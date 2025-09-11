Машъал — Шуртан. Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 11 сентября 2025 года

Машал
Shortan Guzor
«Машъал»
Турнирное положение: «Газовики» сражаются за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Машъал» набрал всего 18 очков в 20 поединках чемпионата. А вот в свои ворота команда пропустила 38 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Газовики» уступили «Пахтакору» (1:3).
До того команда была бита ферганским «Нефтчи» (0:3). А вот поединок с «Андижаном» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Машъал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Газовики» явно намерены как можно быстрее выбраться из опасной зоны. Да и в кадровом плане команда выглядит относительно выгодно.
Причем «Машъал» традиционно успешно противостоит «Шуртану». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Газовики» намерены прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.
«Шуртан»
Турнирное положение: Гузарцы нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 16 месте.
Причем «Шуртан» на 7 зачетных пунктов отстает от спасительной 13 позиции. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Гузарцы уступили самаркандскому «Динамо» (0:3).
До того команда подписала мировую с «Навбахором» (3:3). А вот чуть ранее она была бита «Насафом» (0:2).
При этом «Шуртан» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гузарцы ныне явно не преуспевают в плане игры и результатов. Команда не побеждала в 8 своих последних матчах.
При этом «Шуртан» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и «Машъалу» она уступила в трех последних очных поединках.
Команда уступила в 2 своих последних очных поединках пропустила 6 мячей. При этом голы ей даются с огромной натугой.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда твердо намерена зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Обе команды забивают в среднем реже гола за матч
- «Машъал» обыграл «Шуртан» в 3 последних очных встречах
- «Газовики» уступили в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Машъал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.54.
Прогноз: «Машъал» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован выбраться из опасной зоны.
Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Машъала» в 1 тайме за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25