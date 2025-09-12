Марсель — Лорьян: прогноз на матч французской Лиги 1 и ставка за 2.20

Марсель
Лорьян
«Марсель»
Турнирное положение: команда из Марселя неудачно как для себя стартовала в новом сезоне французской Лиги 1.
Марсельский коллектив смог набрать только три очка в трех матчах и занимает десятое место в турнирной таблице.
Марсель — Лорьян: коэффициенты букмекеров
За три тура «бело-голубые» забили пять мячей, а пропустили четыре.
Последние матчи: на старте сезона марсельцы проиграли «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1), но выиграли у «Парижа» (5:2).
До этого в спаррингах «южане» победили «Астон Виллу» (3:1), но сыграли вничью с «Севильей» (1:1).
Прошлый сезон команда из одноименного города завершила победами над «Ренном» (4:2) и «Гавром» (3:1).
Не сыграют: травмированы в стане «провансальцев» Игор Пайшао и Жоффрей Кондогбия.
Состояние команды: подопечные Роберто Де Дзерби точно не так хотели стартовать в новом сезоне. Перед «Марселем» стояла задача побороться за чемпионский титул, но с такой игрой и результатами это будет сделать крайне сложно.
Впереди у «Марселя» еще Лига чемпионов, поэтому команде будет только сложнее играть, поскольку будет сразу два фронта.
«Лорьян»
Турнирное положение: команда из одноимённого города в регионе Бретань аналогично стартовала в новом сезоне.
Лорьянцы смогли набрать три очка и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.
Коллектив из Лорьяна смог забить пять мячей в трех играх, а пропустил целых восемь голов.
Последние матчи: в первых турах нового сезона «мерлузовые» проиграли «Лиллю» (1:7) и «Осеру» (0:1), но переиграли «Ренн» (4:0).
Прошлый же сезон лорьянский коллектив завершил победой над «Мартиком» (5:1) и поражением от «Аяччо» (1:2).
Не сыграют: травмированы Натаниэль Аджей, Бандиугу Фадига и Пабло Пажи.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Лорьян» выиграл Лигу 2. Теперь же первой задачей подопечных Оливье Панталони является сохранение прописки в элите и закрепление в сильнейшей лиге страны.
Думается, что «Лорьян» точно будет в числе команд, которые будут вести борьбу за то, чтобы остаться в Лиге 1 и только время покажет, удачной ли будут эта борьба.
Статистика для ставок
- «Марсель» проиграл 2 из последних 8 официальных матчей
- «Лорьян» проиграл 2 из последних 3 матчей
- В последнем очном матче «Марсель» победил «Лорьян» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Лорьяна» — в 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.65.
Прогноз: «Марсель» намного соперника и должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Марселя» с форой-1,5 за 2.00.
Прогноз: обе команды не безгрешны в обороне, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.