    Ждем битву середняков

    Торпедо — Волга. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Волгу НН Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Волга»
    «Торпедо» — «Волга» Ульяновск
    12 сентября в 10-м туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Волга». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Волга», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 12 Сентября 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:00 Волга Ул

    Волга Ул

  • Ульяновск
    «Торпедо»

    Турнирное положение: «Торпедо» после девяти туров в новом сезоне занимает 16-ю строчку, набрав шесть очков.

    В активе команды всего одна победа, три матча вничью и пять поражений при четырех забитых и 12 пропущенных мячах.

    Последние матчи: «Торпедо» поделил очки с КАМАЗом в последней встрече. Команды сыграли со счетом 1:1.

    Ранее московская команда не смогла забить мячей в матче против «Уфы» (0:0) и уступила в поединке против «Родины» со счетом 0:3.

    Как итог, в последних пяти матчах «Торпедо» имеет две ничьи, два поражения и одну победу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Торпедо» пока проваливает сезон. Команда имеет серию из четырех матчей без побед, пропустив в этих играх семь мячей.

    «Волга» Ульяновск

    Турнирное положение: «Волга» после девяти туров в новом сезоне занимает 13-ю строчку, набрав восемь очков.

    В активе команды две победы и две ничьи и пять поражений при семи забитых и 14 пропущенных мячах.

    • Последние матчи: «Волга» проиграла последний матч «Шиннику». Команда уступила со счетом 0:2.

    Ранее «Волга» сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1) и смогла одержать победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1.

    Как итог, в последних пяти матчах коллектив из Ульяновска имеет в своем активе две победы, два поражения и одну ничью.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Волга» пока не убедила своих болельщиков в амбициях побороться за место в середине таблицы.

    Команда из Ульяновска имеет третий худший показатель в Первой лиги по количеству пропущенных мячей. Однако в этом матче «Волга» будет больше сфокусирована на атаке и может поправить разницу мячей.

    Статистика для ставок

    • В последних 5 играх «Торпедо» пропускает в среднем 1.40 гола

    • «Волга» проиграла последний матч

    • «Торпедо» имеет серию из четырех матчей без побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.59.

    Прогноз: Ожидаем голы от каждой из команд. В этом будет заключаться основная ставка.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.20.

    Прогноз: Предлагаем сыграть на ТБ 3 в матче. Команды малоэффективны в обороне.

    Ставка: ТБ 3 в матче за 3.20.

    Торпедо — Волга: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 12.09.202519:00. Ждем битву середняков
