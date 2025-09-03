ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату Константин ЗыряновДорогу молодым. К чему приведет рокировка Зырянова и Медведева в «Зените»? Матвей Сафонов — голкипер ПСЖТрансферный дайджест. 26 августа — 1 сентября
  • 00:48
    • Николас Джексон пополнил состав «Баварии» на правах аренды
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
  • 00:06
    • «Астон Вилла» арендовала Санчо у «Манчестер Юнайтед»
  • 23:56
    • «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Исаком
  • 23:15
    • Рабьо стал игроком «Милана»
  • 20:50
    • Хейлунн продолжит карьеру в «Наполи» на правах аренды
  • 19:26
    • Гонсалес перешел из «Ювентуса» в «Атлетико» М
    Все новости спорта

    «Родина» приедет за победой

    Нефтехимик — Родина. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Первую лигу 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Родина Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Родина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йорди Рейна
    3 сентября в 8-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Родина». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 03 Сентября 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: пока «Нефтехимик» идет на 14-м месте с 7 очками в таблице Первой лиги.

    Последние матчи: в 7-м туре нижнекамцы не смогли на своем поле переиграть новичка Первой лиги «Челябинск» (1:1). Соперник открыл счет на 22-й минуте, а «Нефтехимик» отыгрался в середине второго тайма. В целом, игра была примерно равной и ничейный исход абсолютно по делу.

    Нефтехимик — Родина: коэффициенты букмекеров

    Ранее было гостевое поражение от «Факела» (0:1) и от «КАМАЗа» (1:3) дома.

  • Роман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой
  • Известный комментатор в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о первых шести турах РПЛ и главных сюрпризах на старте сезона
  • 30/08/2025

    • Не сыграют: дисквалифицирован — Шадринцев (з).

    Состояние команды: создается впечатление, что Кирилл Новиков, который уже много лет руководит «Нефтехимиком», утратил мотивацию работы в клубе и не предлагает новых идей. Если раньше почти все команды боялись играть против «Нефтехимика», и он был настоящей грозой авторитетов, то теперь никто не особо опасается отправляться к нему.

    «Родина»

    Турнирное положение: сейчас «Родина» с 7 очками располагается на 13-й строчке в таблице Первой лиги.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре московский клуб разгромил на своем поле земляков из «Торпедо» со счетом 3:0. В этой игре у «Родины» получалось на поле очень многое, а главным героем встречи стал нападающий Абдусаламов, на счету которого дубль. Еще один гол забил его партнер по атаке Максименко.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого была ничья на выезде с «Шинником» (1:1) и с «Уфой» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — серьезных потерь нет.

    Состояние команды: сейчас пока «Родина» находится в зоне турбулентности. Команда недавно уволила главного тренера Зельковича и сейчас пока работает под руководством Барсега Киракосяна, который смог остановить пике и стабилизировал результаты. Пока его решили оставить во главе клуба.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне обе встречи остались за «Нефтехимиком» (2:1, 3:0)

    • В позапрошлом сезоне была сильнее «Родина» (4:1, 3:0)

    • Годом ранее соперники обменялись гостевыми победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимик» дают 3,50, а на «Родину» — 2,16, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,86.

    Прогноз: на специфическом и небольшом по размерам поле в Нижнекамске играть всегда предельно тяжело гостям, но сейчас «Нефтехимик» уже не такой грозный, как в прежние годы. «Родина» постепенно восстанавливает свои позиции, команда после разборов гендиректора и главного тренера успокоилась и теперь занята только футболом.

    Состав у гостей намного сильнее, есть возможность выбора и глубокая скамейка, поэтому есть основания полагать, что «Родина» увезет три очка.

    Основная ставка: победа «Родины» за 2,16.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что «Нефтехимик» не забьет. Сейчас у команды всего 5 голов в 7 турах и нет хорошего нападающего.

    Дополнительная ставка: «Нефтехимик» не забьет за 2,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Будков-Кьер — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Котов — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Олейникова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Селехметьева — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нефтехимик — Родина: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 03.09.202518:00. «Родина» приедет за победой
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры