Лихтенштейн — Бельгия. Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

Лихтенштейн
Бельгия
Лихтенштейн
Турнирное положение: Лихтенштейн проваливает отборочный цикл. По итогам четырех туров команда пребывает на последнем, пятом, месте в квартете J.
При этом Лихтенштейн пока не смог набрать очков в трех матчах турнира. Причем команда пропустила восемь мячей в собственные ворота и ни разу не забила.
Лихтенштейн — Бельгия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Лихтенштейн был разгромлен сборной Уэльса со счетом 0:3.
Ранее команда уступила Казахстану со счетом 0:2 и проиграл первый матч в группе сборной Северной Македонии (0:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Несмотря на матч в запасе, сборная Лихтештейна выглядит безнадежно в квалификации Чемпионата мира.
На результат предстоящего матча команда, будто, повлиять не в состоянии. Результат кажется предрешенным.
Бельгия
Турнирное положение: Бельгия играет не стабильно в отборочном цикле. По итогам четырех туров команда пребывает на третьей строчке в квартете J.
При этом Бельгия имеет в активе четыре очка в двух матчах турнира. Причем команда пропустила за две игры четыре мяча и забила пять в чужие ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела ярко. Бельгия смогла вырвать победу у сборной Уэльса со счетом 4:3.
Ранее команда в первом матче квалификации сыграла вничью против сборной Северной Македонии со счетом 1:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бельгия пока провела мало матчей в квалификации Чемпионата мира, чтобы делать какие-то выводы.
Команда начала борьбу в группе сразу после завершения матче Лиги наций, так что на этот раз игроки готовы включиться сразу в борьбу.
Статистика для ставок
- Бельгия не выигрывает в 9 последних матчах в гостях в квалификации ЧМ
- Лихтенштейн проиграл в 6 последних матчах
- В последних 5 играх Бельгия пропускает в среднем 1.60 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.00, а победа оппонента — в скромные 50.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.73.
Прогноз: В таких матчах, когда есть явный фаворит, не просто выбрать нужную стратегию для ставки. Но можно сказать точно, что гости приедут забивать много мячей.
Ставка: ТБ 1.5 в каждом из таймов за 1.78.
Прогноз: Лихтенштейну может повезти, и мы увидим гол и от хозяев.
Ставка: Обе команды забьют за 3.70.