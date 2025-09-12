«Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 12 августа, состоится матч 10-го тура Первой лиги, в котором московское «Торпедо» примет ульяновскую «Волгу». Начало встречи — в 19:00 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Волга Ул 1:0 Гол: 1:0 Александр Юшин (32')

Ход матча

59' Торпедовцы снова включаются в прессинг и поддавливают защитников и Кеняйкина. С трудом «Волга» мяч сохраняет.

57' Нарушил Красильниченко на Орехове в центре поля. Врачи на поле появляются.

56' Ответ от «Торпедо»! Каштанов в штрафной поймал неудачную скидку от защитника «Волги», но не сумел переиграть Кеняйкина. Весёлая игра пошла.

55' Ещё момент у гостей! Каменщиков головой пробил без сопротивления с близкой дистанции, но не попал по воротам!

54' Удар Мурзы заблокировал защитник «Торпедо», продолжает комбинировать «Волга» возле чужой штрафной.

53' У «Торпедо» первая замена: Каштанов вместо Чупаёва. Освежают атаку хозяева.

52' Каменщиков с острого угла пробил в руки Солдатенко. Очевидное преимущество у гостей прямо сейчас.

51' Теперь Уридия залетел слева в штрафную «Торпедо», но никого пасом не нашёл — опасно прострел выглядел.

50' А вот и хороший момент у «Волги»! Воронин из вратарской замыкал передачу Шагиахметова, но чуть выше створа мяч прошёл.

49' Продолжает «Торпедо» работать в активном прессинге. «Волга» по-прежнему мучается с выходом на чужую половину.

48' Кеняйкин забрал мяч после навеса Рогановича со стандарта.

47' Данилин пытался обыграть соперникам на правом фланге и заработал фол. Красильниченко нарушил правила.

46' Стартовал второй тайм. Обе команды продолжают в тех же составах.

45+2' Перерыв! «Торпедо» ведёт 1:0 в матче с «Волгой» и владеет преимуществом, но в целом голевых моментов в игре пока минимум. Надеемся, что второй тайм будет повеселее — а пока отдохнём немного.

45+1' В атаке проводят игроки «Торпедо» концовку первого тайма.

45' Ошибся Кеняйкин на выходе, выронил мяч из рук после подачи — Шагиахметов подстраховал и вынес подальше от ворот.

44' Жёлтую карточку получает Рахманов за фол против Галояна. Штрафной для «Торпедо».

42' Стык в центральном круге, снова прилетело по лицу Чуричу. И даже кровь проступила, потому судья отправляет хорватского игрока «Торпедо» за пределы поля.

41' Снова у «Волги» проблемы с тем, чтобы перейти центр поля. Довольно активно встречает «Торпедо» и мяч забирает быстро.

40' На газоне сидит Чурич, ещё одна остановка в игре. С трудом встаёт на ноги хорват.

38' Никуда не спешит «Торпедо», кажется, что хочет спокойно додержать счёт до перерыва и потому максимально понижает скорости. Все паузы растягиваются надолго.

37' Много передач делают игроки «Волги», но всё это очень далеко от ворот соперника. Даже через Кеняйкина приходится комбинации строить.

35' И всё-таки после пропущенного мяча гости забрали мяч себе. Осознанно «Торпедо» отдаёт инициативу.

34' Чуть ли не первый опасный момент в игре закончился голом. Слишком уж «Волга» прижалась к собственным воротам.

32' ГОЛ! 1:0! Заслуженный гол «Торпедо» — хозяева полностью контролировали игру в последние минуты. Данилин классно покатил на ход Юшину в штрафную, Александр забежал и со всей силы приложился в ближний угол.

30' Давит «Торпедо», пусть и без особой остроты. Совсем без мяча команда из Ульяновска действует пока.

29' И снова даёт результат прессинг хозяев. «Волга» не может дать первую треть поля преодолеть — сразу теряет мяч.

28' Очередной угловой «Торпедо» ни к чему не привёл — удар Бородина в стиле кунг-фу опасным не вышел.

27' Кеняйкин попал под прессинг соперников и вынужден был просто выбить за боковую.

26' Около 40 секунд игрок «Торпедо» не мог ввести мяч в игру из аута. Снизился темп матча в последние минуты.

25' Теперь игроки «Торпедо» быстро выбежали в атаку, но не прошла подача в штрафную справа. Однако владение москвичей продолжается.

24' Не прошёл у «Волги» проникающий пас на Каменщикова, последний защитник хозяев перехватил — мог бы выбегать прямо к воротам.

22' Шагиахметов прорвался по своему левому флангу и прострелил в центр — Солдатенко кулаками отбил мяч.

21' Чурич зашёл на дальний удар, но попал в защитника. Равная игра идёт, обе команды создают моменты, но острее пока что гости.

19' Солдатенко тащит! С линии штрафной выстрелил Уридия — отбил вратарь «Торпедо», а Роганович вынес за лицевую.

18' Едва не выскочил один на один с Кеняйкиным Данилин — голкипер «Волги» выбежал из штрафной и оказался на мяче первым.

17' Долго мяч скакал от одного игрока к другому в штрафной «Торпедо», но в конце концов ничего гости не выжали из этого и потеряли мяч.

16' На газоне оказался Шагиахметов, но поднялся без посторонней помощи. Штрафной для «Волги» на чужой половине.

15' Галоян перехватил верховую передачу Кеняйкина и покатил под удар Орехову — защитники гостей приняли мяч на себя.

