того команда одержала победу над «Ахматом» (2:1), но проиграла «Рубину» (0:2).

Состояние команды: ситуация в группе А очень интересная: три команды из четырех имеют по три очка и все шансы для продолжения борьбы.

Однако у «Оренбурга» наблюдается спад. Команда уже четыре матча в Кубке и чемпионате России не может заработать три очка.

Статистика для ставок

«Оренбург» не выигрывает в 7 последних матчах дома

«Рубин» забивает в 5 последних матчах против «Оренбурга»

«Рубин» выиграл последний матч между этими командами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубина» — 2.28, победа «Тулузы» — 3.15, ничья — за 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 1.99 соответственно.

Прогноз: Ожидаем победу хозяев в матче. Это будет основная ставка.

Ставка: Победа «Рубина» в матче за 2.29.

Прогноз: Дополнительная ставка заключается в ожидании голов в этом матче. Предлагаем сыграть на ставке ТБ 3 в матче.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.33.