Борнмут — Брайтон: прогноз на матч АПЛ и ставка за 2.08

Турнирное положение: «Борнмут» после трех туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.
В активе клуба шесть очков при двух победах и одном поражении. На старте чемпионата «Борнмут» забил четыре мяча и столько же пропустила.
Борнмут — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом туре «Борнмут» проиграл «Ливерпулю» со счетом 2:4.
Однако после команда смогла дважды выиграть. Был обыгран «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 и «Тоттенхэм» (1:0). Однако в Кубке лиги команда проиграла «Брентфорду» со счетом 0:2
Не сыграют: травмированы нападающий Энес Унал и полузащитник Льюис Кук.
Состояние команды: «Борнмут» на старте удивляет. Несмотря на поражение в первом туре, команда выглядела хорошо по игре. И доказала это в следующих турах.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» после трех туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
В активе команды четыре очка при одном поражении, одном матче вничью и одном поражении. «Брайтон» смог забить три мяча и пропустил четыре в свои ворота.
Последние матчи: в первом туре «Брайтон» поделил очки в матче против «Фулхэма» (1:1).
Далее «Брайтон» проиграл «Эвертону» со счетом 0:2 и смог обыграть «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Также команда разгромила в Кубке лиги «Оксфорд» со счетом 6:0.
Не сыграют: у «Брайтона» травмированы сразу четыре игрока перед этим матчем.
Состояние команды: «Брайтон» на старте сезона имеет проблемы с глубиной состава из-за обильного количества травм.
Однако это не помешало команде в прошлом туре обыграть «Манчестер Сити», вырвав победу в самой концовке. Получится ли показать свой характер в гостевом поединке?
Статистика для ставок
- «Борнмут» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
- «Брайтон» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Борнмута»
- «Брайтон» не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.55, а победа «Брайтона» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.66 и 2.19.
Прогноз: Ожидаем в этом матче много голов. Основная ставка заключается в ожидании ТБ 3 в игре.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.06.
Прогноз: Команды выглядят равными перед матчем, однако победа хозяев для нас более вероятна. Можно сыграть на этом.
Ставка: Победа хозяев в матче за 2.43.