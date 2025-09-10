Успеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»?

Как сообщают аргентинские СМИ, московский ЦСКА ведет переговоры с «Бока Хуниорс» о трансфере левого вингера Кевина Сенона. Узнаем ближе 24-летнего футболиста, который в ближайшее время может стать игроком «армейского» клуба.

ЦСКА опередил «Олимпиакос» в борьбе за игрока

Отсчёт до закрытия летнего трансферного окна идёт уже не на дни, а на часы. Клубы пытаются «запрыгнуть в вагон уходящего поезда» и закрыть оставшиеся до сих пор «дыры» в составах своих команд. Так, например, продолжает поиски вингера на зарубежных рынках московский ЦСКА.

6 сентября TyC Sports включил «армейский» клуб в число претендентов на игрока «Бока Хуниорс» Кевина Сенона. Помимо москвичей, предложение о трансфере 24-летнего аргентинца сделал греческий «Олимпиакос».

Условия возможного трансфера, которые первоначально предлагали россияне и греки, не устроили клуб из Буэнос-Айреса. «Бока Хуниорс» приобрел Сенона в 2024 году у «Унион Санта-Фе» за 3,5 млн долларов + 20% от последующей перепродажи, поэтому в качестве минимальной цены на футболиста клуб установил сумму в 10 млн долларов.

«Олимпиакос» хотел приобрести 80% прав на вингера за 7 млн долларов, но после отказа сине-золотых заключить сделку на этих условиях, афинский клуб вышел из переговоров. А вот ЦСКА, если верить аргентинским журналистам, улучшил предложение по Кевину Сенону, и переговоры приблизились к завершению.

Футбольная жизнь Кевина Сенона

Кевин Андрес Сенон родился 30 июля 2001 года в городе Гойя на северо-востоке Аргентины. Начал заниматься футболом в 4-летнем возрасте и до 15 лет сменил три местные школы: «Сентраль», «Уракан» (перешёл в 9 лет), «Сан-Рамон» (перешел в 12 лет).

Кевин Сенон globallookpress.com

В 15 лет Сенон находился на просмотре в «Ньюэллс Олд Бойз», но местные селекционеры не обратили на него внимания. Тогда парнишке посчастливилось, что он попал в поле зрения главы скаутского отдела «Унион де Санта-Фе» Марсело Аранды, который пригласил для просмотра в свой клуб. Там Кевина приняли в молодежную команду.

Он левоногий Франческоли. Элегантный, вертикальный, с хорошим ударом из-за пределов штрафной. Марсело Аранда — о Кевене Сеноне

После трёх лет выступления за резервные команды Сенон в начале 2020 года был взят тренерским штабом Леонардо Маделона на предсезонную подготовку с основой «Униона». Но полноценное повышение Кевин получил осенью, когда клуб назначил наставником Хуана Асконсабаля.

Тренеры первоначально видели в Сеноне левого защитника. Именно на этой позиции его выпускали в товарищеских матчах, а затем и в официальных турнирах. Обратно в атаку его перевели после подписание клубом профильного игрока.

Футболист на взрослом уровне дебютировал 29 октября 2020 г., выйдя на замену в середине второго тайма матча Южноамериканского кубка против команды «Эмелек» (0:1). А уже 1 ноября он удостоился попадания в стартовый состав «Униона» на матч Кубка Профессиональной лиги Аргентины против «Арсенала» из Саранди (0:0).

В 2021 году Сенон играл регулярно (20 попаданий в старт в 25 матчах), пока главным тренером в октябре не сделали Густаво Мунуа. При нем, а также при следующем наставнике — Себастьяне Мендесе — футболист следующие 2 года преимущественно был игроком ротации (до мая 2023 г. принял участие в 53 матчах, в 24 из которых попал в стартовый состав, а еще 20 игр пропустил, оставаясь на скамейке запасных).

