«Марсель» — «Лорьян». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
42' Амина Гуйри уходит с поля на своих ногах! Звучат аплодисменты болельщиков Марселя.
41' Арбитр пошел к монитору, смотрит момент с возможным назначением пенальти в ворота Лорьяна.
40' Врач показал, что нужны носилки — Амин Гуйри не может подняться (его будут уносить с поля)
39' Пауза в игре затягивается...
38' Гуйри оказывают медицинскую помощь, а тем временем идет просмотр VAR!
37' Гринвуд подает очередной угловой в штрафную Лорьяна! Навес и падение Гуйри, в него влетел Сумано.
36' Одна из редких атак гостей захлебывается после неудачной передачи Кадиу.
35' Лорьян в очередной раз разыграл с центра поля, но тут же потерял мяч.
32' Гуйри ловит головой мяч во вратарской Лорьяна и скидывает вдоль линии ворот, но защитники выносят на угловой.
31' Опасный момент у Марселя: Надир получает мяч в штрафной и ему делают подсечку — без вара тут не обойтись!
29' Ивон Мвого сильно выбивает мяч с удара от ворот. Это возможность небольшого отдыха для защитников Лорьяна.
28' Гринвуд получает по ногам от Меите, но обошлось без желтых карточек.
27' Жан-Виктор Макенго подал в штрафную, но дело до удара так и не дошло.
26' Бенжамен Павар получает желтую карточку за фол около своей штрафной. Опасный стандарт у Лорьяна!
25' Гринвуд потерял мяч на ровном месте — Дермане попытался убежать в контратаку, но Кондогбия его догнал и быстро начал новую атаку Марселя.
23' Бенжамен Павар разгоняет атаку Олимпика в центре, но пока без обостряющей передачи.
22' Марсель продолжает давить на соперника, похоже сегодня будет разгром Лорьяна!
19' Билал Надир пробил издали, удар заблокировал Тальби и мяч улетел на угловой.
18' Хозяева всем составом перешел на половину поля Лорьяна, гости садятся очень низко.
17' Веа цепляется за мяч справа и пытается накрутить Бамо Меите, но защитник отыграл надежно.
16' Марсель продолжает атаковать: Павар забрасывает на Гринвуда, тот пасует обратно защитникам — мяч передвигается от бровки к бровке очень быстро.
14' Карим Дермане прорвался по правой бровке к воротам Марселя, но Мурильо оттеснил его от мяча, не дав пробить по воротам.
12' Удаление подтверждено — Дарлин Йонгва покидает поле (прямая красная карточка)! Гринвуд пробьет пенальти.
11' Идет проверка эпизода с удалением! VAR в работе! Ждем...
10' Длинная передача в штрафную площадь Лорьяна на Тимоти Веа и на нем фолят — это красная на для Йонгва.
8' Фол в атаке от Марселя: Амин Гуйри был не прав. Мвого пробьет стандарт со своей половины поля.
7' Кондогбия начинает очередную позиционную атаку Марселя. Можно не сомневаться, их сегодня будет много.
6' Угловой у ворот Лорьяна. Навес в штрафную, но Тальби первый на мяче и он отправляет его на половину поля хозяев.
4' Мэйсон Гринвуд убирает под правую и опасно пробивает по воротам Лорьяна, Мвого спасает свою команду от гола.
3' Навес в штрафную площадь Марселя, но Бенжамин Павар все подчищает и мощно выносит головой.
2' Марсель с первых минут захватил инициативу и всем составом перешел на половину поля гостей.
1' Раздается свисток арбитра! Матч Марсель — Лорьян начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
21:44 Главные действующие лица появляются на газоне. Игра вот-вот начнется!
21:40 Главным арбитром встречи назначен Томас Леонар
21:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
21:34 Сегодняшний матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», который вмещает 67 394 зрителей.
21:32 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 4-го тура чемпионата Франции о футболу между Марселем и Лорьяном. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Марсель»: Де Ланге Жеффри, Мурильо Микаэль, Павар Бенжамен, Агер Наиф, Медина Факундо, Гомес Анхель, Кондогбия Жоффрей, Гринвуд Мэйсон, Надир Билал, Веа Тимоти, Гуйри Амин.
«Лорьян»: Мвого Ивон, Меите Бамо, Тальби Монтассар, Файе Абдулайе, Мугиша Джоэл, Кадиу Ноа, Абергель Лоран, Йонгва Дарлин, Макенго Жан-Виктор, Дермане Карим, Сумано Самбу.
«Марсель»
Марсель занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда одержала всего одну победу в трех предыдущих турах — на своем поле обыгран Париж со счетом 5:2. В двух остальных встречах “Олимпик” уступил: Ренну (0:1) и Лиону (0:1). Естественно, что такие результаты не входили в планы команды на старте турнира, поэтому сейчас нужно обязательно побеждать Лорьян.
В последние дни трансфрного окна Марсель поработал очень активно и приобрел много ценных игроков, которые должны усилить различные позиции. Состав команды пополнили: Мэттью О'Райли, Наиф Агуэрд, Бенжамин Павар, Эмерсон, Артур Вермеерен.
«Лорьян»
Лорьян имеет всего одну викторию в этом сезоне Лиги 1, она была добыта во втором туре в матче против Ренна (4:0). Там атака оранжевых отработала на славу, жаль что это не повторилось в следующем туре. напомним, что в последней своей встрече Лорьян крупно уступил Лиллю на своем поле (1:7).
Напомним, что в первом туре у Лорьяна также было поражение, но не столь крупное — от Осера со счетом 1:0. Из-за двух неудачных матчей команда опустилась на дно турнирной таблицы занимает лишь 15-ю строчку, которая граничит с зоной вылета.
Личные встречи
Между собой эти соперники играют довольно часто и в этих дуэлях почти всегда побеждает Марсель. “Южане” выиграли 9 из 10-ти последних очных противостояний с Лорьяном, еще один матч завершился вничью.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.