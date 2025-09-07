ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026 Конор Макгрегор против Хабиба НурмагомедоваПроигрыш Хабибу, декласс от Порье: как Макгрегор потерял величие за семь лет Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Команды обменяются голами?

    Родина — Енисей: прогноз на Первую лигу и ставка на матч за 2.07

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Родина Прогнозы на Енисей Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Родина» — «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Родина»
    «Ротор» встретится с «Енисеем» в матче 9-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 7 сентября и начнется в 16:00 мск Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 07 Сентября 2025 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 16:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: «Родина» находится на 8-м месте в таблице Первой лиги. Клуб записал в актив 10 очков по итогам 8 туров.

    В активе «Родины» две победы, 4 ничьи и два поражения. Разница мячей составляет 13-9.

    Родина — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Команда удачно начала текущий месяц. 3 сентября в гостях была одержана разгромная победа над «Нефтехимиком» со счетом 5:1.

    В августе «Родина» из пяти встреч выиграла одну. Команда взяла верх над московским «Торпедо» (3:0). Также были зафиксированы три ничьи и одно поражение.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Родина» демонстрирует явный прогресс по ходу нынешнего сезона. Убедительная победа над «Нефтехимиком» со счетом 5:1 наглядно показала мощь атаки команды.

    Магомедхабиб Абдусаламов постепенно набирает оптимальную форму и уже стал ключевым игроком линии нападения. «Родина» остается непобежденной на протяжении последних пяти матчей и забивала в каждой из трех последних встреч. При этом команда демонстрирует надежность в обороне, пропустив лишь три мяча за эти пять игр. Такой баланс позволяет коллективу рассчитывать на высокие позиции в турнирной таблице.

    «Енисей»

    Турнирное положение: «Енисей» занимает 11-е место в таблице. В активе команды 9 очков по итогам восьми игр.

    «Енисей» одержал две победы, трижды сыграл вничью и три раза уступил. Команда забила 6 голов и пропустила 9 мячей.

  • Валерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • Прославленный тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о седьмом туре РПЛ
  • 01/09/2025

    • Последние матчи: «Енисей» в текущем месяце провел одну встречу. 3 сентября клуб сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

    В августе «Енисей» из пяти встреч уступил лишь в одной. Также на этом отрезке были одержаны две победы. «Енисей» победил «Черноморец» (2:0) и «Сокол» (1:0).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Коллектив под руководством Андрея Тихонова делает упор на дисциплину и надежную игру в обороне. В последних трёх матчах «Енисей» не пропускал ни одного гола, что подтверждает эффективность защитной линии.

    Атака же пока выглядит скромнее: всего пять забитых мячей за пять игр вызывают вопросы. Тем не менее, команда демонстрирует умение добывать очки на выезде, что подтвердили ничья с «Арсеналом» и победа над «Черноморцем».

    В 2025 году «Родина» и «Енисей» уже встречались друг с другом. 8 марта игра закончилась вничью 0:0.

    Статистика для ставок

    • В сентябре «Родина» разгромила «Нефтехимик» со счетом 5:1

    • В августе «Енисей» из пяти встреч уступил лишь в одной

    • 8 марта «Родина» и «Енисей» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Родины» — 1.71, победа «Енисея» — 5.19, ничья — за 3.52.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: «Родина» является фаворитом матча. Команда демонстрирует уверенную игру, сочетая эффективность в атаке с надежностью в защите.

    Ставка: победа «Родины» за 1.71.

    Прогноз: «Енисей» способен осложнить жизнь сопернику. Обе команды могут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Мексика — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Семенистая — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Травалья — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Родина — Енисей: прогноз и ставка за 1.71, статистика, коэффициенты матча 07.09.202516:00. Команды обменяются голами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры