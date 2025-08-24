Фулхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

2-й таймРубин — СпартакОнлайн
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»
    Амад Диалло
    24 августа в 2-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 18:30 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    «Фулхэм»

    Турнирное положение: после первого тура у «Фулхэма» одно очко в таблице АПЛ и место в середине таблицы.

    Последние матчи: против «Брайтона» команда Марко Силвы выглядела невзрачно, играла хуже, но все равно смогла уйти от поражения, забив в компенсированное время после подачи углового и удара вышедшего на замену форварда Родриго Муниса.

    Фулхэм — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Ранее были победы в товарищеских матчах над «Айнтрахтом» (1:0) и «Аль-Иттихадом» (4:2).

  • Пять жемчужин с юга: новые лица для европейского футбола
  • Некоторые из них уже стали лицами нового поколения в своих чемпионатах
  • 21/08/2025

    • Не сыграют: травмированы — Сессеньон (з), Робинсон (з).

    Состояние команды: в составе «Фулхэма» произошли минимальные изменения за время летнего трансферного окна. Покинули команду ветеран Виллиан и вернулся в «Арсенал» арендованный Рис Нельсон. Пополнение пока только одно — французский вратарь Лекомт, который будет исполнять роль резервиста.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: пока у «Манчестер Юнайтед» нет ни одного очка в таблице АПЛ.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в первом туре дружина Рубена Аморима потерпела поражение от «Арсенала» со счетом 0:2. При этом «Манчестер Юнайтед» выглядел неплохо, смотрелся точно не хуже соперника, имел несколько опасных моментов, но решил один весьма неоднозначный момент после углового.

    До этого выиграла в товарищеском матче у «Фиорентины» (2:1) и сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Мартинес (з), под вопросом участие Мазрауи (з).

    Состояние команды: летом тренерский штаб «МЮ» сосредоточился в основном на укреплении атакующие линии. За серьезные деньги были приобретены Шешко, Мбемо и Кунья. Последние двое вышли против «Арсенала» в старте и смотрелись вместе местами очень неплохо. Словенец же появился на поле по ходу второго тайма и ничем особым пока не отметился.

    Статистика для ставок

    • В 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» выиграл в серии пенальти

    • В прошлом сезоне в АПЛ обе встречи остались за «МЮ» с одинаковым счетом 1:0

    • В позапрошлом сезоне «Фулхэм» выиграл в гостях со счетом 2:1, но уступил дома (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Фулхэма» дают 3,30, а на «Манчестер Юнайтед» — 2,25, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,03, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.

    Прогноз: в первом туре «Манчестер Юнайтед» смотрелся гораздо сильнее «Фулхэма» и боролся на равных с крепким «Арсеналом». Тогда как «Фулхэм» «отскочил» от «Брайтона», а по игре должен был проигрывать. Почти все новички выглядели в составе «МЮ» неплохо, постепенно набирает кондиции Амад Диалло, тогда как у хозяев не будет ключевого левого защитника Робертсона, разгоняющего большинство атак. За такой высокий надо пробовать победу «МЮ» в этом противостоянии.

    Основная ставка: «МЮ» выиграет за 2,25.

    Прогноз: также стоит рискнуть и попробовать тот же вариант через тотал.

    Дополнительная ставка: «МЮ» выиграет плюс тотал больше 2,5 за 3,50.

    Фулхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 24.08.202518:30. «Манчестер Юнайтед» смотрится предпочтительнее
