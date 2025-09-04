2-й таймТорпедо — УфаОнлайн
    Вратарь «Уфы» Александр Беленов«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше Марк ГехиИстория несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
    Бельгия приедет забивать голы

    Лихтенштейн — Бельгия. Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Бельгия
    Сборная Бельгии по футболу
    4 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу в группе J сыграют Лихтенштейн и Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 04 Сентября 2025 года

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 21:45 Бельгия

    Бельгия

  • Брюссель
    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Лихтенштейн проваливает отборочный цикл. По итогам четырех туров команда пребывает на последнем, пятом, месте в квартете J.

    При этом Лихтенштейн пока не смог набрать очков в трех матчах турнира. Причем команда пропустила восемь мячей в собственные ворота и ни разу не забила.

    Лихтенштейн — Бельгия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Лихтенштейн был разгромлен сборной Уэльса со счетом 0:3.

    Ранее команда уступила Казахстану со счетом 0:2 и проиграл первый матч в группе сборной Северной Македонии (0:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Несмотря на матч в запасе, сборная Лихтештейна выглядит безнадежно в квалификации Чемпионата мира.

    На результат предстоящего матча команда, будто, повлиять не в состоянии. Результат кажется предрешенным.

    Бельгия

    Турнирное положение: Бельгия играет не стабильно в отборочном цикле. По итогам четырех туров команда пребывает на третьей строчке в квартете J.

    При этом Бельгия имеет в активе четыре очка в двух матчах турнира. Причем команда пропустила за две игры четыре мяча и забила пять в чужие ворота.

  • Падение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • Попытка перейти в «МЮ» сорвалась, а мосты с клубом уже сожжены
  • Вчера

    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела ярко. Бельгия смогла вырвать победу у сборной Уэльса со счетом 4:3.

    Ранее команда в первом матче квалификации сыграла вничью против сборной Северной Македонии со счетом 1:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бельгия пока провела мало матчей в квалификации Чемпионата мира, чтобы делать какие-то выводы.

    Команда начала борьбу в группе сразу после завершения матче Лиги наций, так что на этот раз игроки готовы включиться сразу в борьбу.

    Статистика для ставок

    • Бельгия не выигрывает в 9 последних матчах в гостях в квалификации ЧМ

    • Лихтенштейн проиграл в 6 последних матчах

    • В последних 5 играх Бельгия пропускает в среднем 1.60 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.00, а победа оппонента — в скромные 50.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: В таких матчах, когда есть явный фаворит, не просто выбрать нужную стратегию для ставки. Но можно сказать точно, что гости приедут забивать много мячей.

    Ставка: ТБ 1.5 в каждом из таймов за 1.78.

    Прогноз: Лихтенштейну может повезти, и мы увидим гол и от хозяев.

    Ставка: Обе команды забьют за 3.70.

    Лихтенштейн — Бельгия: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 04.09.202521:45. Бельгия приедет забивать голы
