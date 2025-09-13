Борнмут — Брайтон: прогноз на матч АПЛ и ставка за 2.08

13 сентября в 4-м туре Английской Премьер-лиги сыграют «Борнмут» и «Брайтон». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» после трех туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

В активе клуба шесть очков при двух победах и одном поражении. На старте чемпионата «Борнмут» забил четыре мяча и столько же пропустила.

Последние матчи: в первом туре «Борнмут» проиграл «Ливерпулю» со счетом 2:4.

Однако после команда смогла дважды выиграть. Был обыгран «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 и «Тоттенхэм» (1:0). Однако в Кубке лиги команда проиграла «Брентфорду» со счетом 0:2

Не сыграют: травмированы нападающий Энес Унал и полузащитник Льюис Кук.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Борнмут» на старте удивляет. Несмотря на поражение в первом туре, команда выглядела хорошо по игре. И доказала это в следующих турах.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» после трех туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

В активе команды четыре очка при одном поражении, одном матче вничью и одном поражении. «Брайтон» смог забить три мяча и пропустил четыре в свои ворота.

Последние матчи: в первом туре «Брайтон» поделил очки в матче против «Фулхэма» (1:1).

Далее «Брайтон» проиграл «Эвертону» со счетом 0:2 и смог обыграть «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Также команда разгромила в Кубке лиги «Оксфорд» со счетом 6:0.

Не сыграют: у «Брайтона» травмированы сразу четыре игрока перед этим матчем.

Состояние команды: «Брайтон» на старте сезона имеет проблемы с глубиной состава из-за обильного количества травм.

Однако это не помешало команде в прошлом туре обыграть «Манчестер Сити», вырвав победу в самой концовке. Получится ли показать свой характер в гостевом поединке?

Статистика для ставок

«Борнмут» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

«Брайтон» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Борнмута»

«Брайтон» не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.55, а победа «Брайтона» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.66 и 2.19.

Прогноз: Ожидаем в этом матче много голов. Основная ставка заключается в ожидании ТБ 3 в игре.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.06.

Прогноз: Команды выглядят равными перед матчем, однако победа хозяев для нас более вероятна. Можно сыграть на этом.

Ставка: Победа хозяев в матче за 2.43.