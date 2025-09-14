ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года Игроки Марселя празднуют гол«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов Алехандро Гримальдо празднует голЮльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 00:50
    • Нападающий «Коринтианса» Негао может продолжить карьеру в «Зените»
  • 00:06
    • Турция уверенно обыграла Грецию и пробилась в финал Евробаскета
    Все новости спорта

    Римляне снова сыграют «на ноль»?

    Рома — Торино: прогноз на Серию А и ставка на матч за 1.90

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ромa»
    «Рома» встретится с «Торино» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 14 сентября и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 14 Сентября 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 13:30 Торино

    Торино

  • Турин
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Серии А после 2-х туров. «Рома» набрала максимум очков (6) на старте сезона, всерьез претендуя на лидерство в чемпионате.

    Напомним, что в прошлом сезоне римляне заняли 5-е место в Серии А, так и не попав в зону Лиги чемпионов. Команде не хватило всего одного балла до этой цели.

    Рома — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Рома» обыграла «Пизу» со счетом 1:0, забив единственный гол на 55-й минуте. До этого команда одолела «Болонью» (1:0).

    Летом «Рома» провела 6 контрольных матчей, где одержала 4 победы и по одному разу сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок команда пропустила 7 голов при 9-и забитых.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Бэйли (травма) и Бове (проблемы с сердцем).

    Состояние команды: «Рома» отлично начала новый сезон, набрав максимальное количество очков. В предстоящем матче против «Торино» у римлян будут все шансы продлить свой успех.

    Стоит отметить, что «Рома» не пропустила ни одного гола на старте сезона при 2-х забитых. «Торино» попытается впервые взломать оборону соперника на чужом поле. Задачка не из легких.

    «Торино»

    Турнирное положение: Эта команда занимает предпоследнее 19-е место в таблице Серии А с 1-м очком в активе после 2-х туров. «Торино» отстает от 10-й позиции лишь на 2 балла.

    В прошедшем сезоне команда закрепилась в середине турнирной таблицы, заняв 11-е место. «Торино» не имел шансов побороться за еврокубки.

  • Трансферный дайджест. 2 — 8 сентября
  • Будущее Кисляка, чего хочет «Тоттенхэм» и как поступит Бруну Фернандеш
  • 08/09/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Италии команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0). Матчем ранее «Торино» крупно проиграл «Интеру» со счетом 0:5.

    До этого команда принимала участие в 1/32 финала Кубка Италии, где обыграла «Модену» со счетом 1:0, забив единственный гол на 52-й минуте.

    Не сыграют: Савва и Схюрс (у обоих — травмы).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Торино» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне. Сначала провальная игра против «Интера», а затем ничья с «Фиорентиной». Команде необходимо одержать первую победу, чтобы почуствовать уверенность.

    К тому же, в последних 3-х очных встречах «Торино» стабильно проигрывал «Роме». Сможет ли команда на этот раз дать бой римлянам? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее.

    Статистика для ставок

    • «Рома» выиграла 2 последних матча, не пропустив ни одного гола

    • В последних 2-х встречах «Торино» ни разу не забил

    • В последних 3-х очных матчах «Рома» стабильно обыгрывала «Торино»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 1.50, победа «Торино» — 7.20, ничья — за 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Рома» вновь оставим свои ворота в неприкосновенности.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торино» 0.5 меньше за 1.90.

    Прогноз: «Рома» не забивает много голов в последнее время.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Прижмич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рома — Торино: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 14.09.202513:30. Римляне снова сыграют «на ноль»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры