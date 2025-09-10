Мексика — Южная Корея. Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 сентября 2025 года

Мексика
Южная Корея
Мексика
Турнирное положение: Мексиканцы традиционно сильны. До последней ничьей команда победила 3 раза кряду.
При этом Мексика имеет довольно качественный подбор игроков. Да и пропустила команда всего один раз в 5 последних матчах.
Мексика — Южная Корея: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Мексиканцы не смогли одолеть Японию (0:0).
При этом чуть ранее Мексика переиграла США (2:1). Да и поединок с Гондурасом завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мексиканцы на данном этапе выглядят вполне выгодно. Вот только в плане реализации команда не особенно преуспевает.
При всем при этом Мексика традиционно успешно противостоит южнокорейцам. В пяти последних очных поединках команда добыла три победы при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мексиканцы одолели Южную Корею в трех последних очных встречах.
Южная Корея
Турнирное положение: Южнокорейцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда способна дать бой кому угодно.
Причем Южная Корея уже 19 лет не обыгрывает мексиканцев. Да и вообще, матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Южнокорейцы сумели одолеть США (2:0).
До того команда с минимальным счетом уступила Японии. А еще чуть ранее она нанесла поражение Гонконгу (2:0).
Вообще же, Южная Корея в 5 своих последних матчах добыла 4 победы. Забила в них команда 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Южнокорейцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Да и оборона нечасто допускает результативные ошибки.
При этом Южная Корея вполне способна прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда мотивирована дать бой Мексике.
Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами иногда преуспевает. Да и мотивация наконец-то одолеть мексиканцев у нее огромная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Южнокорейцы способны найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- Южная Корея не обыгрывает Мексику уже 19 лет
- Мексиканцы не проигрывают 8 матчей кряду
- Мексика пропустила всего 1 мяч в 6 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.79.
- 1.78Сербия — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.85Азербайджан — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.84Венгрия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Мексиканцы весьма неплохи в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят южнокорейцам.
Ставка: Победа Мексики за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.35