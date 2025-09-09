Уэльс — Канада. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

9 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Уэльс и Канада. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс — Канада, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Уэльс

Турнирное положение: Валлийцы твердо намерены квалифицироваться на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда находится на 1 позиции.

При этом Уэльс имеет довольно качественный подбор игроков. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Уэльс — Канада: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.203.403.05Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Валлийцы нанесли поражение казахам (1:0).

При этом чуть ранее Уэльс был бит Бельгией (3:4). А вот поединок с Лихтенштейном завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Уэльс добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Валлийцы на данном этапе выглядят вполне выгодно. Да и в плане реализации команда преуспевает.

При всем при этом Уэльс лишь однажды пересекалась с канадцами. Двадцать один год назад команда переиграла соперника (1:0).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Валлийцы способны еще поднатореть в плане реализации.

Канада

Турнирное положение: Канадцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает уже почти полгода.

Причем Канада чередует успешные поединки с блеклыми. А вот матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Канадцы сумели одолеть Румынию (3:0).

До того команда в серии пенальти уступила Гватемале. А еще чуть ранее она нанесла поражение Сальвадору (2:0).

Вообще же, Канада в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 13 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Канадцы имеют вполне приличный подбор атакующих исполнителей. Вот только оборона нередко допускает банальные ошибки.

При этом Канада вполне способна прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда мотивирована дать бой валлийцам.

Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами иногда преуспевает. Да и оборона соперника не является эталоном надежности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Канадцы способны найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

Канада не проигрывает уже почти полгода

Валлийцы в среднем забивают 2 мяча за матч

Уэльс в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уэльс — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: Валлийцы весьма неплохи в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и канадцы не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа Уэльса за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.04