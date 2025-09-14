Рома — Торино: прогноз на Серию А и ставка на матч за 1.90

«Рома» встретится с «Торино» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 14 сентября и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Серии А после 2-х туров. «Рома» набрала максимум очков (6) на старте сезона, всерьез претендуя на лидерство в чемпионате.

Напомним, что в прошлом сезоне римляне заняли 5-е место в Серии А, так и не попав в зону Лиги чемпионов. Команде не хватило всего одного балла до этой цели.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Рома» обыграла «Пизу» со счетом 1:0, забив единственный гол на 55-й минуте. До этого команда одолела «Болонью» (1:0).

Летом «Рома» провела 6 контрольных матчей, где одержала 4 победы и по одному разу сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок команда пропустила 7 голов при 9-и забитых.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Бэйли (травма) и Бове (проблемы с сердцем).

Состояние команды: «Рома» отлично начала новый сезон, набрав максимальное количество очков. В предстоящем матче против «Торино» у римлян будут все шансы продлить свой успех.

Стоит отметить, что «Рома» не пропустила ни одного гола на старте сезона при 2-х забитых. «Торино» попытается впервые взломать оборону соперника на чужом поле. Задачка не из легких.

«Торино»

Турнирное положение: Эта команда занимает предпоследнее 19-е место в таблице Серии А с 1-м очком в активе после 2-х туров. «Торино» отстает от 10-й позиции лишь на 2 балла.

В прошедшем сезоне команда закрепилась в середине турнирной таблицы, заняв 11-е место. «Торино» не имел шансов побороться за еврокубки.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Италии команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0). Матчем ранее «Торино» крупно проиграл «Интеру» со счетом 0:5.

До этого команда принимала участие в 1/32 финала Кубка Италии, где обыграла «Модену» со счетом 1:0, забив единственный гол на 52-й минуте.

Не сыграют: Савва и Схюрс (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Торино» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне. Сначала провальная игра против «Интера», а затем ничья с «Фиорентиной». Команде необходимо одержать первую победу, чтобы почуствовать уверенность.

К тому же, в последних 3-х очных встречах «Торино» стабильно проигрывал «Роме». Сможет ли команда на этот раз дать бой римлянам? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее.

Статистика для ставок

«Рома» выиграла 2 последних матча, не пропустив ни одного гола

В последних 2-х встречах «Торино» ни разу не забил

В последних 3-х очных матчах «Рома» стабильно обыгрывала «Торино»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 1.50, победа «Торино» — 7.20, ничья — за 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Рома» вновь оставим свои ворота в неприкосновенности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торино» 0.5 меньше за 1.90.

Прогноз: «Рома» не забивает много голов в последнее время.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.80.