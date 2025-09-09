3-й период Металлург Магнитогорск — Салават ЮлаевОнлайн
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов«Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев». Онлайн, прямая трансляция Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 15:29
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
    Все новости спорта

    Канадцам ничего не светит

    Уэльс — Канада. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Уэльса Прогнозы на Сборная Канады
    Прогноз и ставки на Уэльс — Канада
    Джонатан Дэвид
    9 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Уэльс и Канада. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Канада, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Сентября 2025 года

    Уэльс

  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Канада

    Канада

  • Оттава
    Уэльс

    Турнирное положение: Валлийцы твердо намерены квалифицироваться на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда находится на 1 позиции.

    При этом Уэльс имеет довольно качественный подбор игроков. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

    Уэльс — Канада: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.403.05Бонус$1500
    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Валлийцы нанесли поражение казахам (1:0).

    При этом чуть ранее Уэльс был бит Бельгией (3:4). А вот поединок с Лихтенштейном завершился викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Уэльс добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Валлийцы на данном этапе выглядят вполне выгодно. Да и в плане реализации команда преуспевает.

    При всем при этом Уэльс лишь однажды пересекалась с канадцами. Двадцать один год назад команда переиграла соперника (1:0).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Валлийцы способны еще поднатореть в плане реализации.

    Канада

    Турнирное положение: Канадцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает уже почти полгода.

    Причем Канада чередует успешные поединки с блеклыми. А вот матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Канадцы сумели одолеть Румынию (3:0).

    До того команда в серии пенальти уступила Гватемале. А еще чуть ранее она нанесла поражение Сальвадору (2:0).

    Вообще же, Канада в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 13 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Канадцы имеют вполне приличный подбор атакующих исполнителей. Вот только оборона нередко допускает банальные ошибки.

    При этом Канада вполне способна прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда мотивирована дать бой валлийцам.

    Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами иногда преуспевает. Да и оборона соперника не является эталоном надежности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Канадцы способны найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Канада не проигрывает уже почти полгода

    • Валлийцы в среднем забивают 2 мяча за матч

    • Уэльс в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: Валлийцы весьма неплохи в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и канадцы не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Победа Уэльса за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.04

