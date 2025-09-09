ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Армения — Ирландия. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Армении Сборная Ирландии
    Деле АллиОт «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли Петер ШмейхельРейтинг вратарей «Манчестер Юнайтед»: от обиженного шотландца до великого датчанина Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
  • 14:56
    • Артур Григорьянц: КДК РФС рассмотрит удаление Джона Кордобы
  • 14:15
    • «Барселона» объявила о травме Френки де Йонга
    Ваан Бичакчян
    Во вторник, 9 сентября, сборная Армении примет Ирландию в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

    18:48 Главным арбитром встречи назначен Гога Кикачеишвили из Грузии.

    18:45 Сегодняшний матч пройдет в Ереване на «Стадионе имени Вазгена Саргсяна», который вмещает 14 968 зрителей.

    18:40 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 2-го тура квалификации Чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Ирландии. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

    Стартовые составы команд

    Армения: Огньен Чанчаревич, Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян, Сергей Мурадян, Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян, Угочукву Иву, Камо Оганесян, Лукас Селараян, Тигран Барсегян, Грант-Леон Ранос.

    Ирландия: Каомхин Келлехер, Натан Коллинз, Дара О'Ши, Джейк О'Брайен, Чидози Огбене, Джейсон Найт, Джош Каллен, Джек Тейлор, Райан Мэннинг, Эван Фергюсон, Финн Азаз.

    Армения

    Сборная Армении последний раз побеждала в конце прошлого года, когда в рамках Лиги наций УЕФА на выезде обыграла Латвию (2:1). Вот уже почти год команда Егише Меликяна не знает вкуса викторий. Готовясь к отборочному циклу армянская сборная провела два матча: в первом уступила Косово (2:5), а во втором скатала вничью с Черногорией (2:2). Как мы видим, товарищеские встречи были хоть и без побед, но довольно результативные — 4 мяча в двух играх.

    Как дело дошло до официальных матчей, линия нападения сборной Армении пропала. В первом туре против Португалии парни Егише Меликяна были разгромлены на своем поле со счетом 5:0. После такой неудачи Армения опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице группы F.

    Ирландия

    Ирландия в 2025-м году не проигрывала — последняя неудача постигла команду на в ноябре прошлого года, когда она крупно уступила в Лиге наций Англии (0:5). Готовясь к квалификации подопечные Хеймира Халлгримссона провели два товарняка, в которых были ничьи — с Сенегалом (1:1) и Люксембургом (0:0).

    В первом туре отборочного раунда Чемпионата мира 2026 ирландцы на своем поле принимали сборную Венгрии. Матч получился очень напряженным и завершился вничью (2:2). Отметим, что венгры вели в счете (2:0), но Ирландия смогла отыграться — последний гол был забит в компенсированное время ко второму тайму.

    Личные встречи

    Между собой соперники играли 4 раза, счет побед в пользу Ирландии (3:1). В последние пять лет команды пересекались дважды (в 20222-м году), было это в рамках Лиги наций УЕФА. В том турнире соперники праздновали викторию по разу: Армения (1:0), Ирландия (3:2).

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.17.

