ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенОт Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени Юго ЭкитикеЭкитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ Александер ИсакРекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    «Черноморец» остановит свое падение?

    Волга Ульяновск — Черноморец. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Чемпионат России, 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Волгу НН Прогнозы на Черноморец Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Волга» Ульяновск — «Черноморец»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Черноморец»
    3 сентября в 8-м туре Первой лиги сыграют «Волга» и «Черноморец». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Волга» Ульяновск — «Черноморец», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 03 Сентября 2025 года

    Волга Ул

  • Ульяновск
    •  Волга Ул 17:30 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Волга» Ульяновск

    Турнирное положение: «Волга» после семи туров занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков.

    Клуб из Ульяновска имеет в активе две победы, одну ничью и четыре поражения. При этом «Волга» забил шесть голов, пропустив 11 мячей в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Волга» смогла обыграть тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

    Ранее «Волга» проиграла со счетом 0:4 лидеру чемпионата «Уралу» вновь добыла победу. На этот раз минимально был обыгран «СКА-Хабаровск» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Волга» добыла две победы, сыграла один раз вничью и потерпела два поражения.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Волга» потерпела поражение в пяти из восьми матчах на старте сезона.

    Несмотря на блеклый старт, стоит отметить сложный календарь ульяновской команды. Далее «Волга» сыграет против «Шинника» и московского «Торпедо».

    «Черноморец»

    Турнирное положение: «Черноморец» после семи туров занимает последнюю, 18-ю, строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав всего два балла.

    Клуб из Новороссийска не имеет в активе побед, две ничьи и пять поражений. При этом «Черноморец» забил пять голов, пропустив 11 мячей в свои ворота.

  • Трансферный дайджест. 26 августа — 1 сентября
  • Покинет ли Сафонов ПСЖ, куда перейдет Гюндоган и продаст ли «Зенит» Жерсона.
  • Вчера

    • Последние матчи: свой последний поединок команда проиграла. «Черноморец» минимально проиграл «Шиннику» со счетом 0:1.

    Ранее «Черноморец» проиграл два матча. Сначала команду обыграл «Енисей» со счетом 0:2, а после команда уступила «Факелу» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» смог свести одну игру вничью и потерпел четыре поражения.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Черноморец» 24 августа объявил об отставке Сергея Первушина с поста главного тренера после поражения от «Енисея» (0:2).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Команда провела пока всего одну игру после смены наставника и ее проиграла. Есть ощущение, что серия из трех поражений к ряду может продлиться после этой игры, хоть и соперник не самый грозный.

    Статистика для ставок

    • «Волга» выиграла свой последний матч

    • В последних 5 играх «Волга» пропускает в среднем 1 гол в матче

    • «Черноморец» имеет серию из трех поражений подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Волга» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.41 и 1.50.

    Прогноз: Мы согласимся с букмекерами. Ожидаем матч с малым количеством мячей.

    Ставка: ТМ 2 в матче за 1.90.

    Прогноз: По командам сложно сказать, кто из них находиться в лучшем положении, однако ясно точно, что матч будет близким. Можно сыграть на этом.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче за 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Олейникова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Селехметьева — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Рахимова — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хартоно — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Волга Ульяновск — Черноморец: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 03.09.202517:30. «Черноморец» остановит свое падение?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры