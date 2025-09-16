Во вторник, 16 сентября, «Оренбург» примет казанский «Рубин» в рамках 4-го тура Кубка России. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

09' Позиционная атака «Оренбурга», пока до угроз воротам «Рубина» дело не доходит.

07' Ревазов делал разрезающую передачу, но защитник «Рубина» Арройо перехватил мяч.

05' Темп игры не высокий, присматриваются друг к другу соперники.

03' Мяч под контролем «Рубина», в позиционной атаке гости.

01' Матч начался! С центра поля начали футболисты «Рубина».

Статистика матча 28% Владение мячом 72%

До матча

16:25 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

16:20 Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, вмещающем 10 046 зрителей.

16:10 Главным арбитром матча будет Павел Шадыханов из Москвы.

Стартовые составы команд

«Оренбург»: Сысуев, Ведерников, Татаев, Ценов, Зотов, Косерик, Камилов, Рыбчинский, Бубанья, Жезус, Ревазов.

«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Нижегородов, Тесленко, Лобов, Безруков, Иванов, Апшацев, Юкич, Чумич, Сиве.

«Оренбург»

«Оренбург» замыкает группу A Кубка России, набрав также три очка, однако по личным встречам уступает «Рубину». В последней встрече «Оренбург» на своем поле был разгромлен «Зенитом» — 3:5. До того команда одержала победу над «Ахматом» (2:1), но проиграла «Рубину» (0:2).

Ситуация в группе А очень интересная: три команды из четырех имеют по три очка и все шансы для продолжения борьбы. Однако у «Оренбурга» наблюдается спад. Команда уже четыре матча в Кубке и чемпионате России не может заработать три очка.

«Рубин»

Казанский клуб после трех туров в Кубке России занимает третью строчку в квартете A, набрав три очка при одной победе и двух поражениях. В последней встрече Кубка «Рубин» в гостях проиграл «Ахмату» — 0:2. До этого казанский клуб разгромно проиграл «Зениту» (0:3) и обыграл в первом туре «Оренбург» со счетом 2:0.

«Рубин» слабо выглядел в первых трех турах Кубка России, показывая неуверенный футбол. Однако у команды остаются шансы на удачный исход групповой стадии турнира. Плюсом для хозяев станет победа в первом матче против «Оренбурга» дома.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. В рамках РПЛ дважды победил «Рубин»: дома 4:2, на выезде в Оренбурге 2:1. Так же команды сыграли товарищеский матч в феврале, со счетом 5:3 тогда победил «Рубин».

За всю историю команды сыграли 15 матчей. В 7 победил «Рубин», в 4 «Оренбург», оставшиеся 4 игры завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.29.