Эвертон — Астон Вилла: прогноз на АПЛ, ставка за 1.80

Эвертон
Астон Вилла
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» после трех туров английской Премьер-лиги набрал шесть баллов и находится в верхней части таблицы.
Команда занимает пятую позицию в зоне еврокубков (топ-5), отставая на три балла от лидера «Ливерпуля», а также лишь по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя — «Сандерленд».
Эвертон — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального чемпионата клуб на чужом поле обыграл «Вулверхэмптон» (3:2).
Перед этим во втором раунде Кубка английской Лиги мерсисайдцы с результатом 2:0 на своем поле одержали победу над представителем низшего дивизиона «Мэнсфилдом».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эвертон» выиграл после семи матчей без побед.
Это говорит о хорошей форме хозяев, что сулит им хорошие шансы на три балла, особенно на своем поле, хотя это будет непросто, если учесть, что соперник на бумаге не слабее их.
Илиман Ндиай — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» после трех туров английской Премьер-лиги набрала лишь один балл и находится в в зоне вылета (18-20-е места).
Команда занимает предпоследнюю 19-ю позицию и на один балл отстает от спасительной 17-й позиции, а также на один пункт опережает «Вулверхэмптон», осевший на дне таблицы.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура национального чемпионата клуб с результатом 0:3 потерпел разгром от «Кристал Пэлас» на своем поле.
Перед этим во втором туре английского первенства коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах проиграл «Брентфорду» (0:1).
Не сыграют: травмирован — Андрес Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, три из которых были официальными, а два — товарищескими, «Астон Вилла» проиграла трижды при одной победе и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на три балла, а даже на один, особенно на чужом поле, где их нынешний соперник выступает особенно сильно.
Команда пока что не забивала в АПЛ нового сезона.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Эвертон» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Астон Виллы» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, победа «Астон Виллы» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: «Эвертон» победит за 2.45.