    Оставит ли «Эвертон» в зоне вылета «Астон Виллу»?

    Эвертон — Астон Вилла: прогноз на АПЛ, ставка за 1.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Астон Вилла»
    Илиман Ндиай
    13 сентября в четвертом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2025 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» после трех туров английской Премьер-лиги набрал шесть баллов и находится в верхней части таблицы.

    Команда занимает пятую позицию в зоне еврокубков (топ-5), отставая на три балла от лидера «Ливерпуля», а также лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя — «Сандерленд».

    Эвертон — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального чемпионата клуб на чужом поле обыграл «Вулверхэмптон» (3:2).

    Перед этим во втором раунде Кубка английской Лиги мерсисайдцы с результатом 2:0 на своем поле одержали победу над представителем низшего дивизиона «Мэнсфилдом».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эвертон» выиграл после семи матчей без побед.

    Это говорит о хорошей форме хозяев, что сулит им хорошие шансы на три балла, особенно на своем поле, хотя это будет непросто, если учесть, что соперник на бумаге не слабее их.

    Илиман Ндиай — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» после трех туров английской Премьер-лиги набрала лишь один балл и находится в в зоне вылета (18-20-е места).

    Команда занимает предпоследнюю 19-ю позицию и на один балл отстает от спасительной 17-й позиции, а также на один пункт опережает «Вулверхэмптон», осевший на дне таблицы.

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального чемпионата клуб с результатом 0:3 потерпел разгром от «Кристал Пэлас» на своем поле.

    Перед этим во втором туре английского первенства коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах проиграл «Брентфорду» (0:1).

    Не сыграют: травмирован — Андрес Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, три из которых были официальными, а два — товарищескими, «Астон Вилла» проиграла трижды при одной победе и одной ничьей.

    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на три балла, а даже на один, особенно на чужом поле, где их нынешний соперник выступает особенно сильно.

    Команда пока что не забивала в АПЛ нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Эвертон» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Астон Виллы» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, победа «Астон Виллы» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Эвертон» победит за 2.45.

    Эвертон — Астон Вилла: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 13.09.202517:00. Оставит ли «Эвертон» в зоне вылета «Астон Виллу»?
