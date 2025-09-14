Рома — Торино: прогноз на Серию А и ставка на матч за 1.90

Рома
Торино
«Рома»
Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Серии А после 2-х туров. «Рома» набрала максимум очков (6) на старте сезона, всерьез претендуя на лидерство в чемпионате.
Напомним, что в прошлом сезоне римляне заняли 5-е место в Серии А, так и не попав в зону Лиги чемпионов. Команде не хватило всего одного балла до этой цели.
Рома — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Рома» обыграла «Пизу» со счетом 1:0, забив единственный гол на 55-й минуте. До этого команда одолела «Болонью» (1:0).
Летом «Рома» провела 6 контрольных матчей, где одержала 4 победы и по одному разу сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок команда пропустила 7 голов при 9-и забитых.
Не сыграют: Бэйли (травма) и Бове (проблемы с сердцем).
Состояние команды: «Рома» отлично начала новый сезон, набрав максимальное количество очков. В предстоящем матче против «Торино» у римлян будут все шансы продлить свой успех.
Стоит отметить, что «Рома» не пропустила ни одного гола на старте сезона при 2-х забитых. «Торино» попытается впервые взломать оборону соперника на чужом поле. Задачка не из легких.
«Торино»
Турнирное положение: Эта команда занимает предпоследнее 19-е место в таблице Серии А с 1-м очком в активе после 2-х туров. «Торино» отстает от 10-й позиции лишь на 2 балла.
В прошедшем сезоне команда закрепилась в середине турнирной таблицы, заняв 11-е место. «Торино» не имел шансов побороться за еврокубки.
Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Италии команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0). Матчем ранее «Торино» крупно проиграл «Интеру» со счетом 0:5.
До этого команда принимала участие в 1/32 финала Кубка Италии, где обыграла «Модену» со счетом 1:0, забив единственный гол на 52-й минуте.
Не сыграют: Савва и Схюрс (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Торино» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне. Сначала провальная игра против «Интера», а затем ничья с «Фиорентиной». Команде необходимо одержать первую победу, чтобы почуствовать уверенность.
К тому же, в последних 3-х очных встречах «Торино» стабильно проигрывал «Роме». Сможет ли команда на этот раз дать бой римлянам? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее.
Статистика для ставок
- «Рома» выиграла 2 последних матча, не пропустив ни одного гола
- В последних 2-х встречах «Торино» ни разу не забил
- В последних 3-х очных матчах «Рома» стабильно обыгрывала «Торино»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ромы» — 1.50, победа «Торино» — 7.20, ничья — за 4.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.80 соответственно.
- 3.35Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 16:45
- 2.02Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 2.00Арсенал — Ноттингем Форест: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что «Рома» вновь оставим свои ворота в неприкосновенности.
Ставка: Индивидуальный тотал «Торино» 0.5 меньше за 1.90.
Прогноз: «Рома» не забивает много голов в последнее время.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.80.