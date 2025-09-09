Уэльс — Канада. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

Уэльс
Канада
Турнирное положение: Валлийцы твердо намерены квалифицироваться на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда находится на 1 позиции.
При этом Уэльс имеет довольно качественный подбор игроков. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Уэльс — Канада: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Валлийцы нанесли поражение казахам (1:0).
При этом чуть ранее Уэльс был бит Бельгией (3:4). А вот поединок с Лихтенштейном завершился викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Уэльс добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Валлийцы на данном этапе выглядят вполне выгодно. Да и в плане реализации команда преуспевает.
При всем при этом Уэльс лишь однажды пересекалась с канадцами. Двадцать один год назад команда переиграла соперника (1:0).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Валлийцы способны еще поднатореть в плане реализации.
Турнирное положение: Канадцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает уже почти полгода.
Причем Канада чередует успешные поединки с блеклыми. А вот матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Канадцы сумели одолеть Румынию (3:0).
До того команда в серии пенальти уступила Гватемале. А еще чуть ранее она нанесла поражение Сальвадору (2:0).
Вообще же, Канада в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 13 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Канадцы имеют вполне приличный подбор атакующих исполнителей. Вот только оборона нередко допускает банальные ошибки.
При этом Канада вполне способна прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда мотивирована дать бой валлийцам.
Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами иногда преуспевает. Да и оборона соперника не является эталоном надежности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Канадцы способны найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- Канада не проигрывает уже почти полгода
- Валлийцы в среднем забивают 2 мяча за матч
- Уэльс в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уэльс — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
Прогноз: Валлийцы весьма неплохи в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и канадцы не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа Уэльса за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.04