Шарлотт — Нью-Йорк Ред Буллз. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 25 августа 2025 года

25 августа в 28-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Шарлотт» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» сражается за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Шарлотт» на 3 пункта отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 45 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шарлотт» одолел «Реал Солт-Лейк» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Цинциннати» (1:0). Да и поединок с «Монтерреем» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шарлотт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шарлотт» нынче находится в приличных кондициях. Команда побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Шарлотт» традиционно неудачно противостоит «Нью-Йорк Ред Буллз». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается продлить свой победный сериал.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-9. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 27 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нью-Йорк Ред Буллз» переиграл «Филадельфию Юнион» (1:0).

До того команда потерпела поражение от того же соперника (2:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Реал Солт-Лейк» (2:1).

При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 42 мяча в 27 поединках чемпионата.

При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 11 поединках чемпионата из 27.

Команда на данном этапе не блещет стабильностью результатов. «Быки» чередуют успешные поединки с блеклыми.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается подтянуться к зоне плей-офф.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Шарлотт» победил в 3 своих последних матчах

«Нью-Йорк Ред Буллз» уже 3 года не проигрывает «Шарлотту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Шарлотт» нынче сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидерам, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Шарлотта» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25