    «ПСЖ» — «Ланс»: онлайн, прямая трансляция матча французской Лиги 1 Эрлинг Холанд«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция Энрике КармоФинальный аккорд. ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав Энрике Кармо
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 17:57
    • «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»
  • 18:35
    • «Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
  • 18:01
    • «Лилль» вырвал победу у «Тулузы» в Лиге 1
  • 17:56
    • «Аталанта» разгромила «Лечче», «Пиза» проиграла «Удинезе»
  • 16:40
    • Источник: Российский голкипер Федотов обменян из «Филадельфии» в «Коламбус»
  • 16:35
    • «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме
    «Аль-Ахли» будет торопиться!

    Аль-Ахли — Насаф. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лига чемпионов АФК Прогнозы на Аль-Ахли Джидда Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли» — «Насаф»
    Рияд Марез
    15 сентября в 1-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Насаф». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Насаф», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Запад 15 Сентября 2025 года

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •  Аль-Ахли 21:15 Nasaf Qarshi

    Nasaf Qarshi

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Запад
    •

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: Аравийцы сражаются за высокие места. Команда в своем чемпионате пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Ахли» в двух стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии набрал 4 очка. Так что продуктивный старт сезона явно окрылил!

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Ахли» не уступил «Аль-Иттифаку» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Араби» (5:0). Да и поединок с «Неомном» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Аравийцы явно намерены сразу закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

    Причем «Аль-Ахли» традиционно успешно противостоит «Насау». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована добыть первую победу в турнире.

    «Насаф»

    Турнирное положение: «Драконы» в своем чемпионате выступают продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте.

    Причем «Насаф» победил в трех своих последних матчах кряду. Причем в них команда пропустила всего один раз.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» разбили «Бухару» (5:0).

    До того команда нанесла поражение «Термезу» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Шуртаном» (2:0).

    При этом «Насаф» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Драконы» без боя не сдаются никому. Команда способна побороться за проход в плей-офф турнира.

    При этом «Насаф» имеет весьма крепкий состав. Да и последние успехи явно положительно подействуют в психологическом плане.

    Команда имеет вполне-себе надежные тылы. В среднем узбеки пропускают реже одного мяча за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Насаф» победил в 3 своих последних матчах

    • «Аль-Ахли» не пропускает уже 3 матча кряду

    • «Аль-Ахли» не проигрывал в 8 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.32.

    Прогноз: «Аль-Ахли» выглядит мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.

    Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.35

    Аль-Ахли — Насаф: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 15.09.202521:15. «Аль-Ахли» будет торопиться!
