Мексика — Южная Корея. Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 сентября 2025 года

10 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Южная Корея. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Южная Корея, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы традиционно сильны. До последней ничьей команда победила 3 раза кряду.

При этом Мексика имеет довольно качественный подбор игроков. Да и пропустила команда всего один раз в 5 последних матчах.

Мексика — Южная Корея: коэффициенты букмекеров 1X2 2.47 3.43 2.83

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Мексиканцы не смогли одолеть Японию (0:0).

При этом чуть ранее Мексика переиграла США (2:1). Да и поединок с Гондурасом завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мексиканцы на данном этапе выглядят вполне выгодно. Вот только в плане реализации команда не особенно преуспевает.

При всем при этом Мексика традиционно успешно противостоит южнокорейцам. В пяти последних очных поединках команда добыла три победы при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мексиканцы одолели Южную Корею в трех последних очных встречах.

Южная Корея

Турнирное положение: Южнокорейцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда способна дать бой кому угодно.

Причем Южная Корея уже 19 лет не обыгрывает мексиканцев. Да и вообще, матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Южнокорейцы сумели одолеть США (2:0).

До того команда с минимальным счетом уступила Японии. А еще чуть ранее она нанесла поражение Гонконгу (2:0).

Вообще же, Южная Корея в 5 своих последних матчах добыла 4 победы. Забила в них команда 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южнокорейцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Да и оборона нечасто допускает результативные ошибки.

При этом Южная Корея вполне способна прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда мотивирована дать бой Мексике.

Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами иногда преуспевает. Да и мотивация наконец-то одолеть мексиканцев у нее огромная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Южнокорейцы способны найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

Южная Корея не обыгрывает Мексику уже 19 лет

Мексиканцы не проигрывают 8 матчей кряду

Мексика пропустила всего 1 мяч в 6 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.79.

Прогноз: Мексиканцы весьма неплохи в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят южнокорейцам.

Ставка: Победа Мексики за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.35