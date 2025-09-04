Лихтенштейн — Бельгия. Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

4 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу в группе J сыграют Лихтенштейн и Бельгия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Лихтенштейн проваливает отборочный цикл. По итогам четырех туров команда пребывает на последнем, пятом, месте в квартете J.

При этом Лихтенштейн пока не смог набрать очков в трех матчах турнира. Причем команда пропустила восемь мячей в собственные ворота и ни разу не забила.

Лихтенштейн — Бельгия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 45.0026.001.01Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Лихтенштейн был разгромлен сборной Уэльса со счетом 0:3.

Ранее команда уступила Казахстану со счетом 0:2 и проиграл первый матч в группе сборной Северной Македонии (0:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Несмотря на матч в запасе, сборная Лихтештейна выглядит безнадежно в квалификации Чемпионата мира.

На результат предстоящего матча команда, будто, повлиять не в состоянии. Результат кажется предрешенным.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгия играет не стабильно в отборочном цикле. По итогам четырех туров команда пребывает на третьей строчке в квартете J.

При этом Бельгия имеет в активе четыре очка в двух матчах турнира. Причем команда пропустила за две игры четыре мяча и забила пять в чужие ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела ярко. Бельгия смогла вырвать победу у сборной Уэльса со счетом 4:3.

Ранее команда в первом матче квалификации сыграла вничью против сборной Северной Македонии со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бельгия пока провела мало матчей в квалификации Чемпионата мира, чтобы делать какие-то выводы.

Команда начала борьбу в группе сразу после завершения матче Лиги наций, так что на этот раз игроки готовы включиться сразу в борьбу.

Статистика для ставок

Бельгия не выигрывает в 9 последних матчах в гостях в квалификации ЧМ

Лихтенштейн проиграл в 6 последних матчах

В последних 5 играх Бельгия пропускает в среднем 1.60 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.00, а победа оппонента — в скромные 50.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: В таких матчах, когда есть явный фаворит, не просто выбрать нужную стратегию для ставки. Но можно сказать точно, что гости приедут забивать много мячей.

Ставка: ТБ 1.5 в каждом из таймов за 1.78.

Прогноз: Лихтенштейну может повезти, и мы увидим гол и от хозяев.

Ставка: Обе команды забьют за 3.70.