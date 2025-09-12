ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Будут ли у «Марселя» проблемы с «Лорьяном»?

    Марсель — Лорьян: прогноз на матч французской Лиги 1 и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Лорьян
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лорьян»
    «Марсель»
    12 сентября в матче 4-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Лорьян». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Лорьян», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 12 Сентября 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:45 Лорьян

    Лорьян

  • Франция. Лига 1
    «Марсель»

    Турнирное положение: команда из Марселя неудачно как для себя стартовала в новом сезоне французской Лиги 1.

    Марсельский коллектив смог набрать только три очка в трех матчах и занимает десятое место в турнирной таблице.

    Марсель — Лорьян: коэффициенты букмекеров

    За три тура «бело-голубые» забили пять мячей, а пропустили четыре.

    Последние матчи: на старте сезона марсельцы проиграли «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1), но выиграли у «Парижа» (5:2).

    До этого в спаррингах «южане» победили «Астон Виллу» (3:1), но сыграли вничью с «Севильей» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Прошлый сезон команда из одноименного города завершила победами над «Ренном» (4:2) и «Гавром» (3:1).

    Не сыграют: травмированы в стане «провансальцев» Игор Пайшао и Жоффрей Кондогбия.

    Состояние команды: подопечные Роберто Де Дзерби точно не так хотели стартовать в новом сезоне. Перед «Марселем» стояла задача побороться за чемпионский титул, но с такой игрой и результатами это будет сделать крайне сложно.

    Впереди у «Марселя» еще Лига чемпионов, поэтому команде будет только сложнее играть, поскольку будет сразу два фронта.

    «Лорьян»

    Турнирное положение: команда из одноимённого города в регионе Бретань аналогично стартовала в новом сезоне.

    Лорьянцы смогли набрать три очка и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.

    • Коллектив из Лорьяна смог забить пять мячей в трех играх, а пропустил целых восемь голов.

    Последние матчи: в первых турах нового сезона «мерлузовые» проиграли «Лиллю» (1:7) и «Осеру» (0:1), но переиграли «Ренн» (4:0).

    Прошлый же сезон лорьянский коллектив завершил победой над «Мартиком» (5:1) и поражением от «Аяччо» (1:2).

    Не сыграют: травмированы Натаниэль Аджей, Бандиугу Фадига и Пабло Пажи.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Лорьян» выиграл Лигу 2. Теперь же первой задачей подопечных Оливье Панталони является сохранение прописки в элите и закрепление в сильнейшей лиге страны.

    Думается, что «Лорьян» точно будет в числе команд, которые будут вести борьбу за то, чтобы остаться в Лиге 1 и только время покажет, удачной ли будут эта борьба.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» проиграл 2 из последних 8 официальных матчей

    • «Лорьян» проиграл 2 из последних 3 матчей

    • В последнем очном матче «Марсель» победил «Лорьян» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Лорьяна» — в 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.65.

    Прогноз: «Марсель» намного соперника и должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Марселя» с форой-1,5 за 2.00.

    Прогноз: обе команды не безгрешны в обороне, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

    Марсель — Лорьян: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 12.09.202521:45. Будут ли у «Марселя» проблемы с «Лорьяном»?
