Нефтехимик — Родина. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Первую лигу 3 сентября 2025 года

Турнирное положение: пока «Нефтехимик» идет на 14-м месте с 7 очками в таблице Первой лиги.
Последние матчи: в 7-м туре нижнекамцы не смогли на своем поле переиграть новичка Первой лиги «Челябинск» (1:1). Соперник открыл счет на 22-й минуте, а «Нефтехимик» отыгрался в середине второго тайма. В целом, игра была примерно равной и ничейный исход абсолютно по делу.
Ранее было гостевое поражение от «Факела» (0:1) и от «КАМАЗа» (1:3) дома.
Не сыграют: дисквалифицирован — Шадринцев (з).
Состояние команды: создается впечатление, что Кирилл Новиков, который уже много лет руководит «Нефтехимиком», утратил мотивацию работы в клубе и не предлагает новых идей. Если раньше почти все команды боялись играть против «Нефтехимика», и он был настоящей грозой авторитетов, то теперь никто не особо опасается отправляться к нему.
«Родина»
Турнирное положение: сейчас «Родина» с 7 очками располагается на 13-й строчке в таблице Первой лиги.
Последние матчи: в предыдущей игре московский клуб разгромил на своем поле земляков из «Торпедо» со счетом 3:0. В этой игре у «Родины» получалось на поле очень многое, а главным героем встречи стал нападающий Абдусаламов, на счету которого дубль. Еще один гол забил его партнер по атаке Максименко.
До этого была ничья на выезде с «Шинником» (1:1) и с «Уфой» (0:0).
Не сыграют: травмированы — серьезных потерь нет.
Состояние команды: сейчас пока «Родина» находится в зоне турбулентности. Команда недавно уволила главного тренера Зельковича и сейчас пока работает под руководством Барсега Киракосяна, который смог остановить пике и стабилизировал результаты. Пока его решили оставить во главе клуба.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне обе встречи остались за «Нефтехимиком» (2:1, 3:0)
- В позапрошлом сезоне была сильнее «Родина» (4:1, 3:0)
- Годом ранее соперники обменялись гостевыми победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимик» дают 3,50, а на «Родину» — 2,16, ничью букмекеры оценивают в 3,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,86.
Прогноз: на специфическом и небольшом по размерам поле в Нижнекамске играть всегда предельно тяжело гостям, но сейчас «Нефтехимик» уже не такой грозный, как в прежние годы. «Родина» постепенно восстанавливает свои позиции, команда после разборов гендиректора и главного тренера успокоилась и теперь занята только футболом.
Состав у гостей намного сильнее, есть возможность выбора и глубокая скамейка, поэтому есть основания полагать, что «Родина» увезет три очка.
Основная ставка: победа «Родины» за 2,16.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что «Нефтехимик» не забьет. Сейчас у команды всего 5 голов в 7 турах и нет хорошего нападающего.
Дополнительная ставка: «Нефтехимик» не забьет за 2,40.