14' Потихоньку перехватывает инициативу «Торпедо», пока владеют мячом хозяева на своей половине. «Волга» не очень интенсивно прессингует.

13' Юшин и Чупаёв организовали быструю контратаку, но до удара не дошло дело.

12' Опасно смотрелся заброс в направлении Данилина от защитников «Торпедо» — Красильниченко и Ибрагимов остановили и выбили на угловой.

11' Мурза залез в офсайд, шанс для «Торпедо» подержать мяч — пока хозяева вторым номером действуют.

10' Пять угловых за первые 10 минут — аномально много. Теперь два подряд ульяновцы заработали.

9' А вот и первый угловой «Торпедо» — это Галоян совершил сольный проход по флангу и попытался прострелить в центр.

8' Ибрагимов слишком агрессивно толкался в штрафной после углового, судья зафиксировал фол.

7' Активнее гости на первых минутах, ещё один корнер заработали. Слишком легко «Волга» доставила мяч в штрафную, лишь защитник «Торпедо» заблокировал удар.

6' В створ пошёл удар со штрафного, но Ростислав Солдатенко без проблем этот мяч забрал.

5' А вот и первый опасный штрафной в матче. Рахманову досталось от Орехова, «Волга» готовится к розыгрышу стандарта.

4' Первый угловой заработала «Волга» после атаки через левый край.

3' Первая атака от гостей — подачу с правого фланга легко выловил Солдатенко.

2' Суровая борьба за мяч начинается прямо со старта — «Торпедо» и «Волга» за первую минуту уже по разу сфолили друг на друге. Такого сегодня точно будет много.

1' Матч начался!

Перед матчем

18:58 Считанные минуты остаются до стартового свистка. Команды уже выходят на поле!

18:52 Главный арбитр матча — 34-летний Владимир Фалов. Для него это уже четвёртая игра в текущем сезоне Первой лиги.

18:46 Два основных защитника «Торпедо» — Егор Данилкин и Глеб Шевченко — сегодня вне стартового состава, причём Шевченко даже не попал в заявку. У «Волги» пара изменений в атаке: вместо игравших на прошлой неделе с «Шинником» Новикова и Руденко сегодня выходят Воронин и Каменщиков.

18:40 Сегодняшняя встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки», вмещающем 18 636 зрителей. Именно здесь московское «Торпедо» проводит свои домашние матчи и будет проводить вплоть до открытия своего нового стадиона — оно запланировано на конец 2026-го.

Стартовые составы команд

«Торпедо» Москва: Солдатенко, Роганович, Бородин, Иваньков, Чурилов, Чурич, Орехов, Данилин, Юшин, Галоян, Чупаев.

«Волга» Ульяновск: Кеняйкин, Уридия, Ибрагимов, Кокоев, Красильниченко, Умников, Шагиахметов, Воронин, Рахманов, Мурза, Каменщиков.

«Торпедо» Москва

Проблемы «Торпедо» начались задолго до старта сезона. В июне владелец Леонид Соболев был арестован по подозрению в даче взяток арбитрам, из-за чего финансирование клуба на новый сезон оказалось под вопросом, а в начале июля из-за этого скандала «Торпедо» исключили из РПЛ, куда команда пробилась по спортивному принципу — со второго места в Первой лиге-24/25. Нетрудно было предположить, что на таком негативном фоне команде будет тяжело сохранять уровень прошлого сезона.

Так и получилось: «Торпедо» начало чемпионат с 1 очком по итогам 4 туров, после чего в отставку отправили главного тренера Олега Кононова. Исполняющим обязанности назначили Павла Кирильчика, которого через 2 недели сменил Сергей Жуков — главного на постоянной основе пока так и не нашли. А результаты тем временем лучше не становятся: к 10-му туру «Торпедо» подходит в зоне вылета, на 16-м месте, всего с 6 очками и 1 победой (1:0 с «Уралом»). Кстати, 4 забитых мяча в 9 играх — это худший результат в Первой лиге (наравне с «Соколом»).

«Волга» Ульяновск

«Волга» этим летом поднялась в Первую лигу из Второй — и примечательно, что практически никак не укрепила состав под более серьёзный чемпионат: за ульяновскую команду играют те же, кто и зарабатывал вместе с ней повышение. Но даже с такими вводными клуб не затерялся в Первой лиге: после 9 туров «Волга» идёт 13-й с 8 очками и уже успела обыграть двух крепких соперников — «СКА-Хабаровск» (1:0) и тульский «Арсенал» (2:1).

Правда, обе эти победы волжане добыли на своём поле в Ульяновске, а сегодня предстоит играть на выезде — и вот с выездными матчами у «Волги» всё гораздо хуже: лишь 1 очко и 1 забитый гол за 4 игры в гостях. Оборона пока не блещет надёжностью — 14 пропущенных за 9 туров, хуже дела только у «Чайки», но с атакой всё относительно неплохо — в 6 из 9 матчей «Волга» сумела забить.

Очные встречи

«Торпедо» и «Волга» провели между собой всего два официальных матча, причём состоялись они ещё в далёком 2008 году в Первом дивизионе. Команды обменялись домашними победами: «Волга» выиграла в Ульяновске 1:0, а «Торпедо» взяло реванш в Москве — 3:1. А ещё в 2019-м они сыграли товарищескую встречу, в которой «Торпедо» победило с тем же счётом 3:1.

