В воскресенье, 14 сентября, «Рома» примет «Торино» в рамках 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Ход игры

35' Навес с углового и мощный удар головой от Хосе Анхелиньо (“Рома”), но Франко Израэль (“Торино”)надежен в воротах гостей.

34' Пауло Дибала (“Рома”) пробивает по воротам «Торино», но мяч отскакивает на угловой.

33' Опасный навес в штрафную «Торино», но Ардиан Исмайли отлично действует головой и выносит мяч в безопасную зону.

32' Кристьян Аслани (“Торино”) получает желтую карточку за фол в центре поля.

30' Нарушение правил вблизи штрафной «Ромы». Никола Влашич (“Торино”) навешивает, но никто из партнеров не откликнулся на эту передачу. Кристьян Аслани (“Торино”)

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 2 69 Владение мячом 31 1 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 4 Фолы 5

29' Одна из редких атак «Торино» Сауль Коко ее начинает по правому флангу.

28' Миле Свилар (“Рома”) в высоком прыжке ловит мяч в руки и быстро выбрасывает на Бриан Кристанте — он бежит в быструю контратаку!

27' Возобновляется игра...

25' Футболисты отправляются попить водички — жара 28℃.

24' Верховая передача на Пауло Дибала (“Рома”), но он не сгруппировался и потерял мяч в центре поля.

22' На газоне лежит Сириль Нгонж (“Торино”), он получил небольшую травму.

21' Миле Свилар (“Рома”) через пас вводит мяч от ворот на Н'Дик — длинный заброс и мяч в руках вратаря Франко Израэля (“Торино”).

19' Аут вблизи штрафной площади «Торино» — заброс на Бриана Кристанте (“Рома”), тот попытался навесить в штрафную, но мяч полетел за пределы поля.

17' «Рома» переходит в очередную позиционную атаку. Мяч двигается ближе к правому флангу — Бриан Кристанте делает передачу на Дибала, но на том фолит Сауль Коко (“Торино”).

16' Пауло Дибала (“Рома”) подает угловой в штрафную «Торино», но защитники гостей оказываются первыми на мяче и выносят мяч.

15' У «Ромы» тотальное превосходство по владению мячом — 75% на 25%.

13' Джованни Симеоне (“Торино”) получает мяч вблизи штрафной «Ромы» и мощно пробивает, но арбитр зажигает офсайд.

11' Первый угловой в матче назначен у ворот «Ромы». Миле Свилар не очень уверенно играет на выходе, но все же выбивает мяч кулаками в сторону аута.

10' Позади 10 минут игры: небольшое преимущество у «Ромы», но серьезных моментов у ворот гостей пока не было.

08' Редкая атака Торино: Джованни Симеоне получает по ногам, но судья не свистит, так как атака гостей продолжается.

06' Опасный штрафной у ворот «Торино». К мячу подходит Пауло Дибала.

05' Фол в центре поля: Эрмосо Марио сбивает Джованни Симеоне.

04' Миле Свилар (“Рома”) начинает атаку своей команды через длинный пас на Уэсли Франса.

02' С первых минут «Рома» берет мяч под свой контроль и переходит в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч “Рома” — “Торино” начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

13:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Стадио Олимпико». Игра вот-вот начнется!

13:25 Сегодня в Риме прогнозируется солнечная погода, во время матча температура будет около +25℃.

13:20 Главным арбитром встречи назначен Джованни Айрольди.

13:15 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

13:12 Сегодняшний матч пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико», который вмещает 70 634 зрителей.

13:10 Всем доброго футбольного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 3-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Торино». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Рома»: Свилар Миле, Эрмосо Марио, Манчини Джанлука, Н'Дика Эван, Франса Уэсли, Кристанте Бриан, Коне Куадио, Анхелиньо Хосе, Соуле Матиас, Эль-Айнауи Нейл, Дибала Пауло.

«Торино»: Израэль Франко, Педерсен Маркус, Коко Сауль, Марипан Гильермо, Бираги Кристиано, Казадеи Чезаре, Аслани Кристьян, Илич Иван, Нгонж Сириль, Симеоне Джованни, Влашич Никола.

«Рома»

Рома отлично провела подготовительный этап перед стартом чемпионата Италии, где сыграла шесть товарищеских матчей. Большинство из тех встреч были победными, что позволило настроить и физически и психологически. Итог мы увидели в стартовых турах Серии А которые Рома уверенно выиграла и взобралась на самый верх турнирной таблицы.

В двух первых турах чемпионата Италии по футболу римский клуб победил: дома Болонью (1:0) и на выезде Пизу (0:1). Вот такие скромные счета принесли Роме 6 турнирных баллов. Отдельно отметим надежность обороны — ноль пропущенных голов.

«Торино»

Торино имел проблемы в межсезонье — команда проиграла большинство товарищеских спаррингов против не самых сильных оппонентов. Этот настрой отразился на команде и в стартовых матчах нового сезона Серии А. В двух проведенных турах Торино набрал только одно очко и сейчас находится в нижней части турнирной таблицы в “зоне вылета”.

В первом матче чемпионата Италии Торино в гостях был разгромлен Интером (0:5). Затем на своем поле клуб принял Фиорентину, с которой скатал в нулевую ничью. В итоге в двух матчах Торино не забил ни одного гола.

Личные встречи

В восьми предыдущих матчах между этими соперниками либо выигрывала Рома, либо фиксировалась ничья. Последняя победа Торино датирована 2021-м годом. В их последней очной дуэли, которая состоялась в рамках Серии А прошлого сезона, гостевую победу праздновали римляне со счетом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.