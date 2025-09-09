Армения — Ирландия: прогноз на ЧМ-2026, ставка на матч — 2.17

Армения
Ирландия
Армения
Турнирное положение: Армения находится на последнем месте в группе. В стартовом матче отбора команда разочаровала болельщиков. В игре с Португалией было пропущено пять голов.
Последние матчи: 2025-й год складывается для Армении непросто. В пяти матчах команда ни разу не победила.
Армения — Ирландия: коэффициенты букмекеров
Были зафиксированы 4 поражения и одна ничья. Стоит отметить провальную игру Армении в обороне. За пять матчей в 2025 году сборная пропустила 21 (!) мяч.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: После неудачного матча с Португалией Егише Меликян может пойти на изменения. Место голкипера Генри Авагяна под вопросом, вместо него шанс может получить Огнен Чанчаревич. Также возможны перестановки в полузащите — Эдгар Григорян способен заменить Эрика Пилояна, а в атаке стоит ждать появления Гранта-Леона Раноса. Эдгар Севикян может вытеснить из основы Вагана Бичахчяна.
Главная проблема сборной Армении — отсутствие профильных форвардов. На сбор вызван только Грант-Леон Ранос, начавший первую игру на скамейке. В атаке против Португалии действовали полузащитник Эдуард Сперцян и новый капитан команды, вингер «Слована» Тигран Барсегян. Пригодился бы Бриаско Балекян, однако он недоступен. По сути, тренерам не из кого выбирать — в составе не хватает нападающего уровня Юры Мовсисяна в лучшие годы.
Ирландия
Турнирное положение: Сборная Ирландии уже набрала первое очко в квалификации ЧМ-2026. 6 сентября команда встречалась с Венгрией. Была зафиксирована ничья 2:2.
Последние матчи: У Ирландии замечательная беспроигрышная серия. Она длится уже пять матчей.
В 2025 году ирландцы еще ни разу не уступали. Команда дважды победила и три раза сыграла вничью.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Под руководством исландца Хеймира Хадльгримссона сборная Ирландии прошлый сезон завершила на третьем месте в своей группе дивизиона B Лиги наций, уступив англичанам и грекам, но дважды победив Финляндию. В стыковых встречах островитяне обыграли Болгарию и сохранили место во втором дивизионе.
Позже провели два товарищеских матча — добились ничьих с Сенегалом и Люксембургом. В отборе на ЧМ-2026 против Венгрии команда быстро пропустила дважды, но, играя в большинстве, всё же сумела свести матч к ничейному результату.
История противостояний с Арменией в пользу ирландцев. Самый яркий пример — квалификация Евро-2012: в решающем матче против армян зеленые победили 2:1 после спорного удаления Романа Березовского и в итоге пробились на турнир. Всего в четырех официальных встречах ирландцы одержали три победы. В последней очной игре в Лиге наций они вырвали победу уже в компенсированное время.
Статистика для ставок
- Армения в 2025 году в пяти матчах ни разу не победила
- Беспроигрышная серия сборной Ирландии составляет пять встреч
- В противостояниях с Арменией ирландцы выиграли три матча из четырех
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в 4.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.81.
- 4.80Израиль — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.10Хорватия — Черногория: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.19Беларусь — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Сборная Армении переживает непростой период. Новый наставник Егише Меликян дебютировал в матче с Португалией, но было зафиксировано поражение со счетом 0:5. Скорее всего, Армения снова разочарует поклонников.
Ставка: победа сборной Ирландии за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды на двоих забьют минимум три гола.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17.