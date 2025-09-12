«Марсель» — «Лорьян». Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 12 сентября, «Марсель» примет «Лорьян» в рамках 4-го чемпионата Франции по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Лорьян 3:0 Марсель: Жеффри Де Ланге, Микаэль Мурильо, Бенжамен Павар, Наиф Агер, Факундо Медина, Жоффрей Кондогбиа, Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Билал Надир, Тимоти Уэа, Амин Гуири Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Дарлин Йонгва, Ноа Кадиу (Arsene Kouassi, 14'), Абдулайе Фай, Монтассар Тальби, Жан-Виктор Макенго, Лоран Абергель, Йоэль Мугиша Мвука, Бамо Мейте, Самбу Сумано, Dermane Karim

Ход игры

42' Амина Гуйри уходит с поля на своих ногах! Звучат аплодисменты болельщиков Марселя.

41' Арбитр пошел к монитору, смотрит момент с возможным назначением пенальти в ворота Лорьяна.

40' Врач показал, что нужны носилки — Амин Гуйри не может подняться (его будут уносить с поля)

39' Пауза в игре затягивается...

38' Гуйри оказывают медицинскую помощь, а тем временем идет просмотр VAR!

37' Гринвуд подает очередной угловой в штрафную Лорьяна! Навес и падение Гуйри, в него влетел Сумано.

36' Одна из редких атак гостей захлебывается после неудачной передачи Кадиу.

35' Лорьян в очередной раз разыграл с центра поля, но тут же потерял мяч.

33' Г-ОООООО-Л! Марсель — 3:0! Анхель Гомес принял мяч после отскока за предлами штрафной и мощно пробил слета — мяч полетел точнехонько в угол! Классный гол Гомеса!

32' Гуйри ловит головой мяч во вратарской Лорьяна и скидывает вдоль линии ворот, но защитники выносят на угловой.

31' Опасный момент у Марселя: Надир получает мяч в штрафной и ему делают подсечку — без вара тут не обойтись!

29' Ивон Мвого сильно выбивает мяч с удара от ворот. Это возможность небольшого отдыха для защитников Лорьяна.

28' Гринвуд получает по ногам от Меите, но обошлось без желтых карточек.

27' Жан-Виктор Макенго подал в штрафную, но дело до удара так и не дошло.

26' Бенжамен Павар получает желтую карточку за фол около своей штрафной. Опасный стандарт у Лорьяна!

25' Гринвуд потерял мяч на ровном месте — Дермане попытался убежать в контратаку, но Кондогбия его догнал и быстро начал новую атаку Марселя.

23' Бенжамен Павар разгоняет атаку Олимпика в центре, но пока без обостряющей передачи.

22' Марсель продолжает давить на соперника, похоже сегодня будет разгром Лорьяна!

20' Г-ОООООО-Л! Марсель — 2:0! Бенжамен Павар классно открылся в центре штрафной на подачу с углового от Гринвуда и мощно пробил головой мимо Мвого!

19' Билал Надир пробил издали, удар заблокировал Тальби и мяч улетел на угловой.

18' Хозяева всем составом перешел на половину поля Лорьяна, гости садятся очень низко.

17' Веа цепляется за мяч справа и пытается накрутить Бамо Меите, но защитник отыграл надежно.

16' Марсель продолжает атаковать: Павар забрасывает на Гринвуда, тот пасует обратно защитникам — мяч передвигается от бровки к бровке очень быстро.

14' Карим Дермане прорвался по правой бровке к воротам Марселя, но Мурильо оттеснил его от мяча, не дав пробить по воротам.

13' Г-ОООООООО-Л! Марсель — 1:0!!! Мэйсон Гринвуд забивает гол с пенальти — удар пришелся в левый нижний угол, Ивон Мвого улетает в другую сторону!

12' Удаление подтверждено — Дарлин Йонгва покидает поле (прямая красная карточка)! Гринвуд пробьет пенальти.

11' Идет проверка эпизода с удалением! VAR в работе! Ждем...

10' Длинная передача в штрафную площадь Лорьяна на Тимоти Веа и на нем фолят — это красная на для Йонгва.

8' Фол в атаке от Марселя: Амин Гуйри был не прав. Мвого пробьет стандарт со своей половины поля.

7' Кондогбия начинает очередную позиционную атаку Марселя. Можно не сомневаться, их сегодня будет много.

6' Угловой у ворот Лорьяна. Навес в штрафную, но Тальби первый на мяче и он отправляет его на половину поля хозяев.

4' Мэйсон Гринвуд убирает под правую и опасно пробивает по воротам Лорьяна, Мвого спасает свою команду от гола.

3' Навес в штрафную площадь Марселя, но Бенжамин Павар все подчищает и мощно выносит головой.

2' Марсель с первых минут захватил инициативу и всем составом перешел на половину поля гостей.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Марсель — Лорьян начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:44 Главные действующие лица появляются на газоне. Игра вот-вот начнется!

21:40 Главным арбитром встречи назначен Томас Леонар

21:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:34 Сегодняшний матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», который вмещает 67 394 зрителей.

21:32 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 4-го тура чемпионата Франции о футболу между Марселем и Лорьяном. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Марсель»: Де Ланге Жеффри, Мурильо Микаэль, Павар Бенжамен, Агер Наиф, Медина Факундо, Гомес Анхель, Кондогбия Жоффрей, Гринвуд Мэйсон, Надир Билал, Веа Тимоти, Гуйри Амин.

«Лорьян»: Мвого Ивон, Меите Бамо, Тальби Монтассар, Файе Абдулайе, Мугиша Джоэл, Кадиу Ноа, Абергель Лоран, Йонгва Дарлин, Макенго Жан-Виктор, Дермане Карим, Сумано Самбу.

«Марсель»

Марсель занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда одержала всего одну победу в трех предыдущих турах — на своем поле обыгран Париж со счетом 5:2. В двух остальных встречах “Олимпик” уступил: Ренну (0:1) и Лиону (0:1). Естественно, что такие результаты не входили в планы команды на старте турнира, поэтому сейчас нужно обязательно побеждать Лорьян.

В последние дни трансфрного окна Марсель поработал очень активно и приобрел много ценных игроков, которые должны усилить различные позиции. Состав команды пополнили: Мэттью О'Райли, Наиф Агуэрд, Бенжамин Павар, Эмерсон, Артур Вермеерен.

«Лорьян»

Лорьян имеет всего одну викторию в этом сезоне Лиги 1, она была добыта во втором туре в матче против Ренна (4:0). Там атака оранжевых отработала на славу, жаль что это не повторилось в следующем туре. напомним, что в последней своей встрече Лорьян крупно уступил Лиллю на своем поле (1:7).

Напомним, что в первом туре у Лорьяна также было поражение, но не столь крупное — от Осера со счетом 1:0. Из-за двух неудачных матчей команда опустилась на дно турнирной таблицы занимает лишь 15-ю строчку, которая граничит с зоной вылета.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют довольно часто и в этих дуэлях почти всегда побеждает Марсель. “Южане” выиграли 9 из 10-ти последних очных противостояний с Лорьяном, еще один матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.