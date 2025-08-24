Фулхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

24 августа в 2-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: после первого тура у «Фулхэма» одно очко в таблице АПЛ и место в середине таблицы.

Последние матчи: против «Брайтона» команда Марко Силвы выглядела невзрачно, играла хуже, но все равно смогла уйти от поражения, забив в компенсированное время после подачи углового и удара вышедшего на замену форварда Родриго Муниса.

Ранее были победы в товарищеских матчах над «Айнтрахтом» (1:0) и «Аль-Иттихадом» (4:2).

Не сыграют: травмированы — Сессеньон (з), Робинсон (з).

Состояние команды: в составе «Фулхэма» произошли минимальные изменения за время летнего трансферного окна. Покинули команду ветеран Виллиан и вернулся в «Арсенал» арендованный Рис Нельсон. Пополнение пока только одно — французский вратарь Лекомт, который будет исполнять роль резервиста.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: пока у «Манчестер Юнайтед» нет ни одного очка в таблице АПЛ.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в первом туре дружина Рубена Аморима потерпела поражение от «Арсенала» со счетом 0:2. При этом «Манчестер Юнайтед» выглядел неплохо, смотрелся точно не хуже соперника, имел несколько опасных моментов, но решил один весьма неоднозначный момент после углового.

До этого выиграла в товарищеском матче у «Фиорентины» (2:1) и сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Мартинес (з), под вопросом участие Мазрауи (з).

Состояние команды: летом тренерский штаб «МЮ» сосредоточился в основном на укреплении атакующие линии. За серьезные деньги были приобретены Шешко, Мбемо и Кунья. Последние двое вышли против «Арсенала» в старте и смотрелись вместе местами очень неплохо. Словенец же появился на поле по ходу второго тайма и ничем особым пока не отметился.

Статистика для ставок

В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» выиграл в серии пенальти

В прошлом сезоне в АПЛ обе встречи остались за «МЮ» с одинаковым счетом 1:0

В позапрошлом сезоне «Фулхэм» выиграл в гостях со счетом 2:1, но уступил дома (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фулхэма» дают 3,30, а на «Манчестер Юнайтед» — 2,25, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,03, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.

Прогноз: в первом туре «Манчестер Юнайтед» смотрелся гораздо сильнее «Фулхэма» и боролся на равных с крепким «Арсеналом». Тогда как «Фулхэм» «отскочил» от «Брайтона», а по игре должен был проигрывать. Почти все новички выглядели в составе «МЮ» неплохо, постепенно набирает кондиции Амад Диалло, тогда как у хозяев не будет ключевого левого защитника Робертсона, разгоняющего большинство атак. За такой высокий надо пробовать победу «МЮ» в этом противостоянии.

Основная ставка: «МЮ» выиграет за 2,25.

Прогноз: также стоит рискнуть и попробовать тот же вариант через тотал.

Дополнительная ставка: «МЮ» выиграет плюс тотал больше 2,5 за 3,50.