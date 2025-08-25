2-й таймРома — БолоньяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Ромы»«Рома» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция Дани Ольмо«Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция Франк Кессье празднует голДрама в Гонконге: «Аль-Наср» упустил Суперкубок, несмотря на сотый гол Роналду
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  • 21:38
    • «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
  • 21:27
    • Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в матче АПЛ
  • 20:37
    • «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
  • 19:32
    • Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
    Все новости спорта

    «Шарлотт» будет торопиться

    Шарлотт — Нью-Йорк Ред Буллз. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 25 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тим Рим
    25 августа в 28-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Шарлотт» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 25 Августа 2025 года

    Шарлотт

  • США. MLS
    •  Шарлотт 02:00 Нью-Йорк Ред Буллс

    Нью-Йорк Ред Буллс

  • Гаррисон
    •

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» сражается за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шарлотт» на 3 пункта отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 45 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шарлотт» одолел «Реал Солт-Лейк» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Цинциннати» (1:0). Да и поединок с «Монтерреем» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шарлотт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шарлотт» нынче находится в приличных кондициях. Команда побеждает уже 3 матча кряду.

    Причем «Шарлотт» традиционно неудачно противостоит «Нью-Йорк Ред Буллз». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается продлить свой победный сериал.

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-9. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 27 матчах.

  • Топ-10 сюжетных линий сезона: перестройка «Ливерпуля» и «Ман Сити», стиль «Барсы» и Гамбургское дерби
  • Ключевые темы, которые определят ход сезона в Европе
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нью-Йорк Ред Буллз» переиграл «Филадельфию Юнион» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от того же соперника (2:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Реал Солт-Лейк» (2:1).

    При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 42 мяча в 27 поединках чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 11 поединках чемпионата из 27.

    Команда на данном этапе не блещет стабильностью результатов. «Быки» чередуют успешные поединки с блеклыми.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается подтянуться к зоне плей-офф.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Шарлотт» победил в 3 своих последних матчах

    • «Нью-Йорк Ред Буллз» уже 3 года не проигрывает «Шарлотту»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Шарлотт» нынче сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидерам, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Шарлотта» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Лион — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Лорьян — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майнц — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меншик — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шевченко — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шарлотт — Нью-Йорк Ред Буллз: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 25.08.202502:00. «Шарлотт» будет торопиться
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры