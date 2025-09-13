ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ Майк ТайсонТайсон встретится с Мейвезером? Боксерский мир сошел с ума Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 23:46
    • «Трабзонспор» арендовал Онана
    Ждем много голов

    Борнмут — Брайтон: прогноз на матч АПЛ и ставка за 2.08

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Брайтон»
    «Борнмут» — «Брайтон»
    13 сентября в 4-м туре Английской Премьер-лиги сыграют «Борнмут» и «Брайтон». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» после трех туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    В активе клуба шесть очков при двух победах и одном поражении. На старте чемпионата «Борнмут» забил четыре мяча и столько же пропустила.

    Борнмут — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом туре «Борнмут» проиграл «Ливерпулю» со счетом 2:4.

    Однако после команда смогла дважды выиграть. Был обыгран «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 и «Тоттенхэм» (1:0). Однако в Кубке лиги команда проиграла «Брентфорду» со счетом 0:2

    Не сыграют: травмированы нападающий Энес Унал и полузащитник Льюис Кук.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Борнмут» на старте удивляет. Несмотря на поражение в первом туре, команда выглядела хорошо по игре. И доказала это в следующих турах.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» после трех туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

    В активе команды четыре очка при одном поражении, одном матче вничью и одном поражении. «Брайтон» смог забить три мяча и пропустил четыре в свои ворота.

  • «Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным
  • Конфликт с владельцем и недовольство подготовкой к сезону привели к разрыву
  • 10/09/2025

    • Последние матчи: в первом туре «Брайтон» поделил очки в матче против «Фулхэма» (1:1).

    Далее «Брайтон» проиграл «Эвертону» со счетом 0:2 и смог обыграть «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Также команда разгромила в Кубке лиги «Оксфорд» со счетом 6:0.

    Не сыграют: у «Брайтона» травмированы сразу четыре игрока перед этим матчем.

    Состояние команды: «Брайтон» на старте сезона имеет проблемы с глубиной состава из-за обильного количества травм.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Однако это не помешало команде в прошлом туре обыграть «Манчестер Сити», вырвав победу в самой концовке. Получится ли показать свой характер в гостевом поединке?

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

    • «Брайтон» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Борнмута»

    • «Брайтон» не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.55, а победа «Брайтона» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.66 и 2.19.

    Прогноз: Ожидаем в этом матче много голов. Основная ставка заключается в ожидании ТБ 3 в игре.

    Ставка: ТБ 3 в матче за 2.06.

    Прогноз: Команды выглядят равными перед матчем, однако победа хозяев для нас более вероятна. Можно сыграть на этом.

    Ставка: Победа хозяев в матче за 2.43.

