Родина — Енисей: прогноз на Первую лигу и ставка на матч за 2.07

Родина
Енисей
«Родина»
Турнирное положение: «Родина» находится на 8-м месте в таблице Первой лиги. Клуб записал в актив 10 очков по итогам 8 туров.
В активе «Родины» две победы, 4 ничьи и два поражения. Разница мячей составляет 13-9.
Последние матчи: Команда удачно начала текущий месяц. 3 сентября в гостях была одержана разгромная победа над «Нефтехимиком» со счетом 5:1.
В августе «Родина» из пяти встреч выиграла одну. Команда взяла верх над московским «Торпедо» (3:0). Также были зафиксированы три ничьи и одно поражение.
Состояние команды: «Родина» демонстрирует явный прогресс по ходу нынешнего сезона. Убедительная победа над «Нефтехимиком» со счетом 5:1 наглядно показала мощь атаки команды.
Магомедхабиб Абдусаламов постепенно набирает оптимальную форму и уже стал ключевым игроком линии нападения. «Родина» остается непобежденной на протяжении последних пяти матчей и забивала в каждой из трех последних встреч. При этом команда демонстрирует надежность в обороне, пропустив лишь три мяча за эти пять игр. Такой баланс позволяет коллективу рассчитывать на высокие позиции в турнирной таблице.
«Енисей»
Турнирное положение: «Енисей» занимает 11-е место в таблице. В активе команды 9 очков по итогам восьми игр.
«Енисей» одержал две победы, трижды сыграл вничью и три раза уступил. Команда забила 6 голов и пропустила 9 мячей.
Последние матчи: «Енисей» в текущем месяце провел одну встречу. 3 сентября клуб сыграл вничью с «Шинником» (0:0).
В августе «Енисей» из пяти встреч уступил лишь в одной. Также на этом отрезке были одержаны две победы. «Енисей» победил «Черноморец» (2:0) и «Сокол» (1:0).
Состояние команды: Коллектив под руководством Андрея Тихонова делает упор на дисциплину и надежную игру в обороне. В последних трёх матчах «Енисей» не пропускал ни одного гола, что подтверждает эффективность защитной линии.
Атака же пока выглядит скромнее: всего пять забитых мячей за пять игр вызывают вопросы. Тем не менее, команда демонстрирует умение добывать очки на выезде, что подтвердили ничья с «Арсеналом» и победа над «Черноморцем».
В 2025 году «Родина» и «Енисей» уже встречались друг с другом. 8 марта игра закончилась вничью 0:0.
- В сентябре «Родина» разгромила «Нефтехимик» со счетом 5:1
- В августе «Енисей» из пяти встреч уступил лишь в одной
- 8 марта «Родина» и «Енисей» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Родины» — 1.71, победа «Енисея» — 5.19, ничья — за 3.52.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.
Прогноз: «Родина» является фаворитом матча. Команда демонстрирует уверенную игру, сочетая эффективность в атаке с надежностью в защите.
Ставка: победа «Родины» за 1.71.
Прогноз: «Енисей» способен осложнить жизнь сопернику. Обе команды могут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 2.07.