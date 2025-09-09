Новая Зеландия — Австралия. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

Новая Зеландия
Австралия
Новая Зеландия
Турнирное положение: Новозеландцы в последнее время выглядят не лучшим образом. Команда уступила в 2 своих последних матчах.
При этом Новая Зеландия имеет довольно качественный подбор игроков. А вот забила команда только 1 мяч в 2 последних поединках.
Новая Зеландия — Австралия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Новозеландцы уступили Австралии (0:1).
При этом чуть ранее Новая Зеландия была бита Украиной (1:2). А вот поединок с ивуарийцами завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Новая Зеландия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Новозеландцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и в плане реализации команда не преуспевает.
При всем при этом Новая Зеландия исторически неудачно противостоит «соккеруз». В 14 последних поединках команда уступила сопернику.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Новозеландцы способны поднатореть в плане реализации.
Австралия
Турнирное положение: Австралийцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает уже год.
Причем Австралия победила в 5 своих последних поединках. Причем оборона «соккеруз» в этих матчах действовала как часы.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Австралийцы сумели одолеть Новую Зеландию (1:0).
До того команда нанесла поражение Саудовской Аравии (2:1). А еще чуть ранее она нанесла поражение Японии (1:0).
Вообще же, Австралия в 5 своих последних матчах добыла 5 побед. Забила в них команда 11 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Австралийцы имеют вполне приличный подбор атакующих исполнителей. Да и мотивация продлить успешный сериал огромная.
При этом Австралия вполне способна еще прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда в последние годы неизменно побивает новозеландцев.
Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с более сильными оппонентами иногда преуспевает. Да и оборона соперника не является эталоном надежности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Австралийцы выглядят монолитнее оппонента.
Статистика для ставок
- Австралия одолела новозеландцев в 14 последних очных поединках
- Новозеландцы не побеждают 2 матча кряду
- Австралийцы победили в 5 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.
Прогноз: «Соккеруз» весьма неплохи в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и новозеландцы нынче не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа Австралии за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30