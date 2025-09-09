Новая Зеландия — Австралия. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

9 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Новая Зеландия и Австралия. Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия — Австралия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новозеландцы в последнее время выглядят не лучшим образом. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом Новая Зеландия имеет довольно качественный подбор игроков. А вот забила команда только 1 мяч в 2 последних поединках.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Новозеландцы уступили Австралии (0:1).

При этом чуть ранее Новая Зеландия была бита Украиной (1:2). А вот поединок с ивуарийцами завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Новая Зеландия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Новозеландцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и в плане реализации команда не преуспевает.

При всем при этом Новая Зеландия исторически неудачно противостоит «соккеруз». В 14 последних поединках команда уступила сопернику.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Новозеландцы способны поднатореть в плане реализации.

Австралия

Турнирное положение: Австралийцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает уже год.

Причем Австралия победила в 5 своих последних поединках. Причем оборона «соккеруз» в этих матчах действовала как часы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Австралийцы сумели одолеть Новую Зеландию (1:0).

До того команда нанесла поражение Саудовской Аравии (2:1). А еще чуть ранее она нанесла поражение Японии (1:0).

Вообще же, Австралия в 5 своих последних матчах добыла 5 побед. Забила в них команда 11 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Австралийцы имеют вполне приличный подбор атакующих исполнителей. Да и мотивация продлить успешный сериал огромная.

При этом Австралия вполне способна еще прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда в последние годы неизменно побивает новозеландцев.

Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с более сильными оппонентами иногда преуспевает. Да и оборона соперника не является эталоном надежности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Австралийцы выглядят монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

Австралия одолела новозеландцев в 14 последних очных поединках

Новозеландцы не побеждают 2 матча кряду

Австралийцы победили в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: «Соккеруз» весьма неплохи в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и новозеландцы нынче не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа Австралии за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30