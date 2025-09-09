Армения — Ирландия. Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 9 сентября, сборная Армении примет Ирландию в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:48 Главным арбитром встречи назначен Гога Кикачеишвили из Грузии.

18:45 Сегодняшний матч пройдет в Ереване на «Стадионе имени Вазгена Саргсяна», который вмещает 14 968 зрителей.

18:40 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 2-го тура квалификации Чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Ирландии. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Армения: Огньен Чанчаревич, Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян, Сергей Мурадян, Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян, Угочукву Иву, Камо Оганесян, Лукас Селараян, Тигран Барсегян, Грант-Леон Ранос.

Ирландия: Каомхин Келлехер, Натан Коллинз, Дара О'Ши, Джейк О'Брайен, Чидози Огбене, Джейсон Найт, Джош Каллен, Джек Тейлор, Райан Мэннинг, Эван Фергюсон, Финн Азаз.

Армения

Сборная Армении последний раз побеждала в конце прошлого года, когда в рамках Лиги наций УЕФА на выезде обыграла Латвию (2:1). Вот уже почти год команда Егише Меликяна не знает вкуса викторий. Готовясь к отборочному циклу армянская сборная провела два матча: в первом уступила Косово (2:5), а во втором скатала вничью с Черногорией (2:2). Как мы видим, товарищеские встречи были хоть и без побед, но довольно результативные — 4 мяча в двух играх.

Как дело дошло до официальных матчей, линия нападения сборной Армении пропала. В первом туре против Португалии парни Егише Меликяна были разгромлены на своем поле со счетом 5:0. После такой неудачи Армения опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице группы F.

Ирландия

Ирландия в 2025-м году не проигрывала — последняя неудача постигла команду на в ноябре прошлого года, когда она крупно уступила в Лиге наций Англии (0:5). Готовясь к квалификации подопечные Хеймира Халлгримссона провели два товарняка, в которых были ничьи — с Сенегалом (1:1) и Люксембургом (0:0).

В первом туре отборочного раунда Чемпионата мира 2026 ирландцы на своем поле принимали сборную Венгрии. Матч получился очень напряженным и завершился вничью (2:2). Отметим, что венгры вели в счете (2:0), но Ирландия смогла отыграться — последний гол был забит в компенсированное время ко второму тайму.

Личные встречи

Между собой соперники играли 4 раза, счет побед в пользу Ирландии (3:1). В последние пять лет команды пересекались дважды (в 20222-м году), было это в рамках Лиги наций УЕФА. В том турнире соперники праздновали викторию по разу: Армения (1:0), Ирландия (3:2).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.17.