Ситуация для Сенона изменилась, когда главным тренером «Униона» стал Кили Гонсалес. При нем Кевин все матчи не просто начинал с первых минут на поле, но проводил их полностью (за исключением двух игр). В итоге он довёл количество матчей за «Унион» до 113, в течение которых оформил 6+10.

Кингсли Коман и Кевин Сенон globallookpress.com

За эти полгода уверенного выступления Сенон привлек внимание одного из сильнейших клубов Аргентины — «Бока Хуниорс». Сине-золотые в январе 2024 г. выкупили 80% прав на Сенона за 3,5 млн долларов и подписали с ним контракт на срок до конца 2028 года.

За последние 1,5 года у генуэзцев сменилось три тренера. Но что Диего Мартинес, что Фернандо Гаго, что Мигель Анхель Руссо — все видели в Кевине одного из основных игроков команды. Исключением стал только последний месяц, когда активизировались разговоры о его переходе. На сегодняшний день статистика его выступлений за «Боку» составляет 72 матча (55 попаданий в стартовый состав), 10 голов, 7 передач, 6 желтых и 1 красная карточки.

До поры до времени Сенон не вызывался в состав юношеских и молодежных сборных Аргентины. И этим обстоятельством решили воспользоваться в Сирийской футбольной ассоциации, которая весной 2024 года предложила ему представлять мужскую сборную Сирии — Кевин имеет сирийские корни.

Однако футболист ответил отказом на это предложение и уже через считанные месяцы получил вызов в олимпийскую сборную Аргентины под руководством Хавьера Маскерано. Всего хавбек принял участие в 2 товарищеских матчах перед Олимпиадой и 4 официальных играх, пока аргентинцы на стадии 1/4 финала с минимальным счётом не уступили хозяевам-французам. С тех пор международная карьера Сенона продолжения не имела.

Кевин Сенон globallookpress.com

Тем не менее, игра во Франции привлекла дополнительный ажиотаж к его персоне на трансферном рынке. Он был в шорт-листах многих европейских клубов (по данным СМИ, интерес имели «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Порту», «Наполи», «Лион» и др.). Однако трансфер так и не состоялся, поскольку в «Бока Хуниорс» считали, что предложенные суммы были недостаточными для расставания с одним из перспективных молодых игроков.

Что ожидать от футболиста на поле?

Кевин Сенон, в основном, известен как фланговый игрок, который предпочитает выступать в атаке слева (т. е. левым вингером). В то же время опыт и набор навыков позволяют аргентинцу играть на позициях крайнего левого защитника (причем в схемах как с 4, так и с 5 защитниками) и центрального полузащитника. Тем не менее, скорее всего, Кевина Сенона в ЦСКА рассматривают на позиции левого вингера, где он будет соперничать с Данилом Круговым и Даниэлем Руисом.

Данил Круговой globallookpress.com

Сенон не отличается крупными габаритами. С ростом в 177 см и массой в 72 кг Кевин не очень хорошо ведёт борьбу в воздухе. Однако для него характерны хорошая выносливость и высокая скорость на коротких дистанциях.

К сильным сторонам вингера также относятся способности выбрать правильную позицию на поле и обыграть соперника через дриблинг. Благодаря этому Сенон эффективен в вертикальной игре — в продвижении мяча в финальную треть поля. Ну а главным «оружием» аргентинца считается левая нога, которой он совершает навесы на партнёров и выполняет розыгрыши стандартных положений.

Говоря об околофутбольных качествах Кевина, стоит отметить, что он не выставляет себя напоказ и почти не даёт интервью. Однако известно, что он большой любитель рыбалки, ведь в его родном Гойе ежегодно отмечается Национальный фестиваль сома суруби.

Напомним, летнее трансферное окно в России закроется в ночь с 11 на 12 сентября. Так что «армейцам» для того, чтобы оформить переход многообещающего и талантливого аргентинца, нужно поторопиться.