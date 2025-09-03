Нефтехимик — Родина. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Первую лигу 3 сентября 2025 года

3 сентября в 8-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Родина». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: пока «Нефтехимик» идет на 14-м месте с 7 очками в таблице Первой лиги.

Последние матчи: в 7-м туре нижнекамцы не смогли на своем поле переиграть новичка Первой лиги «Челябинск» (1:1). Соперник открыл счет на 22-й минуте, а «Нефтехимик» отыгрался в середине второго тайма. В целом, игра была примерно равной и ничейный исход абсолютно по делу.

Ранее было гостевое поражение от «Факела» (0:1) и от «КАМАЗа» (1:3) дома.

Не сыграют: дисквалифицирован — Шадринцев (з).

Состояние команды: создается впечатление, что Кирилл Новиков, который уже много лет руководит «Нефтехимиком», утратил мотивацию работы в клубе и не предлагает новых идей. Если раньше почти все команды боялись играть против «Нефтехимика», и он был настоящей грозой авторитетов, то теперь никто не особо опасается отправляться к нему.

«Родина»

Турнирное положение: сейчас «Родина» с 7 очками располагается на 13-й строчке в таблице Первой лиги.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в предыдущей игре московский клуб разгромил на своем поле земляков из «Торпедо» со счетом 3:0. В этой игре у «Родины» получалось на поле очень многое, а главным героем встречи стал нападающий Абдусаламов, на счету которого дубль. Еще один гол забил его партнер по атаке Максименко.

До этого была ничья на выезде с «Шинником» (1:1) и с «Уфой» (0:0).

Не сыграют: травмированы — серьезных потерь нет.

Состояние команды: сейчас пока «Родина» находится в зоне турбулентности. Команда недавно уволила главного тренера Зельковича и сейчас пока работает под руководством Барсега Киракосяна, который смог остановить пике и стабилизировал результаты. Пока его решили оставить во главе клуба.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Нефтехимиком» (2:1, 3:0)

В позапрошлом сезоне была сильнее «Родина» (4:1, 3:0)

Годом ранее соперники обменялись гостевыми победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимик» дают 3,50, а на «Родину» — 2,16, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,86.

Прогноз: на специфическом и небольшом по размерам поле в Нижнекамске играть всегда предельно тяжело гостям, но сейчас «Нефтехимик» уже не такой грозный, как в прежние годы. «Родина» постепенно восстанавливает свои позиции, команда после разборов гендиректора и главного тренера успокоилась и теперь занята только футболом.

Состав у гостей намного сильнее, есть возможность выбора и глубокая скамейка, поэтому есть основания полагать, что «Родина» увезет три очка.

Основная ставка: победа «Родины» за 2,16.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что «Нефтехимик» не забьет. Сейчас у команды всего 5 голов в 7 турах и нет хорошего нападающего.

Дополнительная ставка: «Нефтехимик» не забьет за 2,40.