Торпедо — Волга. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 сентября 2025 года

Торпедо
Волга Ул
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» после девяти туров в новом сезоне занимает 16-ю строчку, набрав шесть очков.
В активе команды всего одна победа, три матча вничью и пять поражений при четырех забитых и 12 пропущенных мячах.
Последние матчи: «Торпедо» поделил очки с КАМАЗом в последней встрече. Команды сыграли со счетом 1:1.
Ранее московская команда не смогла забить мячей в матче против «Уфы» (0:0) и уступила в поединке против «Родины» со счетом 0:3.
Как итог, в последних пяти матчах «Торпедо» имеет две ничьи, два поражения и одну победу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Торпедо» пока проваливает сезон. Команда имеет серию из четырех матчей без побед, пропустив в этих играх семь мячей.
«Волга» Ульяновск
Турнирное положение: «Волга» после девяти туров в новом сезоне занимает 13-ю строчку, набрав восемь очков.
В активе команды две победы и две ничьи и пять поражений при семи забитых и 14 пропущенных мячах.
Последние матчи: «Волга» проиграла последний матч «Шиннику». Команда уступила со счетом 0:2.
Ранее «Волга» сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1) и смогла одержать победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1.
Как итог, в последних пяти матчах коллектив из Ульяновска имеет в своем активе две победы, два поражения и одну ничью.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волга» пока не убедила своих болельщиков в амбициях побороться за место в середине таблицы.
Команда из Ульяновска имеет третий худший показатель в Первой лиги по количеству пропущенных мячей. Однако в этом матче «Волга» будет больше сфокусирована на атаке и может поправить разницу мячей.
Статистика для ставок
- В последних 5 играх «Торпедо» пропускает в среднем 1.40 гола
- «Волга» проиграла последний матч
- «Торпедо» имеет серию из четырех матчей без побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.59.
Прогноз: Ожидаем голы от каждой из команд. В этом будет заключаться основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют за 2.20.
Прогноз: Предлагаем сыграть на ТБ 3 в матче. Команды малоэффективны в обороне.
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.20.