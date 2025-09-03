Волга Ульяновск — Черноморец. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Чемпионат России, 3 сентября 2025 года

Волга Ул
Черноморец
«Волга» Ульяновск
Турнирное положение: «Волга» после семи туров занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков.
Клуб из Ульяновска имеет в активе две победы, одну ничью и четыре поражения. При этом «Волга» забил шесть голов, пропустив 11 мячей в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Волга» смогла обыграть тульский «Арсенал» со счетом 2:1.
Ранее «Волга» проиграла со счетом 0:4 лидеру чемпионата «Уралу» вновь добыла победу. На этот раз минимально был обыгран «СКА-Хабаровск» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Волга» добыла две победы, сыграла один раз вничью и потерпела два поражения.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волга» потерпела поражение в пяти из восьми матчах на старте сезона.
Несмотря на блеклый старт, стоит отметить сложный календарь ульяновской команды. Далее «Волга» сыграет против «Шинника» и московского «Торпедо».
«Черноморец»
Турнирное положение: «Черноморец» после семи туров занимает последнюю, 18-ю, строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав всего два балла.
Клуб из Новороссийска не имеет в активе побед, две ничьи и пять поражений. При этом «Черноморец» забил пять голов, пропустив 11 мячей в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда проиграла. «Черноморец» минимально проиграл «Шиннику» со счетом 0:1.
Ранее «Черноморец» проиграл два матча. Сначала команду обыграл «Енисей» со счетом 0:2, а после команда уступила «Факелу» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» смог свести одну игру вничью и потерпел четыре поражения.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Черноморец» 24 августа объявил об отставке Сергея Первушина с поста главного тренера после поражения от «Енисея» (0:2).
Команда провела пока всего одну игру после смены наставника и ее проиграла. Есть ощущение, что серия из трех поражений к ряду может продлиться после этой игры, хоть и соперник не самый грозный.
Статистика для ставок
- «Волга» выиграла свой последний матч
- В последних 5 играх «Волга» пропускает в среднем 1 гол в матче
- «Черноморец» имеет серию из трех поражений подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Волга» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.41 и 1.50.
Прогноз: Мы согласимся с букмекерами. Ожидаем матч с малым количеством мячей.
Ставка: ТМ 2 в матче за 1.90.
Прогноз: По командам сложно сказать, кто из них находиться в лучшем положении, однако ясно точно, что матч будет близким. Можно сыграть на этом.
Дополнительная ставка: Ничья в матче за 2.90.