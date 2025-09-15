Аль-Ахли — Насаф. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 15 сентября 2025 года

Аль-Ахли
Nasaf Qarshi
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: Аравийцы сражаются за высокие места. Команда в своем чемпионате пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Аль-Ахли» в двух стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии набрал 4 очка. Так что продуктивный старт сезона явно окрылил!
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Ахли» не уступил «Аль-Иттифаку» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Аль-Араби» (5:0). Да и поединок с «Неомном» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аравийцы явно намерены сразу закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.
Причем «Аль-Ахли» традиционно успешно противостоит «Насау». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована добыть первую победу в турнире.
«Насаф»
Турнирное положение: «Драконы» в своем чемпионате выступают продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте.
Причем «Насаф» победил в трех своих последних матчах кряду. Причем в них команда пропустила всего один раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» разбили «Бухару» (5:0).
До того команда нанесла поражение «Термезу» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Шуртаном» (2:0).
При этом «Насаф» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Драконы» без боя не сдаются никому. Команда способна побороться за проход в плей-офф турнира.
При этом «Насаф» имеет весьма крепкий состав. Да и последние успехи явно положительно подействуют в психологическом плане.
Команда имеет вполне-себе надежные тылы. В среднем узбеки пропускают реже одного мяча за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Насаф» победил в 3 своих последних матчах
- «Аль-Ахли» не пропускает уже 3 матча кряду
- «Аль-Ахли» не проигрывал в 8 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.32.
Прогноз: «Аль-Ахли» выглядит мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.35