    Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКАТрансферный дайджест. 2 — 8 сентября Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?
    Сумеет ли Мексика одолеть южнокорейцев?

    Мексика — Южная Корея. Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Мексики Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз и ставки на Мексика — Южная Корея
    Рауль Хименес
    10 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Южная Корея. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Южная Корея, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Сентября 2025 года

    Мексика

  • Мехико
    •  Мексика 13:00 Южная Корея

    Южная Корея

  • Сеул
    •

    Мексика

    Турнирное положение: Мексиканцы традиционно сильны. До последней ничьей команда победила 3 раза кряду.

    При этом Мексика имеет довольно качественный подбор игроков. Да и пропустила команда всего один раз в 5 последних матчах.

    Мексика — Южная Корея: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Мексиканцы не смогли одолеть Японию (0:0).

    При этом чуть ранее Мексика переиграла США (2:1). Да и поединок с Гондурасом завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мексиканцы на данном этапе выглядят вполне выгодно. Вот только в плане реализации команда не особенно преуспевает.

    При всем при этом Мексика традиционно успешно противостоит южнокорейцам. В пяти последних очных поединках команда добыла три победы при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мексиканцы одолели Южную Корею в трех последних очных встречах.

    Южная Корея

    Турнирное положение: Южнокорейцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда способна дать бой кому угодно.

    Причем Южная Корея уже 19 лет не обыгрывает мексиканцев. Да и вообще, матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Южнокорейцы сумели одолеть США (2:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила Японии. А еще чуть ранее она нанесла поражение Гонконгу (2:0).

    Вообще же, Южная Корея в 5 своих последних матчах добыла 4 победы. Забила в них команда 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Южнокорейцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Да и оборона нечасто допускает результативные ошибки.

    При этом Южная Корея вполне способна прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда мотивирована дать бой Мексике.

    Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами иногда преуспевает. Да и мотивация наконец-то одолеть мексиканцев у нее огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Южнокорейцы способны найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Южная Корея не обыгрывает Мексику уже 19 лет

    • Мексиканцы не проигрывают 8 матчей кряду

    • Мексика пропустила всего 1 мяч в 6 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.79.

    Прогноз: Мексиканцы весьма неплохи в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят южнокорейцам.

    Ставка: Победа Мексики за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.35

    Мексика — Южная Корея: прогноз и ставка за 2.57, статистика, коэффициенты матча 10.09.202504:00. Сумеет ли Мексика одолеть южнокорейцев?
