Аль-Ахли — Насаф. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 15 сентября 2025 года

15 сентября в 1-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Насаф». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Насаф», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: Аравийцы сражаются за высокие места. Команда в своем чемпионате пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аль-Ахли» в двух стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии набрал 4 очка. Так что продуктивный старт сезона явно окрылил!

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Ахли» не уступил «Аль-Иттифаку» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Араби» (5:0). Да и поединок с «Неомном» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Аравийцы явно намерены сразу закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Причем «Аль-Ахли» традиционно успешно противостоит «Насау». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована добыть первую победу в турнире.

«Насаф»

Турнирное положение: «Драконы» в своем чемпионате выступают продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте.

Причем «Насаф» победил в трех своих последних матчах кряду. Причем в них команда пропустила всего один раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Драконы» разбили «Бухару» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Термезу» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Шуртаном» (2:0).

При этом «Насаф» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Драконы» без боя не сдаются никому. Команда способна побороться за проход в плей-офф турнира.

При этом «Насаф» имеет весьма крепкий состав. Да и последние успехи явно положительно подействуют в психологическом плане.

Команда имеет вполне-себе надежные тылы. В среднем узбеки пропускают реже одного мяча за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда твердо намерена зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Насаф» победил в 3 своих последних матчах

«Аль-Ахли» не пропускает уже 3 матча кряду

«Аль-Ахли» не проигрывал в 8 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.32.

Прогноз: «Аль-Ахли» выглядит мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35